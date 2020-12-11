Штаты против штатов: удастся ли республиканцам в последний момент повлиять на итог выборов президента США

Дональд Трамп сообщил, что 17 штатов США поддержали судебный иск, поданный генпрокурором Техаса в Верховный суд с требованием признать недействительными выборы в четырёх штатах и отсрочить назначение коллегии выборщиков. Коллегия, которая утвердит победителя президентской гонки, должна собраться 14 декабря. В свою очередь, Трамп продолжает настаивать, что голосование прошло с нарушениями, а победа в действительности досталась ему. Однако эксперты считают, что у поданного иска шансов на успех немного.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 17 штатов присоединились к иску штата Техас с требованием отсрочить голосование коллегии выборщиков, по результатам которого будет утверждён следующий глава Белого дома.

Wow! At least 17 States have joined Texas in the extraordinary case against the greatest Election Fraud in the history of the United States. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020

«Вот это да! По крайней мере 17 штатов присоединились к Техасу в беспрецедентном иске ради борьбы с величайшей фальсификацией выборов в истории Соединённых Штатов. Спасибо!» — написал он в своём Twitter.

Напомним, 8 декабря генпрокурор штата Техас Кен Пакстон подал иск против властей штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, требуя перенести на более поздний срок назначение членов коллегии выборщиков от этих регионов.

Заявитель утверждает, что эти штаты изменили правила проведения голосования, чем нарушили Конституцию США и допустили масштабные нарушения и подтасовки на выборах. Стоит отметить, что именно эти четыре штата являлись «ключевыми» в нынешнем голосовании, поскольку шансы кандидатов от обеих партий в них были приблизительно равны.

Теперь поддержку техасскому иску выразили представители 17 преимущественно республиканских штатов. В отдельной записке по делу юристы 17 штатов во главе с генеральным прокурором штата Миссури республиканцем Эриком Шмиттом также призвали судей (Верховного суда. — RT) рассмотреть это дело. Записка была подана от лица Amicus curiae («друзей суда») — экспертов, не являющихся стороной дела и добровольно представляющих суду компетентное мнение по рассматриваемым вопросам.

Напомним, что президент США избирается не прямым всенародным голосованием. Его результаты лишь служат основанием для решения членов коллегии из 538 выборщиков, которые представляют разные избирательные округа по всей стране. Для победы на президентских выборах кандидату нужно набрать не менее 270 голосов.

Ожидается, что выборщики соберутся 14 декабря для голосования, во время которого главой государства будет избран кандидат от Демократической партии Джо Байден.

В конце ноября Дональд Трамп уже заявлял, что, если коллегия утвердит победителем Байдена, он подчинится её решению и покинет Белый дом.

Напомним, президентские выборы в Соединённых штатах состоялись 3 ноября. Подсчёт голосов затянулся на несколько дней, так как рекордное количество избирателей проголосовали досрочно и по почте.

К 7 ноября американские СМИ, основываясь на предварительных итогах голосования, объявили победителем кандидата от Демократической партии Джо Байдена. В то же время Дональд Трамп отказался признавать поражение и заявил о том, что выборы прошли с большим количеством нарушений и фальсификаций со стороны демократов.

Несмотря на отказ признавать итоги выборов, 24 ноября Трамп посоветовал Управлению общих служб США и своей команде начать процедуру передачи власти Джо Байдену.

Судебный спор

Вместе с тем Трамп продолжает подвергать сомнению результаты голосования, победителем которого был объявлен Джо Байден.

«Во всех колеблющихся штатах я получил на сотни тысяч законно поданных голосов больше моего оппонента. ВСЕ данные, полученные после голосования, указывают на невозможность моего проигрыша, если только результаты не ПОДПРАВИЛИ!» — написал Трамп в своём Twitter.

Кроме того, он напомнил, что выиграл выборы в двух ключевых штатах, победа в которых исторически всегда гарантировала кандидату президентство.

No candidate has ever won both Florida and Ohio and lost. I won them both, by a lot! #SupremeCourt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020

«Ни один кандидат, одержавший победу и во Флориде, и в Огайо, ещё не проигрывал выборы. Я победил в обоих штатах с большим перевесом!», — подчеркнул Трамп, отметив в своём твите Верховный суд США.

Впрочем, журналисты Forbes сразу же опровергли слова Трампа, приведя в пример победу Джона Ф. Кеннеди в 1960 году, когда тот занял президентский пост несмотря на то, что в Огайо и Флориде выиграл его соперник Ричард Никсон.

Вместе с тем Трамп и его сторонники не оставляют попыток оспорить результаты президентских выборов в судах. Газета The New York Times сообщила, что президент обратился за помощью к сенатору от штата Техас Теду Крузу, которого попросил представлять техасский иск против ключевых штатов в Верховном суде.

Сенатор от штата Техас Тед Круз

© Olivier Douliery/Pool via REUTERS

До своего избрания в сенат Круз девять раз представлял различные дела в высшей судебной инстанции США. Но пока что Верховный суд не принял техасский иск к рассмотрению по существу, отмечают СМИ.

Различные американские издания и информационные агентства со ссылкой на экспертов-юристов в своих публикациях утверждают, что иск генпрокурора Техаса об отсрочке назначения коллегии выборщиков обречён на провал, так как не имеет под собой юридического обоснования.

Однако главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в разговоре с RT пояснил: если Верховный суд США вынесет решение, что в четырёх штатах выборы прошли с нарушением Конституции США, их результаты будут аннулированы, а выборщики от этих избирательных округов не смогут принять участие в голосовании 14 декабря.

«В таком случае в силу вступит 12-я поправка Конституции США, которая гласит, что если ни один из кандидатов не набрал большинства в 270 голосов, то итог президентских выборов будет решаться на заседании палаты представителей 3 января (дата первого заседания палаты в 2021 году. — RT)», — пояснил эксперт.

Теория победы

Несмотря на туманные перспективы пересмотра результатов прошедших выборов, Дональд Трамп убеждает своих соратников в том, что не намерен отказываться от президентских амбиций.

В ходе рождественского приёма для членов Национального комитета Республиканской партии в начале декабря президент США заявил собравшимся, что, если ему не удастся задержаться в Белом доме на второй срок, он увидится с ними «через четыре года». Таким образом, он намекнул на своё возможное участие в выборах 2024 года.

Дональд Трамп на митинге в поддержку сенаторов-республиканцев

© Jonathan Ernst/Reuters

В свою очередь, как отметил в комментарии RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак, в нынешней ситуации пересмотр итогов голосования Трампу «не грозит» — другие штаты не могут повлиять на результаты голосования в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, а значит Трампу вряд ли удастся через суд отложить сбор коллегии выборщиков.

«Теоретически этот иск обосновать можно, но избирательное законодательство в каждом отдельном регионе США имеет свои особенности. Местные парламентарии и власти вряд ли позволят вмешиваться в свою юрисдикцию другим штатам», — пояснил эксперт.

Несмотря на громкие заявления о судебных спорах, Республиканской партии не удалось убедить общественность в том, что выборы были нечестными, добавил Михаил Синельников-Оришак.

«Трамп хочет продемонстрировать силу духа, то, что он не сломлен. Но значимых нарушений не было, его доказательства были недостаточно убедительными, поэтому у него не получится остаться в Белом доме», — пояснил политолог.

Обсуждая с RT итоги прошедших президентских выборов, Владимир Васильев, в свою очередь, отметил, что Верховный суд США должен принять взвешенное, обоснованное решение, чтобы не внести раскол в американскую федерацию и не противопоставить одни штаты другим.

«Коллективный иск штатов — это дело серьёзное. Подобного рода коллизия в XIX веке привела к гражданской войне, расколу штатов. Этот процесс может резко изменить внутриполитическую ситуацию, вызвать большую напряжённость. Если суд примет решение в пользу Трампа, это приведёт к обратному явлению, например демократы заявят о том, что у них украли победу. Это может спровоцировать массовые беспорядки», — заключил эксперт.