Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
"Извините, это я ещё интеллигентно": Захарова разоблачила ложь о "...
Главная / Политика

Штайнмайер обратился к Западу после видео из аэропорта Кабула: "Это постыдно"

17 августа 2021, 16:20  •  101 • Политика
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, посмотрев трагичные кадры из аэропорта Кабула, обратился к Западу. Он отметил, что для политического Запада эти кадры просто постыдны.
Напомним, после того как талибы* вошли в Кабул, сотрудничавшие и поверившие американским военным и дипломатам люди были вынуждены в панике бежать прочь, ведь обещавшие помощь и защиту представители США просто сбежали из страны. Кадры из аэропорта Кабула мало кого оставили равнодушными: люди в панике привязывали себя к шасси и обтекателям самолётов, чтобы убежать от возможной мести боевиков. Некоторые были раздавлены толпой, некоторые падали с самолётов, набравших высоту.
"Кадры отчаяния в аэропорту Кабула постыдны для политического Запада", – сказал он во время выступления в Берлине.
По его словам, Германия должна предпринять все, чтобы вернуть своих сограждан и всех афганцев, "которые поддерживали их в течение многих лет".
*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





101
Источник
Похожие новости
17 августа 2021, 00:45
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
17 августа 2021, 03:30
Украинцы записали казахов в союзники по Крыму
17 августа 2021, 07:10
Эмоции Байдена приняла папка. Трибуна устояла - видео
17 августа 2021, 07:10
Дипломат рассказал о "высокомерно" отверженном НАТО предложении России
17 августа 2021, 00:45
"Американцев обманули": Обозреватель NI указал на хитрость Пакистана
17 августа 2021, 03:30
Отпускница 1991 года развенчала миф о спецоперации возле дачи Горбачёва
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2021, 06:00
ОП купил «Свободу» и Тягнибока, чтобы праворадикалы озвучили ультиматум Байдену
11 августа 2021, 02:40
На протесты в Вильнюсе Захарова процитировала Науседу
14 августа 2021, 01:15
Меркель после выхода на пенсию возглавит украинскую ГТС? Депутат объяснил схему
14 августа 2021, 12:15
В России придумали ответ на "Крымскую платформу"
14 августа 2021, 22:20
Россия "украла" военно-морской флот Украины, и восстанавливать его смысла нет - NI
17 августа 2021, 00:45
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
11 августа 2021, 04:30
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Организаторы в шоке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.