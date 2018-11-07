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Шторм заставил корабли США «сбежать» с военных учений НАТО
07 ноября 2018, 23:54 • 77 • Политика
Военные США уплыли с учений НАТО пораньше, испугавшись надвигающихся штормов.
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» досрочно покинула учения НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии. Причиной «побега» американцев оказался сильный шторм в Северной Атлантике. Об этом сообщил контр-адмирал Джин Блэк.
Он отметил, что всегда нужно знать, когда наступает время прятаться в укрытии или уходить. На район учений НАТО шел шторм с 10-метровыми волнами, поэтому авианосная группа ВМС США покинула военные маневры досрочно.
Блэк уверяет, что авианосец «Гарри Трумэн» мог бы действовать в условиях шторма, а вот сопровождающие его крейсеры и эсминцы этим похвастать не могут. При этом без кораблей поддержки авианосец становится беззащитен, поэтому учения покинула вся группа целиком.
Напомним, что авианосец США впервые принимает участие в учениях НАТО в Норвегии. В военном блоке не скрывают, что появление «Гарри Трумэна» в арктических водах имеет цель «напугать Россию».
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