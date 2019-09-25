Штраф на пороге: в ГИБДД поддержали снижение допустимого превышения скорости до 10 км/ч

ГИБДД хочет снизить ненаказуемый порог превышения разрешённой скорости до 10 км/ч. Об этом заявил замглавы ведомства Владимир Кузин. Он рассчитывает, что данная инициатива найдёт своё отражение в обновлённом КоАП РФ, который Госдума может рассмотреть в следующем году. Заявление генерал-майора МВД не стало сенсацией. Ранее с подобной инициативой МВД выступало неоднократно, поддерживают её и другие ведомства, однако против снижения существующего нештрафуемого порога выступают депутаты Госдумы, которые считают инициативу «сырой».

Замглавы ГИБДД России Владимир Кузин высказался за снижение ненаказуемого порога превышения разрешённой скорости с нынешних 20 км/ч до 10 км/ч. Поправки могут появиться в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Однако ранее против подобной инициативы жёстко выступали в Госдуме, поэтому пока её судьба остаётся открытой.

«МВД поддерживает идею снижения порога с 20 до 10 км/ч. Норма может быть реализована в новом кодексе (административном. — RT), который готовится правительством к внесению в Госдуму в начале следующего года», — заявил Кузин.

Новость вызвала большой резонанс в СМИ. Ведомство уже далеко не первый раз публично высказывается в поддержку данной инициативы, но реализовать её до сих пор не получается.

Напомним, сейчас штраф автомобилистам выписывают при превышении скорости от 20 км/ч и выше. При этом за превышение в диапазоне от 20 до 40 км/ч взыскание составляет 500 рублей. С предусмотренной законом скидкой в 50% для тех, кто не будет затягивать с оплатой, размер штрафа в России многократно уступает аналогичным санкциям в Европе и странах СНГ — там водители могут расстаться с гораздо большей суммой за превышение всего на несколько километров в час.

Неудивительно, что со стремительным развитием фотофиксации нарушений ПДД их количество измеряется десятками миллионов.

По данным МВД, в прошлом году было выписано свыше 87 млн «писем счастья» за превышение разрешённой скорости, из которых 80 млн пришлось на превышение в диапазоне от 20 до 40 км/ч.

Учитывая бурные темпы роста количества фиксируемых нарушений, по итогам нынешнего года число выписанных штрафов наверняка превысит отметку в 100 млн.

Если МВД удастся добиться своего, то, согласно предложенным ведомством поправкам, наказывать за превышение скорости в диапазоне 10—20 км/ч будут штрафом в размере 1500 рублей. Но даже если порог останется неизменным, у МВД есть хорошие шансы добиться повышения уже действующих штрафов.

В частности, за превышение скорости на 20—40 км/ч МВД хочет штрафовать на 3000 рублей. К тому же при повторном нарушении оплатить штраф со скидкой уже не получится.

Вопрос на повестке

Снижение ненаказуемого порога давно обсуждается различными структурами, но ранее преградой для инициативы становилась Госдума.

О своей позиции МВД активно заявляет достаточно давно, а с конца 2018 года ведомство вместе с Минтрансом по поручению правительственной комиссии по безопасности дорожного движения стало готовить конкретные инициативы по снижению порога ненаказуемости.

Также в поддержку данной идеи ещё раньше выступили в правительстве Москвы: профильный вице-мэр Максим Ликсутов не первый год предлагает законодательно обязать столичных водителей внутри Бульварного кольца ездить не быстрее 50 км/ч, в том числе и с помощью изменения ненаказуемого порога.

К 1 марта 2019 года все три ведомства представили в правительство РФ свои предложения на этот счёт. Несмотря на отсутствие официальной реакции, в аппарате кабинета министров тогда дали понять, что аргументы сторонников изменений выглядят неубедительно: в частности, им не удалось доказать взаимосвязь изменения наказуемого порога с улучшением безопасности на дорогах и проанализировать последствия такого шага.

Ещё раньше против инициативы выступили в Госдуме. По итогам парламентских слушаний зимой этого года, когда перед депутатами выступили руководители заинтересованных ведомств, профильные комитеты посчитали их аргументы неубедительными, а связь снижения порога с улучшением безопасности на дорогах — неочевидной.

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

Одним из главных противников реализации данной идеи выступает депутат от «Единой России» Вячеслав Лысаков, известный рядом «автомобильных» инициатив и законопроектов.

Депутат не раз заявлял, что неправильно рассматривать этот вопрос в отрыве от других и ситуацию на дорогах нужно менять комплексно — прежде всего нужно провести «ревизию улично-дорожной сети», разобраться с правомерностью скоростных ограничений на дорогах и проверить систему фотовидеофиксации нарушений ПДД, которая во многих региона создана за счёт частных средств.

В апреле по данной теме состоялись ещё одни парламентские слушания, а в июне 2019 года Лысаков сообщил, что парламент в лице комитетов по транспорту и госстроительству официально рекомендовал правительству РФ не отменять существующий порог. Соответствующие рекомендации депутаты также направили и в регионы. Учитывая объём предлагаемых перед снижением порога мероприятий, фактически в Госдуму данную инициативу отложили на неопределённый срок.

Комментируя в среду заявление Кузина, Лысаков вновь озвучил прежнюю позицию, дав понять, что за последние месяцы в ней кардинально ничего не изменилось.

«Наша позиция, позиция фракции, состоит в том, что, прежде чем поднимать вопрос о снижении ненаказуемого скоростного порога, необходимо провести ревизию улично-дорожной сети, убрать оттуда «кормушки-ловушки», — заявил прессе Лысаков.

Он также напомнил о необходимости привести скоростной режим в соответствие с категориями дорог.

«Почему я еду по трассе М9 до Белоруссии со скоростью 90 километров в час, приезжаю в Белоруссию, там такого же качества дорога — а у них 120? Но 120 плюс 10 — это 130, а 90 плюс 10 будет 100. Почему мы должны на 30 километров ехать меньше, чем наши белорусские братья и мы там же? Необходима ревизия дорог: надо убрать «кормушки», которые являются просто коммерческими хитростями местной власти, а после уже будем говорить о снижении порога с 20 до 10», — сказал депутат.

Скорее всего, инициатива МВД будет активно обсуждаться в Госдуме и при принятии нового КоАП РФ в начале следующего года. Не исключено, что правительство и парламент постараются найти компромисс, чтобы в случае существенного увеличения действующих штрафов за нарушение ПДД не вводить сразу же новый, который, очевидно, затронет миллионы автомобилистов.

В любом случае в правительстве ранее давали понять, что спешить с изменениями не будут, поэтому в ближайшее время автомобилистам снижения нештрафуемого порога можно не опасаться.

При этом не стоит забывать, что езда с ненаказуемым превышением скорости и сейчас по ПДД классифицируется как нарушение правил и в случае ДТП может стать основанием для признания водителя виновным.