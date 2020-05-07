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Штраф до 5 тыс. рублей за нарушение: в Москве с 12 мая вводится масочный режим

07 мая 2020, 16:05  •  78 • В России
С 12 мая москвичи в обязательном порядке должны носить маски и перчатки в общественных местах, в том числе в транспорте. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По информации мэрии города, штраф за нарушение режима составит до 5 тыс. рублей. Между тем градоначальник также сообщил, что за последние сутки количество выписанных из больниц пациентов, справившихся с коронавирусом, превысило число новых госпитализаций.
 
Сергей Собянин во временном госпитале на территории НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского АГН «Москва» © Фото предоставлено пресс-службой мэра и правительства Москвы
 

В Москве с 12 мая вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в транспорте и других общественных местах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

Штраф за отсутствие маски в общественном транспорте составит 5 тыс. рублей, в общественных местах — 4 тыс., сообщает РИА Новости со ссылкой на Главконтроль.

Существующие меры контроля за передвижением по столице, в том числе система электронных пропусков, пока остаются в силе, уточнил градоначальник.

Также, по его словам, в Москве за минувшие сутки число выписанных пациентов, которым ранее был диагностирован коронавирус, превысило число госпитализированных с COVID-19.

«В Москве динамика госпитализации находится на стабильном уровне, сегодня выписано пациентов больше, чем госпитализировано, это хорошая история», — сказал мэр.

Кроме того, Собянин призвал журналистов, говоря о подтверждённых случаях коронавируса, использовать другую терминологию. 

«Это не количество заражённых, это количество выявленных больных. И то, что мы их выявляем так много, это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально заболевших в городе ещё больше», — подчеркнул Собянин.

По его словам, увеличение числа выявленных случаев даёт возможность купировать болезнь на ранней стадии. Также, мэр отметил, что по по этому показателю Москва уже вышла на уровень Нью-Йорка.

«Мы, пожалуй, даже больше переплюнули Нью-Йорк по выявляемости», — заявил Собянин.

В то же время он подчеркнул, что реальное число больных коронавирусов в Москве значительно выше, чем данные официальной статистики.

«По скрининговым исследованиям, их в районе 2—2,5% от всего населения Москвы, в пересчёте на цифры — это около 300 тыс. Наша задача — максимально выявить этих людей», — отметил градоначальник.

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за сутки в столице выявили 6703 новых случаев COVID-19. Всего к настоящему моменту в столице зафиксировано 92 676 случаев.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко высказал мнение, что коронавирус начал «выдыхаться».

«Вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль, и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля, мы не видим», — сказал Онищенко в эфире НСН.

Также экс-глава Роспотребнадзора напомнил, что в России свой путь развития ситуации с эпидемией, тем не менее страна учитывает и международный опыт.

«Мы всегда изучаем международную ситуацию и экстраполируем её на наши реалии, но не копируем. Потому что коронавирус делает поправки на наши региональные особенности, и, как показывает статистика, у нас сегодня везде разные уровни распространенности инфекции», — отметил он.

Кроме того, Онищенко отметил, что не видит необходимости ужесточать карантинные меры.

Напомним, в ходе проведённого 6 мая совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о трёх этапах снятия введённых из-за коронавируса ограничений.

Так, по словам Поповой, сначала следует разрешить заниматься спортом на улице и гулять с детьми, а также возобновить работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади с соблюдением социальной дистанции.

В рамках второго этапа откроются учебные заведения и более крупные торговые объекты, но с ограничением количества посетителей.

На заключительном этапе будут разрешены прогулки в парках при условии соблюдения социальной дистанции, возобновится работа гостиниц и всех предприятий общественного питания.

Однако, глава Минздрава Михаил Мурашко накануне в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья отметил, что говорить о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом в России пока рано.

Согласно информации оперативного штаба, по данным на 7 мая всего в России зарегистрировано 177 160 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. По этому показателю Россия, по данным ВОЗ, вышла на пятое место в мире.

Число новых случаев инфицирования коронавирусом в России за минувшие сутки выросло на 11 231, суточный прирост составляет 6,8%. Было зафиксировано 88 летальных исходов.

В частности, в Крыму подтвердили первый случай смерти от коронавирусной инфекции у 70-летней женщины, об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

За сутки врачам удалось вылечить 2476 человек. Среди них 94-летняя жительница приморского края. 

«Среди тех, кто справился с болезнью, трое детей, а также 94-летняя женщина — ветеран Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Накануне стало известно, что, согласно указу Владимира Путина, медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, будут предоставлены дополнительные страховые гарантии.

Так, в случае смерти медработника в результате инфицирования будет выплачено 2,7 млн рублей, при осложнениях, вызванных COVID-19, которые повлекли временную нетрудоспособность, но не привели к инвалидности, — 68,8 тыс. рублей. В случае «стойкой утраты» трудоспособности в результате осложнений инвалиды I группы получат 2 млн рублей, II — 1,3 млн рублей, III — 688 тыс. рублей.

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью 5-tv.ru высказал мнение о том, что летом эпидемиологическая ситуация в стране изменится.

«Это не потому что тепло или солнечный свет будут уничтожать тот вирус, который у нас находится внутри. Нет, конечно. У людей лучше иммунитет летом, люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как зимой», — сказал Альтшейн.

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