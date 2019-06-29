Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Депутат Рады в прямом эфире опозорил Климкина: "Цэ ганьба!"
Путин назвал хорошим примером освобождение украинских пленных в Донбассе
Япония вводит "спецмеру" для России - Синдзо Абэ
G20 разочаровал Путина? "Прорывов нет"
Главная / Политика

Штирлиц близок к провалу: Русские СМИ раскрыли настоящую фамилию Трампа?

29 июня 2019, 16:09  •  14 • Политика
Политолог Армен Гаспарян не сдержал иронии, комментируя то, как русские СМИ переименовали президента США Дональда Трампа. И не без сарказма сообщил о "близком провале Штирлица". После подобного создаётся впечатление, что в прессе раскрыли настоящую фамилию Трампа.
"Никогда еще Штрилиц не был так близко к провалу…" - так политолог и публицист Армен Гаспарян иронично прокомментировал публикацию в российском издании, посвящённую итогам встречи на G20 президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
И привёл скрин статьи, в которой главу Белого дома переименовали из Трампа в Петрова.
Фото: twitter/A_Gasparyan
Судя по реакции интернет-сообщества, в Сети предположили, что русские СМИ раскрыли настоящую фамилию американского президента.
"Засветили" агента", - уверяет @badsproot.
"Полковник Петров", - поправил прессу под постом @ivashchenko_i.
"Опечатка по Фрейду?" - поинтересовался у политолога Андрей К.
А некоторые, как, например, @kkkkkkkkkkott, отметили, что это, мол, "повод для импичмента".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



14
Источник
Похожие новости
28 июня 2019, 20:39
Путин раздал подзатыльники: Уроки троллинга либералов
28 июня 2019, 23:54
Макрон понадеялся на участие Путина в саммите «нормандской четверки»
28 июня 2019, 23:54
Путин рассказал о кризисе современной либеральной идеи
28 июня 2019, 17:24
Сложить оружие. После встречи с Путиным Трамп отказался бить по Ирану
28 июня 2019, 23:54
"Подполковник Макаров": После приветствия по-русски Макрона записали в "свои"
28 июня 2019, 18:39
Макрон поприветствовал Путина, сказав ему по-русски "привет"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июня 2019, 09:24
"Путин засовывает палец с солью в рану заложнику". Украинский актёр обнаружил, кто стоит за провокациями в Тбилиси
24 июня 2019, 09:24
Украина получит транзит российского газа. Но только при двух условиях - Приходько
26 июня 2019, 10:09
Нашли грузинку, что угрожала отыметь Россию (Telegram.Обзор)
26 июня 2019, 13:24
"Он вам не Мимино". Пушков не дал Кикабидзе ни шанса на реабилитацию после слов о России
25 июня 2019, 08:09
Что творят эти русские в Чёрном море!
23 июня 2019, 13:54
"Ни туристов, ни денег, ничего от вас не надо!" Грузинские бизнесмены приготовились к разорению - СМИ
26 июня 2019, 03:39
Кто пытался прокатить Россию в ПАСЕ: Стали известны голосовавшие против
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.