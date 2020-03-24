Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Печи крематория работают круглые сутки": Десятки гробов вывезли ночью...
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки»: врач-инфекционист о ме...
"Теперь уже точно Путин нападёт": военные США эвакуировались из Одессы...
Главная / Политика

Штраф до двух миллионов или в тюрьму на семь лет: Саботажникам карантина в России готовят жёсткие меры

24 марта 2020, 21:35  •  29 • Политика
В среду, 25 марта, в Госдуме будет рассматриваться законопроект о санкциях за нарушение карантина. Поправки предусматривают наказание до двух миллионов рублей штрафа или тюремное заключение до 7 лет.
Соответствующий документ внесли на рассмотрение парламента спикер нижней палаты Вячеслав Володин, а также глава комитета Думы по госстроительству Павел Крашенинников, пишет "Парламентская газета".
За нарушение введённых в связи с распространением коронавируса санитарно-эпидемиологических правил, если оно повлекло по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, предлагается накладывать штраф от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от 3 до 5 лет, либо запрета занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью от 1 года до 3-х лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет.
Если нарушение стало причиной смерти человека либо создавало угрозу массовых заболеваний, за это предлагается накладывать штраф до 2 миллионов рублей или в размере дохода за 4-5 лет, либо запрещать занимать должности или заниматься определённой деятельностью от 3 до 5 лет, либо наказывать ограничением свободы на срок до 5 лет.
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
После того, как поправки будут рассмотрены на Совете парламента, их вынесут на пленарное заседание Госдумы 31 марта, пишет РИА ФАН.
Напомним, во вторник, 24 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил предоставить ему предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции в стране.
Мишустин поручил это Минюсту, МВД и Минэкономразвития, указав срок - до 25 марта.
Кроме того, Мишустин поручил Роспотребнадзору и властям Москвы разработать схему ускоренного развёртывания лабораторий для тестов на COVID-19.
Ранее СМИ сообщили о двойном побеге пациентов из сочинской больницы. Их не успели проверить на коронавирус, но они могут быть заражёнными. Следы беглецов привели в Екатеринбург.
Как напоминает "Ura.ru", ранее уголовное дело уже было возбуждено против главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой, которая завезла коронавирус из Испании и отказалась уйти на двухнедельный карантин.
поддерживаю
не поддерживаю

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



29
Источник
Похожие новости
24 марта 2020, 10:35
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
24 марта 2020, 10:35
"Зачем выгонять Набиуллину? Судить!": Делягин "прочёл" мысли 90% народа страны
24 марта 2020, 14:35
Обвинителей России припёрли к стенке? Гаагский суд потребовал показать "секретные" фото пуска ракеты в MH17
24 марта 2020, 00:35
Истребители Су-35С прикрыли полёт Шойгу в Сирию
24 марта 2020, 10:35
"Э как их подкидывает": Соловьёв о реакции ВШЭ на слова профессора о 37-м годе
24 марта 2020, 10:35
"Рыночек облажался": Политтехнолог развенчал мифы о ЕС и коронавирусе
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 марта 2020, 10:35
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
24 марта 2020, 04:35
"Теперь уже точно Путин нападёт": военные США эвакуировались из Одессы - Ви...
24 марта 2020, 02:35
Почему коронавирус быстро распространился по Италии? Главный эпидемиолог России назва...
24 марта 2020, 02:35
ЕС и НАТО не выдержат "броска Джеймса Бонда" от русских - иноСМИ
24 марта 2020, 00:35
Вассерман рассказал, у кого Аваков списал предложения по оказанию помощи украинцам
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 марта 2020, 09:35
В Германии разразился скандал из-за Лаврова
22 марта 2020, 19:08
Как и когда Россия завершит нефтяную войну. Простая арифметика
20 марта 2020, 01:35
"Описавшиеся мальчики" вместо генералов: Видео о русских С-400 разозлило Баранца
21 марта 2020, 08:35
Вернемся в Крым и будем бить русских так, что бы они прятались в страхе - Чийгоз
22 марта 2020, 10:35
Нефтяная война: Вашингтон нарушил главное табу
19 марта 2020, 01:00
В Киеве коллапс и страх. Но хоть денежные переводы из России выросли
18 марта 2020, 02:35
Деньги сочтены: Госдума ужесточает требования к американским НКО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.