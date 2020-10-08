Штраф Польши в отношении "Газпрома" вызван стремлением угодить США - МИД РФ

Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com

В Кремле уверены, что Варшава игнорирует интересы европейцев

Россия выражает сожаления из-за игнорирования Польшей интересов граждан Европы. Таким образом Варшава наносит вред энергобезопасности всего Евросоюза, сообщила сегодня, 8 октября, официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя штраф польского регулятора в отношении российской корпорации "Газпром".

Днем ранее в Варшаве заявили, что польская сторона приняла решение оштрафовать нефтегазовую компанию на 7,6 млрд долларов. Причиной назвали нарушение законодательства государства из-за строительства "Северного потока – 2". Регулятор также потребовал у партнеров "Газпрома" расторгнуть все договоры о прокладке газопровода в течение месяца. Корпорация заявила о своем категорическом несогласии с решением польской стороны и намерении обжаловать штраф.

По словам Захаровой, за решением Варшавы стоит попытка оказать давление на компанию, которая на протяжении долго времени поставляла природный газ Европе. Сама же Польша руководствуется стремлением сделать американский СПГ основным энергоресурсом для европейских государств.

Таким образом, продолжила Захарова, Польша не только не обращает внимание на запросы населения, но и подрывает безопасность Европы вместе с ее экологией, сообщает РИА "Новости".

Ранее заместитель главы Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что штраф Польши не имеет смысла, так как Москва знает, как надавить на Варшаву.