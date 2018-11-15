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Штраф от 10 тыс. рублей и срок за повторное нарушение. Декриминализация ст. 282 прошла первые чтения в Госдуме
15 ноября 2018, 17:09 • 63 • Политика
В первом чтении одобрен законопроект, декриминализирующий статью 282 Уголовного кодекса РФ об экстремизме и отменяющий уголовную ответственность за репосты в соцсетях, заменив их на штрафы от 10 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов и административные аресты до 15 суток. За повторное нарушение будет грозить уголовное наказание.
15 ноября депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли законопроект о частичной декриминализации статьи Уголовного кодекса об экстремизме, который предполагает отмену уголовной ответственности за репосты в соцсетях.
В случае принятия в декабре закона за посты в соцсетях, возбуждающие вражду и ненависть, будут предусмотрены штраф до 20 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест до 15 суток. Уголовная ответственность в таких случаях будет грозить тем, кто совершил преступление более одного раза в год.
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