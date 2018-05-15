«Штаты стали частью ближневосточной проблемы»: как перенос посольства США в Иерусалим скажется на обстановке в регионе

В Иерусалиме открылось посольство США, которое было перенесено из Тель-Авива. В церемонии приняли участие официальные лица Белого дома и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Однако торжество прошло на фоне массовых протестов в Палестине, где тысячи мусульман выступили против переезда дипмиссии. Сотни вышли выразить своё недовольство в Стамбуле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США утратили статус посредника на Ближнем Востоке. Протестовали и в самом Вашингтоне. RT узнал у экспертов, как ситуация вокруг нового американского посольства может повлиять на дипломатию в регионе.

Соединённые Штаты торжественно открыли посольство в Иерусалиме, перенеся его из Тель-Авива. Таким образом было выполнено распоряжение президента страны Дональда Трампа, который признал этот город столицей Израиля. Однако этот шаг, который и ранее не одобрялся мировым сообществом, в день церемонии подвергся новой волне критики.

В частности, исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемым односторонний пересмотр американцами действующих международных соглашений.

«Мы публично неоднократно давали нашу негативную оценку этому решению. Об этом говорил и президент Владимир Путин. Мы убеждены, что нельзя подобным образом в одностороннем порядке ревизовать те договорённости, которые были закреплены в решениях международного сообщества. А эти решения гласят, что все вопросы окончательного палестино-израильского урегулирования — а статус Иерусалима, судьба Иерусалима — один из важнейших этих вопросов — могут решаться исключительно через прямой диалог между руководством Израиля и Палестины», — заявил он.

Помимо этого он отметил, что Россия не раз предлагала Израилю и Палестине свою помощь в налаживании диалога — и «это предложение остаётся в силе».

«Утратили роль посредника»

Еще более жёстко по этому поводу высказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что Соединённые Штаты, осуществив перенос посольства, потеряли право на статус посредника в решении проблем на Ближнем Востоке.

«Вместо того чтобы способствовать решению ближневосточной проблемы, США сами стали частью этой проблемы, предпочтя встать на сторону одного из участников конфликта и не пытаясь внести вклад в его урегулирование. Таким образом, Вашингтон лишился статуса посредника в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке», — сказал Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Эрдоган

Reuters

Он также подчеркнул, что Соединённые Штаты таким образом нарушили нормы международного права и резолюции ООН. В связи с этим, выразил мнение турецкий лидер, «человечество находится в тревожном ожидании, во многом схожем с ситуацией в преддверии Второй мировой войны».

Мнение Эрдогана в плане роли США на Ближнем Востоке разделяет старший научный сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. По его словам, Вашингтон таким образом поставил под сомнение свою объективность.

«Если до сих пор США рассматривались как объективный честный посредник, который может усадить стороны за стол переговоров и быть медиатором, то сегодня, когда американская администрация заняла абсолютно произраильскую позицию, говорить о США как посреднике не приходится. В таком качестве палестинцы не готовы их воспринимать и им доверять. Поэтому роль США значительно изменится в этих будущих переговорах», — пояснил он RT.

Вместе с тем он призвал не драматизировать ситуацию, отметив, что вопрос статуса Иерусалима всё равно остаётся актуальным.

«Не думаю, что перенос посольства как-то скажется на мирном процессе, просто потому что никакого процесса нет. Мы не видим переговоров между Израилем и Палестиной о будущем и о решении конфликта. И даже когда эти переговоры начнутся, вопрос о статусе Иерусалима никогда из повестки дня не уйдёт», — считает он.

Иерусалим

Reuters

© Ammar Awad

Вопреки договорённостям

Иного мнения придерживается ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист Виктор Олевич. Он подчеркнул, что Дональд Трамп настраивает против своей страны весь арабский мир.

«Международное сообщество в целом признаёт Тель-Авив столицей Израиля и считает, что любые изменения могут быть достигнуты только через переговорный процесс, в котором будут участвовать все заинтересованные стороны. Конечно же, палестинцы претендуют на то, чтобы называть восточную часть Иерусалима своей столицей, а решение Трампа говорит о том, что США признают весь Иерусалим, а не только его западную часть, столицей Израиля. То есть оно не только контрпродуктивно в том, что касается настроений в арабском мире и роста напряжения, но и крайне деструктивно с точки зрения будущего переговорного процесса в рамках палестино-израильского конфликта», — рассказал RT Олевич.

Вместе с тем он отметил, что ход Трампа не был спонтанными, так как практически параллельно его администрация несколько месяцев назад заявила, что прекращает оказание финансовой помощи Палестине.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

«У Палестины больше нет стимула прислушиваться к мнению Штатов. Вашингтон больше не воспринимается ни в палестинском мире, ни в арабском мире в целом как нейтральный посредник. Потому что Штаты открыто заняли позицию одной из сторон», — подытожил Олевич.

Через внешнюю политику во внутреннюю

По мнению ряда других экспертов, Дональд Трамп в данном случае просто продемонстрировал свой выбор однозначного союзника в регионе. Он также сделал этого союзника обязанным Вашингтону, чтобы в будущем твёрдо рассчитывать на его лояльность.

«Таким образом президент демонстрирует свою решимость и возлагает на Израиль определённые обязательства перед Соединёнными Штатами, которые тот не сможет не принимать во внимание при развитии Вашингтоном его политики на Ближнем Востоке. Похоже, что Трамп готов на шаги, которые окажутся непопулярными, и здесь, конечно, поддержка со стороны Израиля для него будет существенна», — пояснил RT доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

Он назвал подобные шаги американского лидера особенностью его манеры ведения дел. Тем более что тот нацелен в первую очередь решать внутренние проблемы своей страны, в связи с чем внешнюю политику использует именно для этих целей.

«Это политический и имиджевый ход, который не обусловлен дипломатической необходимостью. Думаю, он пытается решить внутриполитические проблемы за счёт внешней политики», — сказал Ярыгин.

Массовые протесты

Однако разбираться в тонкостях политики 45-го президента США явно не настроены в арабском мире. В частности, палестинцы устроили протесты, которые особо массовыми стали в городе Рамалла и секторе Газа. Жители последнего пошли на столкновения с израильскими войсками. Они закидывали военных дымовыми шашками и поджигали покрышки. Израильтяне, в свою очередь, открыли по протестующим огонь на поражение. В результате беспорядков более 50 палестинцев погибли, а свыше 2,4 тыс. получили ранения.

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При этом руководства и Израиля, и США возложили ответственность за случившееся на палестинскую сторону, обвинив в провокациях движение ХАМАС.

«Мы в курсе сообщений о продолжающемся насилии в Газе. Ответственность за эти трагические смерти полностью лежит на ХАМАС. ХАМАС намеренно и цинично провоцирует (Израиль. — RT) на ответные действия... Израиль имеет право на самооборону», — заявил, в частности, первый заместитель пресс-секретаря администрации Белого дома Радж Шах.

Между тем насилие со стороны израильских военных назвали непропорциональным и осудили его во Франции, Саудовской Аравии, Бахрейне, на Кипре, в Турции, Катаре и других странах. Анкара в связи с этим даже отозвала своих послов из США и Израиля для консультаций.

Кувейт запросил проведения заседания Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в регионе. Генсек всемирной организации, в свою очередь, призвал Израиль к сдержанности, а палестинцев — к отказу от провокаций.