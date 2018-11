Шторм заставил корабли США «сбежать» с военных учений НАТО

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» досрочно покинула учения НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии. Причиной «побега» американцев оказался сильный шторм в Северной Атлантике. Об этом сообщил контр-адмирал Джин Блэк.

Он отметил, что всегда нужно знать, когда наступает время прятаться в укрытии или уходить. На район учений НАТО шел шторм с 10-метровыми волнами, поэтому авианосная группа ВМС США покинула военные маневры досрочно.

Блэк уверяет, что авианосец «Гарри Трумэн» мог бы действовать в условиях шторма, а вот сопровождающие его крейсеры и эсминцы этим похвастать не могут. При этом без кораблей поддержки авианосец становится беззащитен, поэтому учения покинула вся группа целиком.

Напомним, что авианосец США впервые принимает участие в учениях НАТО в Норвегии. В военном блоке не скрывают, что появление «Гарри Трумэна» в арктических водах имеет цель «напугать Россию».

"Hey Bro! Need some gas?" @USSHARRYSTRUMAN linked up with @Sjoforsvaret's HNoMS Thor Heyerdahl to conduct a replenishment at sea! #WeAreNATO #ForgedbytheSea pic.twitter.com/t22uRUbIxh