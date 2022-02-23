Штаты жаждут помощи Китая на Украине • 137 • Аналитика © AP Photo / Susan Walsh Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции Есть некоторая неясность по поводу того, кто кому позвонил во вторник: госсекретарь США Энтони Блинкен министру иностранных дел Китая Ван И — или наоборот, разные источники говорят разное. Но звонок так или иначе был, и Блинкен завел разговор об Украине и признании Москвой независимости ДНР и ЛНР: что об этом думает Китай? И получил ответ: а как насчет новой стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе, которая призвана сдержать развитие Китая. Дословно: "Попытка США включить использование Тайваня для контроля над Китаем в свою региональную стратегию, очевидно, является явным ошибочным сигналом по сдерживанию Китая". И так дело может "перерасти в полномасштабную конфронтацию". Связь между Восточной Европой и Восточной Азией тут более чем очевидна: американская стратегия не придумала ничего лучше, чем попытаться медленно удушить и Россию, и Китай по абсолютно одинаковому сценарию. Роль Украины в случае с Азией играет Тайвань. Достаточно упомянуть о происходящих сейчас поставках вооружений Тайбэю, куда входят обслуживание ЗРК "Патриот", продажа самих подобных систем и еще танков. Пекин, понятно, протестует и видит ту самую — украинскую — ловушку для себя: или нас спровоцируют на решительные действия, или мы постепенно получим киевского образца режим-провокатор у своих границ (хорошо еще, что они не сухопутные). И тем не менее американцы на полном серьезе все эти последние недели плакали, но грызли кактус, то есть пытались добиться ну хотя бы нейтралитета Китая в вызревавшем украинском сюжете. В начале месяца великий дипломат Виктория Нуланд призвала Китай "использовать свое влияние на Россию для разрешения украинского кризиса", а за ней постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд вновь выразила надежду на то, что Китай "уговорит Россию поступить правильно". Общая позиция Китая по Донбассу известна, в частности, и из ответа Ван И Блинкену (а ответ такой был): призываем все стороны вести себя сдержанно, признать важность применения принципа неделимости безопасности (бывший российский тезис, а теперь российско-китайский), ослабить напряженность и решать разногласия путем переговоров. Ровно те же слова прозвучали в выступлении китайского представителя в Совете Безопасности ООН, но с уточнением: расширение НАТО неизбежно будет вопросом на повестке дня для преодоления нынешней напряженности. Нетрудно увидеть, что здесь почти текстуальное совпадение с позицией России, изложенной там же, в Совете Безопасности, на экстренном заседании. Газета The Washington Post решила пожалеть Китай, сообщив, что он в этом сюжете "идет по канату": Пекину нужна поддержка России в своих тихоокеанских спорах с США, но при этом есть неприятность — общий принцип суверенитета. Ситуация с Тайванем тут выглядит как перевертыш Донбасса: что если остров провозгласит независимость, а США воспользуются донбасским прецедентом, немедленно ее признав? Ну и, понятно, газета напоминает, что 4 февраля была встреча в Пекине двух лидеров, России и Китая, где наверняка все это обсуждалось. Конечно, обсуждалось. И Си Цзиньпин вполне ясно признал правомерность требований России к Западу по части обеспечения безопасности. Собственно, все нынешние китайские заявления следуют созданным еще 4 февраля формулам, и каких-то новых выступлений на высшем уровне не надо. И не забудем, что тогда же были подписаны российско-китайские документы о военном сотрудничестве до 2025 года. Общая схема наших отношений выстроилась давно. Мы не обязаны мгновенно поддерживать все, что делает Китай у себя в Восточной и Юго-Восточной Азии (сами разберутся), они не проявляют лишней активности в Восточной Европе — каждому свое. Постоянно голосуем в унисон по сюжетам, которые как-то касаются нас обоих (Сирия, Афганистан). То есть каждая из наших держав достаточно сильна, чтобы при всей координации самостоятельно разбираться в проблемах своих регионов. А теперь о том, как китайцы ходят сегодня по канату. Вашингтонская "Правда" отстала от реальности на восемь лет. Тогда было возвращение Крыма в Россию, и нам в первый раз объясняли, как это неприятно Пекину, все по тем же соображениям суверенитета и прочего. Еще запустили фальшивку о том, что Китай фактически присоединился к санкциям против нас. Как бы не заметив, что в том же году были подписаны российско-китайские совершенно не военные соглашения, которые гарантировали нам финансовое и прочее экономическое выживание. Почему сейчас не 2014 год? Потому что за прошедшие восемь лет в корне изменилась вся ситуация в мире. В том году Китай еще не был объявлен официально и на прочих уровнях системным конкурентом, соперником, первым и страшным врагом Америки, который — в порядке заговора или естественным ходом событий — смещает или уже сместил сверхдержаву со всех и всяческих статистических и реальных вершин. Тогда таким врагом была только Россия. Далее, в 2014 году официальные лица и больные на голову пропагандисты еще не выстроили против Пекина невероятный по наглости и бредовости список обвинений в чем угодно: "геноцид в Синьцзяне", рабский труд, запущенная против США пандемия. Тогда еще не было попытки устроить "цветную революцию" в Гонконге, чуть не разрушившую этот замечательный город. Ну и не было той самой "индо-тихоокеанской" стратегии окружения, с которой мы начали разговор. И дипломатического бойкота пекинской Олимпиады. И санкций не было. Вы, может быть, и не знаете, что США приняли несколько пакетов таких ограничений против Китая, — зато китайцы знают. И, кстати, сами подвергли на днях санкциям Lockheed Martin и Raytheon Technologies за поставки оружия Тайваню. Как вы хотите, чтобы после всего этого Китай реагировал на события вокруг Украины и европейской безопасности в целом? Нейтрально? Продолжайте мечтать. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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