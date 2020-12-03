Штаты обвинили Турцию в подарках Кремлю

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Анкара и Вашингтон разругались на виртуальном саммите НАТО из-за российских ЗРС

Госсекретарь США Майк Помпео, который, судя по всему, скоро покинет свой пост, набросился во вторник, 1 декабря, с критикой в адрес Турции в ходе онлайн-встречи министров иностранных дел НАТО, обвинив Анкару в том, что та разжигает напряженность с другими союзниками в Средиземноморье и в том, что она сделала подарок Кремлю, купив у России зенитно-ракетные системы С-400. Турецкая сторона не осталась в долгу, вывалив на американца свой ушат упреков.



Как отмечает издание Politico, устная перепалка затмила доклад о том, как альянс должен адаптироваться к 2030 году.

Так вот, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу открыл ответный огонь, обвинив Помпео в том, что тот звонил европейским союзникам и призывал их объединиться против Анкары, слепо поддерживал Грецию в региональных конфликтах и отказывался продавать Республике американские ЗРК Patriot.

Также турок обвинил Штаты в поддержке курдских "террористических организаций" в Сирии, в то время как Турция боролась с "Исламским государством" (запрещенная в РФ терргруппировка)Чавушоглу заявил, что США и Франция усугубили конфликт в Нагорном Карабахе, поддержав Армению в войне, которую Азербайджан выиграл при военной поддержке Анкары.

Острое столкновение на видеоконференции подтвердили многочисленные делегации союзников. Некоторые дипломаты предположили, что Помпео использовал свою последнюю встречу на посту главы Госдепа для разжигания напряженности, которая может осложнить жизнь новой администрации избранного президента Джо Байдена.

По данным издания, ряд союзников поддержали американца, выступив против Турции, в том числе министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, осудивший поведение Анкары. Француз заявил, что сплоченность в рамках альянса будет невозможна, если Турция будет "копировать агрессивный интервенционизм России".

К концу встречи стало ясно, что среди 30 членов блока Анкара практически оказалась в изоляции. Повторный призыв Чавушоглу к НАТО принять участие в гражданской войне в Ливии был отклонен другими союзниками, обвинившими турецкие власти в обострении конфликта путем отправки оружия и наемников для поддержки правительства национального согласия, который находится в Триполи.

На итоговом брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг обошел стороной вопрос о резком обмене мнениями между Помпео и Чавушоглу. Вместо этого он рассказал, как альянс помог смягчить конфликт между Анкарой и Афинами, правда добавил, что "это не решает основную проблему" турецко-греческого спора в регионе Средиземноморья.

Накануне был опубликован доклад о реформировании альянса "НАТО – 2030". Согласно документу в ближайшее десятилетии главной угрозой для безопасности блока признана Россия. Также на вчерашнем брифинге Столтенберг объявил, что натовцы намерены расширить свое присутствие в Черном море, поскольку Москва продолжает наращивать военную мощь в данном регионе и в районе Крыма.

