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Штайнмайер обратился к Западу после видео из аэропорта Кабула: "Это постыдно"
17 августа 2021, 16:20 • 101 • Политика
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, посмотрев трагичные кадры из аэропорта Кабула, обратился к Западу. Он отметил, что для политического Запада эти кадры просто постыдны.
Напомним, после того как талибы* вошли в Кабул, сотрудничавшие и поверившие американским военным и дипломатам люди были вынуждены в панике бежать прочь, ведь обещавшие помощь и защиту представители США просто сбежали из страны. Кадры из аэропорта Кабула мало кого оставили равнодушными: люди в панике привязывали себя к шасси и обтекателям самолётов, чтобы убежать от возможной мести боевиков. Некоторые были раздавлены толпой, некоторые падали с самолётов, набравших высоту.
"Кадры отчаяния в аэропорту Кабула постыдны для политического Запада", – сказал он во время выступления в Берлине.
По его словам, Германия должна предпринять все, чтобы вернуть своих сограждан и всех афганцев, "которые поддерживали их в течение многих лет".
*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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