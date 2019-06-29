Штирлиц близок к провалу: Русские СМИ раскрыли настоящую фамилию Трампа?

"Никогда еще Штрилиц не был так близко к провалу…" - так политолог и публицист Армен Гаспарян иронично прокомментировал публикацию в российском издании, посвящённую итогам встречи на G20 президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

И привёл скрин статьи, в которой главу Белого дома переименовали из Трампа в Петрова.

Фото: twitter/A_Gasparyan

Судя по реакции интернет-сообщества, в Сети предположили, что русские СМИ раскрыли настоящую фамилию американского президента.

"Засветили" агента", - уверяет @badsproot.

"Полковник Петров", - поправил прессу под постом @ivashchenko_i.

"Опечатка по Фрейду?" - поинтересовался у политолога Андрей К.

А некоторые, как, например, @kkkkkkkkkkott, отметили, что это, мол, "повод для импичмента".