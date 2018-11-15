Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Горячие точки и не только»: Путин назвал основные темы для переговоров с Трампо...
Трамп назначил модного дизайнера женских сумочек послом в ЮАР
Киев, Кишинёв и Тбилиси объединятся для борьбы с «сепаратистами»
«Мне это не нужно»: Главный по кибербезопасности в Японии никогда не работал за ...
Главная / Политика

Штраф от 10 тыс. рублей и срок за повторное нарушение. Декриминализация ст. 282 прошла первые чтения в Госдуме

15 ноября 2018, 17:09  •  63 • Политика
В первом чтении одобрен законопроект, декриминализирующий статью 282 Уголовного кодекса РФ об экстремизме и отменяющий уголовную ответственность за репосты в соцсетях, заменив их на штрафы от 10 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов и административные аресты до 15 суток. За повторное нарушение будет грозить уголовное наказание.
15 ноября депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли законопроект о частичной декриминализации статьи Уголовного кодекса об экстремизме, который предполагает отмену уголовной ответственности за репосты в соцсетях.
В случае принятия в декабре закона за посты в соцсетях, возбуждающие вражду и ненависть, будут предусмотрены штраф до 20 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест до 15 суток. Уголовная ответственность в таких случаях будет грозить тем, кто совершил преступление более одного раза в год.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

63
Источник
Похожие новости
15 ноября 2018, 17:09
«Это доставит Киеву массу неудобств»: Экс-канцлер Германии попал в список «Миротворца»
15 ноября 2018, 07:24
Трамп обвинил демократов в «выборных каруселях»
15 ноября 2018, 17:09
Штраф от 10 тыс. рублей и срок за повторное нарушение. Декриминализация ст. 282 прошла первые чтения в Госдуме

15 ноября 2018, 07:24
США требуют, чтобы Иран покинул Сирию
15 ноября 2018, 13:54
Орешкин о досмотре на мероприятиях АСЕАН: "Мы звеним заранее"
15 ноября 2018, 04:09
США запугивают потенциальных покупателей российских ЗРК С-400 - CNBC
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
15 ноября 2018, 03:54
«Масштабы проблемы лишь нарастают»: почему США не могут взять под контроль ситуацию с...
15 ноября 2018, 00:54
Холодная война-2: Россия еще не ввязалась, но уже выиграла (Анжелина Проскурина)
15 ноября 2018, 00:39
«200 км уже построили»: в «Газпроме» ответили на угрозы США остановить «Северный пото...
15 ноября 2018, 10:24
«Придётся обратиться к Москве»: как США намерены проводить капитальный ремонт российс...
15 ноября 2018, 04:09
Откуда борцы с режимом добыли десятки миллионов рублей на штрафы? (Руслан Осташко)
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
12 ноября 2018, 06:28
Хозяин Парижа (Порошенко и мировые лидеры)
13 ноября 2018, 01:56
Маленький кусочек для большого Пети
13 ноября 2018, 00:09
Брюссель решил судьбу Мэй
12 ноября 2018, 11:09
«Докучливый»: Пушков объяснил нежелание Трампа здороваться с Порошенко
09 ноября 2018, 03:24
"Это вообще Россия?" Спецкор "КП" Владимир Ворсобин разбирался, что происходит в Ингушетии и соседней с ней Чечне
12 ноября 2018, 14:24
На хвастовство Порошенко про 40 встреч в сети ответили красноречивым эпизодом из «Золушки»
11 ноября 2018, 20:24
Донбасс: выборы вопреки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.