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Штраф и конфискация: Первая в мире страна ввела запрет на солнцезащитные кремы
03 января 2020, 01:39 • 48 • В мире
Государство Палау, расположенное в Тихом океане, стало первой в мире страной, которая запретила солнцезащитные кремы. Нарушителям грозит штраф в тысячу долларов США. Нелегальную продукцию будут конфисковывать. Власти объяснили эту меру заботой об окружающей среде.
Республика Палау стала первой в мире страной, которая ввела полный запрет на солнцезащитные кремы, передаёт BBC.
Новые правила вступили в силу 1 января. Теперь на территории государства запрещено продавать такого рода продукцию, а также использовать солнцезащитные кремы.
Власти объясняют, что данный продукт содержит оксибензон, октиноксат и ещё восемь токсичных ингредиентов, которые наносят окружающей среде значительный вред. В частности, от них страдают тропические рыбы и кораллы.
За нарушение запрета грозит штраф в размере тысячи долларов, нелегальную продукцию будут конфисковывать.
Помимо Палау запретить солнцезащитные кремы планируют Гавайи, Американские Виргинские Острова и остров Бонэйр на юге Карибского моря, который принадлежит Нидерландам.
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