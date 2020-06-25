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«Штраф за каждого жука»: на Шри-Ланке начался суд над россиянами из-за сбора мёртвых насекомых
25 июня 2020, 19:55 • 21 • В мире
На Шри-Ланке начался судебный процесс над тремя россиянами, которых обвиняют в убийстве редких насекомых. Им грозит до 40 лет тюрьмы. Обвиняемые отмечают, что у следствия нет никаких доказательств их вины. За несколько месяцев им так и не предоставили переводчиков, а все документы они до сих пор получают лишь на сингальском языке. Защита россиян считает, что власти Шри-Ланки вымогают деньги у россиян с помощью уголовного преследования. Между тем сегодня суд постановил заключить двух россиян в тюрьму, ещё один соотечественник пока находится в больнице.
© Фото из личного архива Александра Игнатенко
25 июня в Шри-Ланке начался суд над тремя россиянами, которых обвиняют в умышленном отлове и умерщвлении местных насекомых. Двое фигурантов дела — Артём Рябов и Николай Калифян — были заключены в тюрьму. Ещё один подозреваемый, Александр Игнатенко, сейчас находится в больнице: из-за острой тюремной пищи у него открылась язва.
Как сообщил на своей странице в соцсетях Игнатенко, россиян отправили под стражу, потому что они не смогли до 15 июня найти поручителей среди местных жителей.
По словам Игнатенко, выполнить это условие было практически невозможно, поскольку в случае неявки подозреваемых в суд поручители должны были выплатить штрафы в размере 500 тыс. рупий (более 180 тыс. рублей).
«От себя скажу, что вряд ли кто-то пойдёт поручителем за иностранца, которого знает от силы месяц, и рискнёт такими деньгами», — написал россиянин.
Мужчинам грозит до 40 лет тюрьмы, а также штраф в размере более 2 млн рублей. Сами россияне не только не признают свою вину, но и указывают на отсутствие доказательств у следствия и огромное количество грубых процессуальных нарушений.
Без переводчиков и адвокатов
По словам Александра, он вместе с двумя своими приятелями из России гулял в национальном парке. Мужчины не успели покинуть парк до закрытия, и на выходе их обыскали сотрудники заповедника. У Игнатенко в кармане нашли мёртвых жуков, которых он, по его заверениям, собирал вдоль дорог за пределами парка ради научного интереса.
Уже на следующий день местный суд арестовал россиян по обвинению в браконьерстве. В течение нескольких месяцев мужчины содержались в тюремной камере, где на полу спали около 80 заключённых, подозреваемых в тяжких преступлениях: распространении наркотиков, убийствах, изнасилованиях.
Долгое время Александр Игнатенко не мог сообщить о своём положении родным. Мужчине удалось лишь несколько раз пообщаться с женой через соцсети.
В апреле россиян выпустили из тюрьмы — власти приняли такое решение из-за пандемии коронавируса и угрозы распространения инфекции в тюрьмах.
За всё это время им не предоставили ни переводчика, ни бесплатного адвоката. Лишь когда россиянам удалось связаться с российским консульством в Шри-Ланке, у них появились контакты юристов, которые смогут представлять их в суде.
«Мне пришлось самостоятельно переводить обвинительное заключение с сингальского языка через переводчик в интернете», — рассказал RT адвокат Игнатенко Георгий Сухов.
Юрист подчеркнул, что следствие так и не предоставило доказательства того, что россияне умышленно отлавливали и уничтожали насекомых.
«Во время обысков в гостиничных номерах, где проживали россияне, не было составлено ни одного протокола. Им вменяют, что они якобы отловили и убили 277 жуков, но на самом деле никто не знает, сколько насекомых было изъято у россиян, — никаких документов просто нет. Это нарушает все базовые принципы международного права. У россиян среди вещей были гигиенические средства — влажные салфетки и дезинфекторы, следствие заявило, что это специальные химикаты для уничтожения насекомых, опять же не предоставив никаких доказательств», — сказал Георгий Сухов.
В материалах обвинения есть список якобы отловленных и умерщвлённых насекомых. Защита показала его специалистам Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге.
«Учёные сказали нам, что этот список составлен неграмотно: часть насекомых вообще не являются редкими или эндемичными для Шри-Ланки, у других в названиях указаны роды, а не виды, а по родовой принадлежности невозможно установить, являются насекомые краснокнижными или нет», — отметил собеседник.
«Местных жителей за подобные преступления обычно отправляют в тюрьму, а иностранных граждан обязывают выплатить штрафы. В стране существует система организованного вымогательства денег с туристов. По местным законам штраф начисляется на каждое найденное насекомое. Поскольку у россиян якобы нашли 277 мёртвых жуков, то штраф вырос до $30 тыс.», — сказал адвокат.
«Я не коллекционировал насекомых»
По словам Сухова, если обвиняемых приговорят к штрафу, то, вероятнее всего, им придётся находиться в тюрьме до полного его погашения. Для Игнатенко это может быть смертельно опасно.
Впервые Игнатенко попал в госпиталь после заключения ещё в марте — из-за обострения заболевания. Несколько месяцев его состояние было стабильным, но в июне вновь начались серьёзные проблемы со здоровьем: поднялась температура, начались изжога, рвота и сильные боли. Неделю назад мужчина потерял сознание, его срочно госпитализировали. За день до суда Александру провели гастроскопию.
Россиянин находится в государственном госпитале и пока не знает, покроет ли его страховка расходы на лечение или ему придётся оплачивать процедуры самостоятельно.
«В Шри-Ланке я не коллекционировал насекомых — мне нужны были только подробные снимки жуков. Я никогда не занимался и не планировал заниматься контрабандой — я не самоубийца», — поделился Игнатенко в беседе с RT.
Мужчина добавил, что сейчас чувствует себя очень плохо. 25 июня он не смог присутствовать на судебном заседании.
Адвокат россиянина считает, что в данной ситуации защитить обвиняемых смогут российские власти.
«Россия — это серьёзная мировая сила, и нужно показать, что ни в одной точке мира с российскими гражданами нельзя обходиться так грубо и нагло», — отметил Георгий Сухов.
Ранее более 70 российских зоологов из различных научных учреждений страны подписали письмо в защиту Игнатенко и обратились к главе Министерства иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой помочь россиянам соблюсти их гражданские права. Авторы прошения поручились за Игнатенко, отметив, что он никогда не был замечен в коммерческой энтомологии.
Друзья и знакомые россиян создали группу поддержки в соцсетях, где, в частности, собирают для них средства для оплаты адвокатов.
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