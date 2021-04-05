Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
Байдену задали неудобный вопрос после убийства ребёнка с беспилотника в Донбассе
За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы...
Стойка шасси MH17 разбивает доводы Нидерландов: "Это очень тонкий момент&qu...
Главная / В мире

Штраф и тюрьма за "публичный разврат": В Дубае арестованы участницы обнажённой фотосессии

05 апреля 2021, 13:35  •  130 • В мире
В Дубае группу из более чем десяти девушек арестовали за "публичный разврат". Полицейские провели задержание во время обнажённой фотосессии на балконе одного из отелей в центре города. Теперь девушкам грозит штраф и тюремный срок.
Правоохранители задержали девушек на балконе отеля Dubai Marina в центре города. По данным Associated Press, за процессом съёмки наблюдали жители соседней высотки, которые сделали несколько фотографий и выложили их в соцсети.
Тогда за девушками и приехали полицейские, участниц съёмки задержали по статье "публичный разврат".
"Подобное неприемлемое поведение не отражает ценностей и этики общества Объединённых Арабских Эмиратов", - говорится в сообщении на официальной странице правоохранительных органов города в Twitter.
Согласно местному законодательству, девушкам грозит штраф в размере пяти тысяч дирхамов (более 100 тысяч рублей), а также лишение свободы на срок до шести месяцев. Материалы дела уже переданы в прокуратуру.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



130
Источник
Похожие новости
04 апреля 2021, 09:10
Западные СМИ: Русская вакцина побеждает, Байден развязал России руки, а Трамп купит "дворец Путина"
05 апреля 2021, 02:35
"Пора сказать громко": На Украине выдумали новый язык и предложили отнять монополию у России
05 апреля 2021, 00:45
Как Варшаве видится «равноправный диалог» с Москвой
04 апреля 2021, 21:05
Украинцы случайно выдали "хозяев" международного авантюриста Христо Грозева
04 апреля 2021, 01:45
Условная «угроза»: в России ответили на слова министра обороны ФРГ о «вызовах» со стороны Москвы
05 апреля 2021, 00:40
«Пришло время дать отпор»: почему Трамп призвал бойкотировать компании из-за закона о выборах
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 марта 2021, 00:40
Поговорили без Украины: Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Донбассе
31 марта 2021, 02:30
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргумента для объяснения
31 марта 2021, 14:25
Виктор Медведчук и Юрий Бойко в очередной раз предали избирателей юго-востока
05 апреля 2021, 06:15
Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать
29 марта 2021, 23:55
США сняли из космоса российскую подлодку: Увиденное заставило их занервничать
01 апреля 2021, 15:10
"Это не должно никого беспокоить": Москва одним фактом пресекла истерику Киева из-за Донбасса
03 апреля 2021, 15:45
"В Тюмени стою, жду электричку, а тут… ": Неожиданная ситуация на ж/д путях вызвала улыбку военкора
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.