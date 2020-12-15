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Штраф за хамство: чиновников накажут рублем за оскорбления граждан
15 декабря 2020, 16:40 • 84 • Политика
Грубые высказывания в соцсетях будут расцениваться аналогично
Госслужащие в России могут быть привлечены к административной ответственности за оскорбительные высказывания в адрес граждан, в том числе в Интернете. За такое правонарушение им грозит штраф до 150 тысяч рублей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) депутаты Госдумы приняли во втором, основном, чтении во вторник, 15 декабря.
Документ меняет само понятие об оскорблении. Если раньше наказуемым считалось унижение чести и достоинства другого лица, выраженное "в неприличной форме", то в новой редакции добавлено "и в иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности". Высказывания в Интернете приравниваются к публичным, а штрафы предложено распространить и на оскорбления в адрес "нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных".
Нововведение предусматривает штраф для чиновников в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до одного года. За повторное нарушение наказание последует строже. Для граждан штрафы также предусмотрены, хотя и в меньшем размере.
Помимо этого, для юридических лиц предусматривается ответственность за клевету, то есть "распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию". За это может быть наложен штраф в размере от 500 тыс. до 3 млн рублей.
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