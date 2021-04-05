Штраф и тюрьма за "публичный разврат": В Дубае арестованы участницы обнажённой фотосессии

В Дубае группу из более чем десяти девушек арестовали за "публичный разврат". Полицейские провели задержание во время обнажённой фотосессии на балконе одного из отелей в центре города. Теперь девушкам грозит штраф и тюремный срок.

Правоохранители задержали девушек на балконе отеля Dubai Marina в центре города. По данным Associated Press, за процессом съёмки наблюдали жители соседней высотки, которые сделали несколько фотографий и выложили их в соцсети.

Тогда за девушками и приехали полицейские, участниц съёмки задержали по статье "публичный разврат".

"Подобное неприемлемое поведение не отражает ценностей и этики общества Объединённых Арабских Эмиратов", - говорится в сообщении на официальной странице правоохранительных органов города в Twitter.

Согласно местному законодательству, девушкам грозит штраф в размере пяти тысяч дирхамов (более 100 тысяч рублей), а также лишение свободы на срок до шести месяцев. Материалы дела уже переданы в прокуратуру.