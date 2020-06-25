«Штраф за каждого жука»: на Шри-Ланке начался суд над россиянами из-за сбора мёртвых насекомых

На Шри-Ланке начался судебный процесс над тремя россиянами, которых обвиняют в убийстве редких насекомых. Им грозит до 40 лет тюрьмы. Обвиняемые отмечают, что у следствия нет никаких доказательств их вины. За несколько месяцев им так и не предоставили переводчиков, а все документы они до сих пор получают лишь на сингальском языке. Защита россиян считает, что власти Шри-Ланки вымогают деньги у россиян с помощью уголовного преследования. Между тем сегодня суд постановил заключить двух россиян в тюрьму, ещё один соотечественник пока находится в больнице.

25 июня в Шри-Ланке начался суд над тремя россиянами, которых обвиняют в умышленном отлове и умерщвлении местных насекомых. Двое фигурантов дела — Артём Рябов и Николай Калифян — были заключены в тюрьму. Ещё один подозреваемый, Александр Игнатенко, сейчас находится в больнице: из-за острой тюремной пищи у него открылась язва.

Как сообщил на своей странице в соцсетях Игнатенко, россиян отправили под стражу, потому что они не смогли до 15 июня найти поручителей среди местных жителей.

По словам Игнатенко, выполнить это условие было практически невозможно, поскольку в случае неявки подозреваемых в суд поручители должны были выплатить штрафы в размере 500 тыс. рупий (более 180 тыс. рублей).

«От себя скажу, что вряд ли кто-то пойдёт поручителем за иностранца, которого знает от силы месяц, и рискнёт такими деньгами», — написал россиянин.

Мужчинам грозит до 40 лет тюрьмы, а также штраф в размере более 2 млн рублей. Сами россияне не только не признают свою вину, но и указывают на отсутствие доказательств у следствия и огромное количество грубых процессуальных нарушений.

Без переводчиков и адвокатов



Сотрудник зоопарка в Ростове-на-Дону Александр Игнатенко приехал в отпуск в Шри-Ланку зимой этого года.

По словам Александра, он вместе с двумя своими приятелями из России гулял в национальном парке. Мужчины не успели покинуть парк до закрытия, и на выходе их обыскали сотрудники заповедника. У Игнатенко в кармане нашли мёртвых жуков, которых он, по его заверениям, собирал вдоль дорог за пределами парка ради научного интереса.

Уже на следующий день местный суд арестовал россиян по обвинению в браконьерстве. В течение нескольких месяцев мужчины содержались в тюремной камере, где на полу спали около 80 заключённых, подозреваемых в тяжких преступлениях: распространении наркотиков, убийствах, изнасилованиях.

Набросок тюремной камеры, где несколько месяцев жили россияне (со слов А. Игнатенко).

Долгое время Александр Игнатенко не мог сообщить о своём положении родным. Мужчине удалось лишь несколько раз пообщаться с женой через соцсети.

В апреле россиян выпустили из тюрьмы — власти приняли такое решение из-за пандемии коронавируса и угрозы распространения инфекции в тюрьмах.

За всё это время им не предоставили ни переводчика, ни бесплатного адвоката. Лишь когда россиянам удалось связаться с российским консульством в Шри-Ланке, у них появились контакты юристов, которые смогут представлять их в суде.

Россияне до сих пор не смогли прочитать ни одной страницы из обвинительного заключения на сингальском языке. Власти страны не предоставили перевод материалов дела даже адвокатам.

«Мне пришлось самостоятельно переводить обвинительное заключение с сингальского языка через переводчик в интернете», — рассказал RT адвокат Игнатенко Георгий Сухов.

Юрист подчеркнул, что следствие так и не предоставило доказательства того, что россияне умышленно отлавливали и уничтожали насекомых.

«Во время обысков в гостиничных номерах, где проживали россияне, не было составлено ни одного протокола. Им вменяют, что они якобы отловили и убили 277 жуков, но на самом деле никто не знает, сколько насекомых было изъято у россиян, — никаких документов просто нет. Это нарушает все базовые принципы международного права. У россиян среди вещей были гигиенические средства — влажные салфетки и дезинфекторы, следствие заявило, что это специальные химикаты для уничтожения насекомых, опять же не предоставив никаких доказательств», — сказал Георгий Сухов.

В материалах обвинения есть список якобы отловленных и умерщвлённых насекомых. Защита показала его специалистам Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге.

«Учёные сказали нам, что этот список составлен неграмотно: часть насекомых вообще не являются редкими или эндемичными для Шри-Ланки, у других в названиях указаны роды, а не виды, а по родовой принадлежности невозможно установить, являются насекомые краснокнижными или нет», — отметил собеседник.

По уголовному законодательству Шри-Ланки россиянам грозит до 40 лет тюрьмы и штраф до 2 млн рублей или оба вида наказания вместе. По словам Сухова, на практике иностранцев чаще всего жестоко штрафуют.

«Местных жителей за подобные преступления обычно отправляют в тюрьму, а иностранных граждан обязывают выплатить штрафы. В стране существует система организованного вымогательства денег с туристов. По местным законам штраф начисляется на каждое найденное насекомое. Поскольку у россиян якобы нашли 277 мёртвых жуков, то штраф вырос до $30 тыс.», — сказал адвокат.

«Я не коллекционировал насекомых»





По словам Сухова, если обвиняемых приговорят к штрафу, то, вероятнее всего, им придётся находиться в тюрьме до полного его погашения. Для Игнатенко это может быть смертельно опасно.

«У Игнатенко диагностирована язва пищевода, в местных тюрьмах дают очень острую еду — это особенности национальной кухни. В связи с этим для Александра пребывание в тюрьме будет означать медленную смерть», — говорит адвокат.

Впервые Игнатенко попал в госпиталь после заключения ещё в марте — из-за обострения заболевания. Несколько месяцев его состояние было стабильным, но в июне вновь начались серьёзные проблемы со здоровьем: поднялась температура, начались изжога, рвота и сильные боли. Неделю назад мужчина потерял сознание, его срочно госпитализировали. За день до суда Александру провели гастроскопию.

Россиянин находится в государственном госпитале и пока не знает, покроет ли его страховка расходы на лечение или ему придётся оплачивать процедуры самостоятельно.

Сам Игнатенко, как и двое других россиян, отрицает свою вину. По его словам, он знает правила поведения в национальных парках и никогда не нарушал их. Во время отдыха он находил и фотографировал уже мёртвых насекомых, а затем выбрасывал их. Полученные снимки он планировал использовать в научных публикациях.

«В Шри-Ланке я не коллекционировал насекомых — мне нужны были только подробные снимки жуков. Я никогда не занимался и не планировал заниматься контрабандой — я не самоубийца», — поделился Игнатенко в беседе с RT.

Мужчина добавил, что сейчас чувствует себя очень плохо. 25 июня он не смог присутствовать на судебном заседании.

Адвокат россиянина считает, что в данной ситуации защитить обвиняемых смогут российские власти.

«Россия — это серьёзная мировая сила, и нужно показать, что ни в одной точке мира с российскими гражданами нельзя обходиться так грубо и нагло», — отметил Георгий Сухов.

Ранее более 70 российских зоологов из различных научных учреждений страны подписали письмо в защиту Игнатенко и обратились к главе Министерства иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой помочь россиянам соблюсти их гражданские права. Авторы прошения поручились за Игнатенко, отметив, что он никогда не был замечен в коммерческой энтомологии.

Друзья и знакомые россиян создали группу поддержки в соцсетях, где, в частности, собирают для них средства для оплаты адвокатов.