Штраф в полмиллиона: псковской журналистке огласили приговор по делу об оправдании терроризма

Суд обязал псковскую журналистку Светлану Прокопьеву выплатить штраф в полмиллиона рублей по делу о публичном оправдании терроризма. В 2018 году Прокопьева посвятила свою авторскую программу «Минутка просветления» на «Эхе Москвы в Пскове» своей трактовке теракта в здании архангельского УФСБ, а позднее текстовая версия передачи была опубликована в интернете. В отношении журналистки возбудили дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Прокуратура просила приговорить Прокопьеву к шести годам лишения свободы. Сама журналистка заявила, что будет добиваться снижения суммы штрафа.

Второй западный окружной военный суд огласил приговор псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Женщина была признана виновной по делу о публичном оправдании терроризма и приговорена к штрафу в размере 500 тыс. рублей. До вступления приговора в законную силу журналистка останется под подпиской о невыезде.

Террористическая колонка

В поле зрения правоохранительных органов псковская Прокопьева попала два года назад.

В своей авторской программе «Минутка просветления» на «Эхе Москвы в Пскове» она рассказала о теракте в здании УФСБ в Архангельске, который совершил 17-летний студент Архангельского политехнического техникума Михаил Жлобицкий.

31 октября 2018 года молодой человек взорвал самодельную бомбу в приёмной ведомства. В результате три сотрудника спецслужб получили ранения, а сам террорист погиб.

Прокопьева попыталась в передаче проанализировать причины, подтолкнувшие к теракту Жлобицкого.

Позднее текст эфира с заголовком «Репрессии для государства» выложили в издании «Псковская лента новостей». Однако, по мнению экспертов, материал Прокопьевой оправдывал действия террориста.

В итоге по требованию Роскомнадзора статью и эфир удалили, а СМИ оштрафовали сложности на 350 тысяч рублей.

5 февраля 2019 года региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 205.2 УК РФ «Публичное оправдание терроризма».

Согласно материалам уголовного дела, за время следствия были три комплексные лингвистические экспертизы со стороны обвинения, которые обнаружили в высказываниях журналистки оправдание терроризма.

Так, в заключении одной из экспертиз говорится, что Прокопьева неявно оправдывала терроризм такими выражениями, как «пытки», «запреты», «безжалостное государство», «репрессивное государство», «Путинская Россия», «наказания». 20 сентября 2019 года Прокопьевой предъявили обвинение.

В свою очередь четыре экспертизы, сделанные по ходатайству защиты, не нашли в высказываниях журналистки ничего криминального. Сама Прокопьева также свою вину не признавала и утверждала, что целью материала была попытка разобраться в причинах события.

В марте 2020 года расследование было завершено, дело направили в суд.

3 июля гособвинитель Наталья Мелещеня попросила суд приговорить журналистку к шести годам лишения свободы и четырёхлетнему запрету на профессиональную деятельность.

Кроме того, журналистка была внесена в список действующих экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Прокопьева значится в списке 7004-ой.

Поддержка сообщества

Уголовное дело Прокопьевой вызвало резонанс в профессиональной среде. В защиту Прокопьевой выступил Союз Журналистов России (СЖР).

Так, глава СЖР Владимир Соловьев заявил, что несколько независимых экспертов–филологов из разных регионов страны после изучения текста, в связи с которым обвиняют Светлану, пришли к единому мнению, что «оправдания терроризма» в текстах журналистки не обнаружено.

«Мы, конечно, не можем повлиять на судебное решение, но очень надеемся на то, что справедливость восторжествует»,— говорится в его обращении, опубликованном на официальном сайте СЖР.

Профсоюз журналистов и работников СМИ призвал выходить на одиночные пикеты в поддержку коллеги. А в Совете по правам человека при президенте РФ требования прокуратуры назвали абсурдными.

На вынесение приговора к зданию Псковского областного суда пришли десятки людей. На входе, по словам очевидцев, даже была очередь. Сама Прокопьева позднее заявляла журналистам, что не рассчитывала на столь мягкий вердикт и пришла в суд с вещами. Она сообщила ТАСС, что будет добиваться снижения суммы штрафа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировать приговор псковской журналистке отказался. Однако, по его мнению, сама ситуация с Прокопьевой была связана с соблюдением действующего законодательства.

«Поскольку вопрос так или иначе связан с оценкой судебного решения, которое сегодня было вынесено, я не буду на него отвечать. Это было бы некорректно, потому что мы никогда не комментируем судебные решения», — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, поскольку сама по себе ситуация ассоциирована с темой терроризма, есть определённые правовые нюансы, которые принимались во внимание и обвинением, и защитой, и судом.

Песков отрицательно ответил на вопрос, должно ли это расцениваться как сигнал, что журналистам не стоит разбираться, почему совершаются теракты.

Он подчеркнул, что «здесь вопрос соблюдения или несоблюдения соответствующих законов Российской Федерации, связанных с борьбой с терроризмом».