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«Штаты ведут дело к развалу соглашения»: Минобороны РФ обвинило США в нарушении договора о РСМД
21 мая 2018, 11:24 • 102 • В мире
Соединённые Штаты нарушают договор о РСМД, разрабатывая и проводя испытания ракет, дальность полёта которых — до 5 тыс. км. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, Вашингтон для отработки собственной системы ПРО использует ракеты-мишени, которые также запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как отметили в министерстве, США, обвиняя Россию в невыполнении условий сделки, пытаются дискредитировать Москву и создать «оправдательный фон для своих действий». В РФ считают, что американцы стремятся к разрыву соглашения, которое мешает им реализовать планы.
Крылатая ракета «Томагавк» во время запуска с ракетного крейсера USS Cape St. George Reuters © U.S. Navy/Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Mol
Соединённые Штаты нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), разрабатывая и проводя испытания ракет с дальностью полёта до 5 тыс. км для отработки элементов своей системы ПРО. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Сама американская сторона объясняет создание таких средств тем, что все они являются «не более чем баллистическими ракетами-мишенями, а все такие разработки осуществляются только в интересах отработки и испытаний глобальной системы противоракетной обороны».
По словам Рыжкова, США используют также ракеты-мишени, имитирующие широкий спектр баллистических ракет средней и меньшей дальности, в частности Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2, MRBM.
Глава Центра по уменьшению ядерной опасности напомнил, что производство и испытания подобных ракет запрещены договором о РСМД, поскольку такие средства по своим тактико-техническим характеристикам, прежде всего по дальности полёта, относятся к классу ракет средней и меньшей дальности.
«Такие ракеты, по сути, являются универсальными ускорительными средствами, которые в зависимости от комплектации установленных на них головных частей могут быть использованы как боевые баллистические ракеты. Разработка и проведение испытаний таких ракет создают прецедент обхода договора о РСМД, так как эти ракеты способны доставлять оружие на дальности, ограничиваемые этим договором», — отметил военный.
По словам сотрудника Минобороны, на вооружении армии США находятся более 3 тыс. тяжёлых боевых беспилотников, таких как MQ-1B Predator и MQ-9A Reaper. Их договорный статус так и не решён, однако они формально подпадают под термин ДРСМД «крылатая ракета наземного базирования».
В Минобороны России также считают нарушением договора развёртывание Соединёнными Штатами на базах ПРО в Европе пусковых установок, идентичных пусковым установкам Мk 41, которые ВМС США применяют для пусков крылатых ракет средней дальности.
«Так, на американском объекте ПРО в Румынии вопреки положениям договора о РСМД размещены, а в Польше планируются к размещению универсальные пусковые установки, испытанные для запуска не только ракет противоракетной обороны типа SM-3, но и крылатых ракет средней дальности типа BGM-109 «Томагавк». При этом крылатые ракеты морского базирования BGM-109 «Томагавк» становятся ракетами наземного базирования, чем напрямую нарушаются положения статей 7 и 8 договора о РСМД», — заявил Рыжков.
Ещё одним грубейшим нарушением ДРСМД начальник российского Центра по уменьшению ядерной опасности назвал испытания в 2012—2013 годах Пентагоном авиационной крылатой ракеты AGM-158В (JASSM-ER), имеющей дальность стрельбы 1 тыс. км, из наземной пусковой установки типа Мk 41.
В ведомстве отмечают, что в декабре 2017 года президент Дональд Трамп подписал законопроект об обороне, который в числе прочих содержит программу с объёмом финансирования в $25 млн по разработке такой новой крылатой ракеты, которая по условиям договора о РСМД запрещена.
«Попытка дискредитировать Россию»
Вместе с тем ранее в США заявляли о якобы имеющихся у них данных, свидетельствующих о наличии у России ракетных вооружений, запрещённых ДРСМД.
«Претензии американцев идут в общем тренде антироссийской политики и предназначены для формирования общественного мнения о пренебрежительном отношении России к договору о РСМД. Тем самым США создают оправдательный фон для своих действий, идущих вразрез с этим договором», — сказал Рыжков.
Американцы заговорили о потенциальном нарушении ДРСДМ после испытаний оперативно- тактического ракетного комплекса «Искандер-М». В ноябре 2017 Белый дом официально назвал российскую ракету, якобы нарушившую договор, — «Новатор 9М729».
Начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности назвал такие обвинения голословными и неконкретными, направленными на то, чтобы Москва не могла бы предметно ответить и опровергнуть распространяемые домыслы.
По его мнению, у такой политики одна цель — дискредитировать Россию и представить её в виде страны-нарушителя международных договоров.
США, подчеркнули в оборонном ведомстве, «ведут дело к развалу Договора о ракетах средней и меньшей дальности», который мешает им в реализации их планов.
«В заключение необходимо отметить, что договор о РСМД принципиально важен не только для России и для Европы. В случае прекращения его действия мы рискуем получить ситуацию начала 80-х гг прошлого столетия, когда ядерные ракеты достигали своих целей за пять — семь минут, и это положение дел создавало крайне нестабильную военно-политическую обстановку на европейском континенте. Очевидно, что американцы заблуждаются, ошибочно считая, что их это не затронет», — резюмировал Сергей Рыжков.
Подготовка антироссийских санкций
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майклу Помпео подготовить план введения дополнительных санкций против России из-за якобы нарушений положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и представить конгрессу «доклад с планом введения мер в отношении лиц, которые ответственны за невыполнение Российской Федерацией положений ДРСМД», в том числе «политических фигур правительства Российской Федерации».
В частности, предлагается запретить или блокировать транзакции лиц, которые ответственны за невыполнение Российской Федерацией положений ДРСМД, в отношении активов или собственности, которые находятся на территории США, запретить этим лицам въезд на территорию Соединённых Штатов, «не выдавать им въездную визу или аннулировать уже имеющуюся визу».
Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Он обязал стороны ликвидировать в общей сложности более 2,6 тыс. ракет радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. километров.
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