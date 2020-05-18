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Штаты обвинили Россию в слежке за американцами

18 мая 2020, 20:55  •  19 • Политика
Фото: pixabay.com
В Вашингтоне отечественную компанию упрекнули в сдаче персональных данных "авторитарным режимам"
Американская корпорация Apple сотрудничает с Россией и Китаем и тем самым помогает им якобы организовать слежку за гражданами США. Об этом заявил генпрокурор Соединенных Штатов Уильям Барр.
"Было много сообщений о том, что Apple работает с Коммунистической партией Китая и российским режимом, чтобы переместить центры данных, чтобы правительства этих стран могли организовать масштабную слежку", – цитирует РИА "Новости" генпрокурора.
По его словам, компания отключила ряд опций, которые, как полагают "защитники демократии", позволяют российским и китайским властям вести цензуру и, надо полагать, подавлять инакомыслие.
Сотрудничая с "авторитарными режимами" Apple теперь не сможет оправдаться, если откажется от партнерства "со странами, где есть верховенство права", уважают приватность и всяческие свободы.
В комментариях под этой новостью пользователи предложили Вашингтону уже начать, наконец, в связях с Россией обвинить "американских собак, котов, кур, кроликов, воробьев, рыбу". Иные напомнили властям США, что про тотальную слежку в самой Америке ранее рассказал Эдвард Сноуден.
Официальная Москва уже отрагировала на инсинуации штатовского генпрокурора. Директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских назвал их новым шагом в цепи антироссийских обвинений. Вашингтон делает свои заявления по принципу бей своих, чтобы чужие боялись, считает наш дипломат.
По его словам, Вашингтон не хочет садиться за стол переговоров с Москвой, чтобы выработать "алгоритм конструктивного разбора всех ситуаций, поскольку там еще "не созрели" для этого.
"Зато "созрели" до того, что даже на своих бизнесменов в киберсфере начинают поднимать руку, что, на мой взгляд, говорит о том, то что-то не ладится в США и в том, как они управляются", – констатировал Крутских.

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