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Штраф и тюрьма за "публичный разврат": В Дубае арестованы участницы обнажённой фотосессии
05 апреля 2021, 13:35 • 130 • В мире
В Дубае группу из более чем десяти девушек арестовали за "публичный разврат". Полицейские провели задержание во время обнажённой фотосессии на балконе одного из отелей в центре города. Теперь девушкам грозит штраф и тюремный срок.
Правоохранители задержали девушек на балконе отеля Dubai Marina в центре города. По данным Associated Press, за процессом съёмки наблюдали жители соседней высотки, которые сделали несколько фотографий и выложили их в соцсети.
Тогда за девушками и приехали полицейские, участниц съёмки задержали по статье "публичный разврат".
"Подобное неприемлемое поведение не отражает ценностей и этики общества Объединённых Арабских Эмиратов", - говорится в сообщении на официальной странице правоохранительных органов города в Twitter.
Согласно местному законодательству, девушкам грозит штраф в размере пяти тысяч дирхамов (более 100 тысяч рублей), а также лишение свободы на срок до шести месяцев. Материалы дела уже переданы в прокуратуру.
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