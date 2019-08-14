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Штайнмайер: «Кишинёв может решить проблему Приднестровья только при помощи Москвы»

14 августа 2019, 17:09  •  41 • Украина
Федеральный президент Германии поговорил с молдавским коллегой
13 августа президент Молдовы Игорь Додон провёл телефонный разговор с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, в ходе которого стороны обсудили текущую политическую ситуацию в Республике Молдова и её внешнюю политику, а также перспективы политического урегулирования приднестровского конфликта.
«В рамках дискуссии поблагодарил Федеративную Республику Германия за твёрдую поддержку, выраженную нашей стране в процессе создания действующей правящей коалиции в Парламенте, а также в процессе формирования Правительства РМ. Поприветствовал нарастающие темпы двустороннего диалога, оценив его стратегический характер и выступив за расширение и углубление отношений между двумя странами в приоритетных областях, представляющих взаимный интерес», – сообщил Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook.
Федеральный президент Германии со своей стороны отметил ключевую роль Игоря Додона в формировании парламентской коалиции и подчеркнул, что стабильность государства сегодня зависит именно от стабильности нынешней власти. Также Франк-Вальтер Штайнмайер положительно отозвался о том, что парламентская коалиция будет работать над внедрением соглашений, подписанных с Евросоюзом.
В то же время он дал высокую оценку усилиям по восстановлению хороших отношений между Кишинёвом и Москвой, отметив, что отношения добрососедства всегда идут на пользу народам.
Кроме того, Штайнмайер напомнил: только восстановив хорошие отношения с Россией, можно будет добиться политического урегулирования приднестровского вопроса.
По мнению федерального президента, формирование действующего парламентского большинства в Молдове и то, каким образом это происходило, лишний раз доказывает – в отношении Молдовы существует международный консенсус между главными мировыми державами, что вселяет оптимизм и надежду на то, что подобный консенсус поможет решить и приднестровскую проблему.
В завершении беседы президенты двух стран обменялись взаимными приглашениями совершить официальные визиты. Штанмайер пригласил Игоря Додона посетить Германию после проведения местных выборов в стране, а глава Молдовы пригласил федерального президента совершить официальный визит «в любое удобное для него время».
Соб. корр. ФСК

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