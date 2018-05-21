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«Штаты ведут дело к развалу соглашения»: Минобороны РФ обвинило США в нарушении договора о РСМД

21 мая 2018, 11:24  •  102 • В мире
Соединённые Штаты нарушают договор о РСМД, разрабатывая и проводя испытания ракет, дальность полёта которых — до 5 тыс. км. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, Вашингтон для отработки собственной системы ПРО использует ракеты-мишени, которые также запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как отметили в министерстве, США, обвиняя Россию в невыполнении условий сделки, пытаются дискредитировать Москву и создать «оправдательный фон для своих действий». В РФ считают, что американцы стремятся к разрыву соглашения, которое мешает им реализовать планы.
 
Крылатая ракета «Томагавк» во время запуска с ракетного крейсера USS Cape St. George Reuters © U.S. Navy/Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Mol
 

Соединённые Штаты нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), разрабатывая и проводя испытания ракет с дальностью полёта до 5 тыс. км для отработки элементов своей системы ПРО. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«США в обход договора о РСМД разрабатывают и проводят лётные испытания баллистических ракет с дальностью полёта от 500 до 5 тыс. км», — заявил он газете «Красная звезда».

Сама американская сторона объясняет создание таких средств тем, что все они являются «не более чем баллистическими ракетами-мишенями, а все такие разработки осуществляются только в интересах отработки и испытаний глобальной системы противоракетной обороны».

По словам Рыжкова, США используют также ракеты-мишени, имитирующие широкий спектр баллистических ракет средней и меньшей дальности, в частности Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2, MRBM.

Глава Центра по уменьшению ядерной опасности напомнил, что производство и испытания подобных ракет запрещены договором о РСМД, поскольку такие средства по своим тактико-техническим характеристикам, прежде всего по дальности полёта, относятся к классу ракет средней и меньшей дальности.

«Такие ракеты, по сути, являются универсальными ускорительными средствами, которые в зависимости от комплектации установленных на них головных частей могут быть использованы как боевые баллистические ракеты. Разработка и проведение испытаний таких ракет создают прецедент обхода договора о РСМД, так как эти ракеты способны доставлять оружие на дальности, ограничиваемые этим договором», — отметил военный.

  • Американский многоцелевой беспилотный летательный аппарат MQ-1 Predator
  • © U.S. Air Force

По словам сотрудника Минобороны, на вооружении армии США находятся более 3 тыс. тяжёлых боевых беспилотников, таких как MQ-1B Predator и MQ-9A Reaper. Их договорный статус так и не решён, однако они формально подпадают под термин ДРСМД «крылатая ракета наземного базирования».

«Производство, испытания и вообще существование у сторон договора о РСМД таких ракет запрещены. Американская сторона игнорирует все наши предложения по дипломатическому урегулированию имеющей место проблемы соблюдения договора о РСМД», — подчеркнул Рыжков.

В Минобороны России также считают нарушением договора развёртывание Соединёнными Штатами на базах ПРО в Европе пусковых установок, идентичных пусковым установкам Мk 41, которые ВМС США применяют для пусков крылатых ракет средней дальности.

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«Так, на американском объекте ПРО в Румынии вопреки положениям договора о РСМД размещены, а в Польше планируются к размещению универсальные пусковые установки, испытанные для запуска не только ракет противоракетной обороны типа SM-3, но и крылатых ракет средней дальности типа BGM-109 «Томагавк». При этом крылатые ракеты морского базирования BGM-109 «Томагавк» становятся ракетами наземного базирования, чем напрямую нарушаются положения статей 7 и 8 договора о РСМД», — заявил Рыжков.

Ещё одним грубейшим нарушением ДРСМД начальник российского Центра по уменьшению ядерной опасности назвал испытания в 2012—2013 годах Пентагоном авиационной крылатой ракеты AGM-158В (JASSM-ER), имеющей дальность стрельбы 1 тыс. км, из наземной пусковой установки типа Мk 41. 

В ведомстве отмечают, что в декабре 2017 года президент Дональд Трамп подписал законопроект об обороне, который в числе прочих содержит программу с объёмом финансирования в $25 млн по разработке такой новой крылатой ракеты, которая по условиям договора о РСМД запрещена.

  • База противоракетной обороны в Девеселу, Румыния
  • globallookpress.com
  • © Kay Nietfeld/dpa

«Попытка дискредитировать Россию»

Вместе с тем ранее в США заявляли о якобы имеющихся у них данных, свидетельствующих о наличии у России ракетных вооружений, запрещённых ДРСМД.

«Претензии американцев идут в общем тренде антироссийской политики и предназначены для формирования общественного мнения о пренебрежительном отношении России к договору о РСМД. Тем самым США создают оправдательный фон для своих действий, идущих вразрез с этим договором», — сказал Рыжков. 

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Американцы заговорили о потенциальном нарушении ДРСДМ после испытаний оперативно- тактического ракетного комплекса «Искандер-М». В ноябре 2017 Белый дом официально назвал российскую ракету, якобы нарушившую договор, — «Новатор 9М729». 

Начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности назвал такие обвинения голословными и неконкретными, направленными на то, чтобы Москва не могла бы предметно ответить и опровергнуть распространяемые домыслы.

По его мнению, у такой политики одна цель — дискредитировать Россию и представить её в виде страны-нарушителя международных договоров.

США, подчеркнули в оборонном ведомстве, «ведут дело к развалу Договора о ракетах средней и меньшей дальности», который мешает им в реализации их планов.

«В заключение необходимо отметить, что договор о РСМД принципиально важен не только для России и для Европы. В случае прекращения его действия мы рискуем получить ситуацию начала 80-х гг прошлого столетия, когда ядерные ракеты достигали своих целей за пять — семь минут, и это положение дел создавало крайне нестабильную военно-политическую обстановку на европейском континенте. Очевидно, что американцы заблуждаются, ошибочно считая, что их это не затронет», — резюмировал Сергей Рыжков.

Подготовка антироссийских санкций

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майклу Помпео подготовить план введения дополнительных санкций против России из-за якобы нарушений положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и представить конгрессу «доклад с планом введения мер в отношении лиц, которые ответственны за невыполнение Российской Федерацией положений ДРСМД», в том числе «политических фигур правительства Российской Федерации». 

В частности, предлагается запретить или блокировать транзакции лиц, которые ответственны за невыполнение Российской Федерацией положений ДРСМД, в отношении активов или собственности, которые находятся на территории США, запретить этим лицам въезд на территорию Соединённых Штатов, «не выдавать им въездную визу или аннулировать уже имеющуюся визу».

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Он обязал стороны ликвидировать в общей сложности более 2,6 тыс. ракет радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. километров. 

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