Штайнмайер обратился к Западу после видео из аэропорта Кабула: "Это постыдно"

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, посмотрев трагичные кадры из аэропорта Кабула, обратился к Западу. Он отметил, что для политического Запада эти кадры просто постыдны.

Напомним, после того как талибы* вошли в Кабул, сотрудничавшие и поверившие американским военным и дипломатам люди были вынуждены в панике бежать прочь, ведь обещавшие помощь и защиту представители США просто сбежали из страны. Кадры из аэропорта Кабула мало кого оставили равнодушными: люди в панике привязывали себя к шасси и обтекателям самолётов, чтобы убежать от возможной мести боевиков. Некоторые были раздавлены толпой, некоторые падали с самолётов, набравших высоту.

"Кадры отчаяния в аэропорту Кабула постыдны для политического Запада", – сказал он во время выступления в Берлине.

По его словам, Германия должна предпринять все, чтобы вернуть своих сограждан и всех афганцев, "которые поддерживали их в течение многих лет".

*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.