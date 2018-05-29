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Штайнмайер назвал «агрессивный национализм» и коррупцию главными угрозами для Украины

29 мая 2018, 20:54  •  73 • Украина
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Украине угрожают «агрессивный национализм» и коррупция.
 
© Valentyn Ogirenko / Reuters
 

Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, оба эти явления несут угрозу для будущего Украины.

«Европейский Союз и Международный валютный фонд, например, ставят борьбу с коррупцией условием для финансовой помощи и сотрудничества, и поэтому мы решительно выступаем за суверенитет и территориальную целостность Украины, и против агрессивного изоляционистского национализма, где бы это ни было в Европе», — сказал он.

Данное заявление он сделал во время своего выступления перед студентами Национального университета «Киево-Могилянская академия».

«С обоими явлениями нам часто приходится сталкиваться в Европе. Слишком часто, но с обоими феноменами приходится бороться и Украине, и оба — коррупция и национализм — по-разному могут угрожать тому, что большими жертвами было завоевано на Майдане», — отметил Штайнмайер, добавив, что Германия готова помогать Украине в различных сферах.

Ранее украинский кабмин предложил Верховной раде ввести в государственных органах должности уполномоченных по предотвращению и выявлению коррупции.

Украинский политолог Олег Соскин рассказал в беседе с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.

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