Штраф до двух миллионов или в тюрьму на семь лет: Саботажникам карантина в России готовят жёсткие меры

Соответствующий документ внесли на рассмотрение парламента спикер нижней палаты Вячеслав Володин, а также глава комитета Думы по госстроительству Павел Крашенинников, пишет "Парламентская газета".

За нарушение введённых в связи с распространением коронавируса санитарно-эпидемиологических правил, если оно повлекло по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, предлагается накладывать штраф от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от 3 до 5 лет, либо запрета занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью от 1 года до 3-х лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет.

Если нарушение стало причиной смерти человека либо создавало угрозу массовых заболеваний, за это предлагается накладывать штраф до 2 миллионов рублей или в размере дохода за 4-5 лет, либо запрещать занимать должности или заниматься определённой деятельностью от 3 до 5 лет, либо наказывать ограничением свободы на срок до 5 лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.

После того, как поправки будут рассмотрены на Совете парламента, их вынесут на пленарное заседание Госдумы 31 марта, пишет РИА ФАН.

Напомним, во вторник, 24 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил предоставить ему предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции в стране.

Мишустин поручил это Минюсту, МВД и Минэкономразвития, указав срок - до 25 марта.

Кроме того, Мишустин поручил Роспотребнадзору и властям Москвы разработать схему ускоренного развёртывания лабораторий для тестов на COVID-19.

Ранее СМИ сообщили о двойном побеге пациентов из сочинской больницы. Их не успели проверить на коронавирус, но они могут быть заражёнными. Следы беглецов привели в Екатеринбург.

Как напоминает "Ura.ru", ранее уголовное дело уже было возбуждено против главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой, которая завезла коронавирус из Испании и отказалась уйти на двухнедельный карантин.