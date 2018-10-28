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Штраф 22 млн для The New Times спровоцировал ОБСЕ за давление на Россию

28 октября 2018, 10:24  •  222 • Политика
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир считает беспрецедентным решение суда в Москве оштрафовать журнал The New Times свыше чем на 22 миллиона рублей и потребовал от российских властей отменить его через апелляцию.
Решением Тверского районного суда Москвы, оштрафовавшего The New Times на 22,250 млн рублей и на 30 тысяч рублей его главного редактора Евгению Альбац за несвоевременное предоставление сведений об иностранных источниках финансирования в Роскомнадзор, в ОБСЕ возмутились настолько, что потребовали от российских властей отменить этот вердикт через апелляцию. Об этом со страниц сайта организации заявил ее представитель по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, назвав решение суда «беспрецедентным».
«Исключительно высокий штраф, наложенный на The New Times, является беспрецедентным решением, которое наносит ущерб свободе СМИ в Российской Федерации, - заявил Дезир. - Призываю власти отменить это решение и надеяться, что оно будет отменено по апелляции».
Решение суда, как напомнили в ОБСЕ, было связано со вступившими в силу поправками в закон об иностранных агентах. Дезир позволил себе вмешательство в сугубо суверенные дела нашей страны и призвал власти России «срочно изменить существующее законодательство», чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, которые «могут ослабить плюрализм СМИ».

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