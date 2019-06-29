|
Штирлиц близок к провалу: Русские СМИ раскрыли настоящую фамилию Трампа?
29 июня 2019, 16:09 • 14 • Политика
Политолог Армен Гаспарян не сдержал иронии, комментируя то, как русские СМИ переименовали президента США Дональда Трампа. И не без сарказма сообщил о "близком провале Штирлица". После подобного создаётся впечатление, что в прессе раскрыли настоящую фамилию Трампа.
"Никогда еще Штрилиц не был так близко к провалу…" - так политолог и публицист Армен Гаспарян иронично прокомментировал публикацию в российском издании, посвящённую итогам встречи на G20 президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
И привёл скрин статьи, в которой главу Белого дома переименовали из Трампа в Петрова.
Фото: twitter/A_Gasparyan
Судя по реакции интернет-сообщества, в Сети предположили, что русские СМИ раскрыли настоящую фамилию американского президента.
"Засветили" агента", - уверяет @badsproot.
"Полковник Петров", - поправил прессу под постом @ivashchenko_i.
"Опечатка по Фрейду?" - поинтересовался у политолога Андрей К.
А некоторые, как, например, @kkkkkkkkkkott, отметили, что это, мол, "повод для импичмента".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
14
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 июня 2019, 09:24
|
24 июня 2019, 09:24
|
26 июня 2019, 10:09
|
26 июня 2019, 13:24
|
25 июня 2019, 08:09
|
23 июня 2019, 13:54
|
26 июня 2019, 03:39