Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Этот неустойчивый американский миропорядок...
"Биение крыльев бабочки в Китае вызывает ураган в Техасе": Штаб Берлус...
Моралес гибнет за металл, и это не золото
Цель «Единой России» - конституционное большинство на выборах в Госдуму
Главная / Аналитика

Штирлицу разрешили остаться!

23 ноября 2019, 07:24  •  74 • Аналитика

Не боялись, а растоптали!


Наши отцы и деды свастики не боялись. Они расстреливали её из винтовок, пулеметов, танковых орудий и гаубиц. Они бомбили её. Они несли её по Красной площади и бросали под ноги победителям фашизма. Они не любили её, это уж точно. Но и в голову никому не приходило её бояться.

Чуть позже, пока было живо поколение фронтовиков, свастика тоже никого не пугала. Снимались художественные фильмы, в которых фашисты были похожи на настоящих, а потому носили повязки со свастикой и другие немецкие, в том числе эсэсовские знаки различия. Детям демонстрировали документальные фильмы, на которых тоже хватало свастики: на крыльях горящих в овраге сбитых немецких самолетов, на броне раскуроченных нашими «Зверобоями» «Тигров» и «Пантер», на зданиях немецких комендатур в освобожденных русских городах и поселках… И детей, растущих в эти суровые годы, свастика тоже не пугала.



Как ни странно, изобилие свастики никак не влияло на правильность детского восприятия: когда дети играли в «войну», никто не хотел быть фашистом. В эту игровую категорию приходилось назначать либо в приказном порядке, либо с помощью каких-нибудь считалочек. Как-то даже странно, правда? Ведь если верить нынешним воспитательным веяниям, то дети, насмотревшись на немцев и свастику, должны были немедленно записываться в фашисты, а потом и в предатели Родины…

Но так почему-то не происходило. Может, тогда просто умели правильно показывать свастику? Правильно рассказывать о ней и о тех, кто её носил? Может, виной тому то честное неприятие в обществе, которое сопровождало любое заигрывание с нацизмом, не подпорченное толерантностью, разговорами о свободе мнений и выбора? Сложно сказать однозначно. Но факт остается фактом: в какой-то момент свастика стала пугать наших государственных мужей, и её просто запретили.

Нет, разумеется, из самых лучших побуждений: чтобы не пропагандировать, так сказать, чтобы экстремизм не поднимал голову, чтобы защитить детей от тлетворного влияния, а взрослых от соблазнов слишком простых решений. И на первый взгляд казалось, что какая-то логика в этом есть…

Но вместе со свастикой под запретом оказались и художественные фильмы, многие из которых входили в золотой фонд нашего кино, и важные документальные свидетельства той страшной эпохи, и некоторые материальные свидетельства, важные, например, для истории. Причем под таким запретом, что в некоторых случаях вполне можно было и административный арест получить. Ну а при рецидиве – и не административный…

Теперь можно не бояться


В минувший вторник Госдума приняла поправки в нормативно-правовые акты, применение которых вызывало указанные проблемы. Это закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и закон «О противодействии экстремистской деятельности». Теперь демонстрация нацистской свастики станет возможной в случаях, когда «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма».

То есть теперь мы сможем посмотреть многими любимый фильм «Семнадцать мгновений весны» и даже показать его своим детям, не рискуя быть привлеченными к административной, а то и уголовной ответственности. Мы сможем хранить на своем компьютере архивные фото времен Великой Отечественной, тоже ничего при этом не нарушая. Да что там – карикатуры Кукрыниксов теперь будут реабилитированы, и за их просмотр вас не оштрафуют!

Если вы думаете, что автор преувеличивает, то зря. У нас зафиксированы случаи привлечения к суду человека за публикацию в «ВК» фото с Парада Победы 1945 года. Да, человек отделался лишь штрафом, но все-таки…


По некоторым данным, в 2018 году по обвинениям, так или иначе связанным с демонстрацией свастики и другой нацистской символики, в России было возбуждено 1639 дел. Да, абсолютное большинство из них — административные и закончились штрафом. Да, какая-то часть вполне заслуживала санкции правоохранителей – увы, экстремистов и просто недалеких людей у нас ещё хватает. Но значительная часть была сродни делу о продаже в московском «Детском мире» коллекционных оловянных солдатиков, когда было возбуждено дело о «возбуждении ненависти и вражды».

Понятно, что когда-то соответствующие нормы были приняты, как говорится, из лучших побуждений. Кто-то думал о том, что таким образом власть проявит уважение к ветеранам, а кто-то действительно боялся страшных экстремистов, которые вот-вот начнут шествовать по ночам с факелами по улицам Москвы. Но, как видим, оба эти мотива, как и остальные, на деле оказались плодом воображения депутатов, «видящих жизнь из окна персонального автомобиля».

Глава комитета по культуре Галина Ямпольская так сформулировала свои претензии к указанным правовым нормам:
Норма, которую мы исправляем данным законопроектом, наверняка принималась из самых благих побуждений, но со значительной степенью недомыслия. Никто в тот момент не дал себе труда задуматься, к чему приведет полный запрет на демонстрацию нацистской символики.

Наши люди хотят чтить воевавших предков, хотят нести память о Великой Отечественной войне, а делать это визуальным способом, избегая нацистской символики, практически невозможно. Кадры из советских фильмов, плакаты, фотографии военных лет, безусловно, формируют негативное отношение к идеологии нацизма.


В данном случае остается только согласиться с формулировкой. Да, это именно «недомыслие», когда за незначительными плюсами кто-то не разглядел (или не дал себе труда что-то разглядывать) довольно ощутимые минусы. И будем надеяться, что депутаты достаточно быстро внесут необходимые изменения в действующий КоАП, чтобы новые нормы стали настоящим руководством к действию для судов и некоторых государственных служащих.

Запретить бы в России маразм!


С другой стороны, маразма в нашей жизни останется ещё много. Чего только стоит бесконечное приписка «запрещенная в России», употребляемая каждый раз при упоминании разного рода террористических организаций. Хотя и тут вроде бы есть некое рациональное зерно: может, у нас действительно кто-то ещё не знает, что ИГИЛ запрещено в России?

Иногда, наталкиваясь на материалы о какой-то «русской жене» боевика, познакомившейся с ним в соцсетях, не знающей ни слова по-арабски, но все-таки поверившей в сказки про прекрасную и справедливую жизнь в разбомблённом Мосуле, я думаю, что никакое предупреждение в данном случае не будет лишним. Тем более что иногда такая «жена» не только сама прется к «любимому» через пять границ, но и тащит с собой малолетнего ребенка.

И в то же время я понимаю, что тут, наверное, не поможет уже ничто: ни предупреждение, ни персональное уведомление, ни визит участкового… Этот контингент, простите, уже неисправим, и как человека спасти от него самого, я, признаться, не знаю.

А вот то, что эта фраза давно стала заезженной, неэффективной, превратилась в повод для шуток и зубоскальства, – факт. И эффект от неё, на мой взгляд, давно уже даже не нулевой, а отрицательный.

Но все-таки давайте закончим на хорошей ноте. Очень радует, что наши депутаты показывают признаки здравого смысла и принимают вменяемые поправки к ранее принятым неоднозначным законам. Теперь бы, не сбавляя темпа, продолжить хорошую практику и принять соответствующие поправки в Конституцию, Уголовный кодекс, Гражданский кодекс, пенсионное законодательство, КЗоТ и ещё во множество законов, которые нам приходится либо исполнять, либо как-то обходить.

А за реабилитацию Штирлица большое человеческое спасибо!
Виктор Кузовков

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
22 ноября 2019, 05:24
Двинулись в рост
21 ноября 2019, 22:54
Живые деньги пустят в ход
22 ноября 2019, 08:39
За крышу платить думаете? Америка требует деньги за свои военные базы
22 ноября 2019, 21:39
В Эстонии грызуны без угрызений киберугрозно киберобгрызли государство
22 ноября 2019, 05:24
Госпожи реформаторши
22 ноября 2019, 08:39
Дело о пропавшей сантехнике
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 ноября 2019, 00:54
Примаков пытался уволить Путина дважды. История от человека "из кабинета напроти...
23 ноября 2019, 00:54
«Маск подаст»: Россия не выделила США мест на «Союзах» (Руслан Осташко)
23 ноября 2019, 00:54
Фейк или нет: В Крыму прояснили ситуацию с возобновлением паромного сообщения с Турци...
23 ноября 2019, 00:39
«Недоработка всех систем профилактики»: возбуждено уголовное дело после обнаружения д...
23 ноября 2019, 00:54
"Биение крыльев бабочки в Китае вызывает ураган в Техасе": Штаб Берлускони ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 ноября 2019, 05:09
Москва не ведётся на шантаж и Лукашенко решил повысить ставки (Руслан Осташко)
20 ноября 2019, 17:39
"Либо вешать, либо бежать": В России предсказали неоднозначное будущее для Украины
18 ноября 2019, 10:24
Вот теперь Америка точно должна лопнуть от злости
17 ноября 2019, 18:09
"Может случиться и в 35, и в 45 лет": Кардиолог признался, что случай с Исаевым - это далеко не редкость
21 ноября 2019, 22:54
"Индийское кино отдыхает": Побитый украинцем американец Грэг оказался не тем, за кого себя выдаёт
21 ноября 2019, 16:09
«Посчитали упущенную выгоду»: в Тюмени база отдыха пытается взыскать со студента 888 тысяч рублей за пост в соцсети
17 ноября 2019, 08:24
Как умирал лидер "Новой России" Никита Исаев: Его пресс-секретарь опроверг криминальную версию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.