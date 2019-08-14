Штайнмайер: «Кишинёв может решить проблему Приднестровья только при помощи Москвы»

Федеральный президент Германии поговорил с молдавским коллегой

13 августа президент Молдовы Игорь Додон провёл телефонный разговор с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, в ходе которого стороны обсудили текущую политическую ситуацию в Республике Молдова и её внешнюю политику, а также перспективы политического урегулирования приднестровского конфликта.

«В рамках дискуссии поблагодарил Федеративную Республику Германия за твёрдую поддержку, выраженную нашей стране в процессе создания действующей правящей коалиции в Парламенте, а также в процессе формирования Правительства РМ. Поприветствовал нарастающие темпы двустороннего диалога, оценив его стратегический характер и выступив за расширение и углубление отношений между двумя странами в приоритетных областях, представляющих взаимный интерес», – сообщил Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

Федеральный президент Германии со своей стороны отметил ключевую роль Игоря Додона в формировании парламентской коалиции и подчеркнул, что стабильность государства сегодня зависит именно от стабильности нынешней власти. Также Франк-Вальтер Штайнмайер положительно отозвался о том, что парламентская коалиция будет работать над внедрением соглашений, подписанных с Евросоюзом.

В то же время он дал высокую оценку усилиям по восстановлению хороших отношений между Кишинёвом и Москвой, отметив, что отношения добрососедства всегда идут на пользу народам.

Кроме того, Штайнмайер напомнил: только восстановив хорошие отношения с Россией, можно будет добиться политического урегулирования приднестровского вопроса.

По мнению федерального президента, формирование действующего парламентского большинства в Молдове и то, каким образом это происходило, лишний раз доказывает – в отношении Молдовы существует международный консенсус между главными мировыми державами, что вселяет оптимизм и надежду на то, что подобный консенсус поможет решить и приднестровскую проблему.

В завершении беседы президенты двух стран обменялись взаимными приглашениями совершить официальные визиты. Штанмайер пригласил Игоря Додона посетить Германию после проведения местных выборов в стране, а глава Молдовы пригласил федерального президента совершить официальный визит «в любое удобное для него время».