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Штайнмайер назвал «агрессивный национализм» и коррупцию главными угрозами для Украины
29 мая 2018, 20:54 • 73 • Украина
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Украине угрожают «агрессивный национализм» и коррупция.
© Valentyn Ogirenko / Reuters
Об этом сообщает УНИАН.
По его словам, оба эти явления несут угрозу для будущего Украины.
«Европейский Союз и Международный валютный фонд, например, ставят борьбу с коррупцией условием для финансовой помощи и сотрудничества, и поэтому мы решительно выступаем за суверенитет и территориальную целостность Украины, и против агрессивного изоляционистского национализма, где бы это ни было в Европе», — сказал он.
Данное заявление он сделал во время своего выступления перед студентами Национального университета «Киево-Могилянская академия».
«С обоими явлениями нам часто приходится сталкиваться в Европе. Слишком часто, но с обоими феноменами приходится бороться и Украине, и оба — коррупция и национализм — по-разному могут угрожать тому, что большими жертвами было завоевано на Майдане», — отметил Штайнмайер, добавив, что Германия готова помогать Украине в различных сферах.
Ранее украинский кабмин предложил Верховной раде ввести в государственных органах должности уполномоченных по предотвращению и выявлению коррупции.
Украинский политолог Олег Соскин рассказал в беседе с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.
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