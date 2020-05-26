Штаты хотят сыграть в доброго полицейского с Германией • 75 • Аналитика © AP Photo / Michael Sohn Современную внешнюю политику Соединенных Штатов часто — и вполне справедливо — упрекают в избыточной прямолинейности, в чем видят причины многих ее неудач. Тем интереснее обнаруживать, что есть еще порох в пороховницах и американская дипломатия пытается выстраивать сложносочиненные комбинации с акцентом не на грубую силу и директивные методы, которые действительно работают все хуже и хуже. Ярким примером может служить развивающаяся прямо сейчас интрига вокруг России, Германии, Польши и Договора по открытому небу (ДОН). Как известно, в прошедший четверг президент США объявил о выходе из ДОН, возложив вину на Россию. Более подробное объяснение позиции Вашингтона последовало от советника Трампа по национальной безопасности в интервью изданию Bild. Там Роберт О’Брайен назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы" — "военной базой, напичканной современным оружием и ракетами". Он обвинил Москву в том, что американцам не позволили совершать облеты региона в рамках ДОН. То, что комментарий был дан немецкой прессе, не выглядит случайностью. Похоже, главная цель всей истории с выходом Штатов из договора — именно ФРГ, а не Россия. Ну а основная задача — возвращение под заокеанский контроль германских элит, которые, избегая лобового противостояния с Вашингтоном, работают над восстановлением суверенитета своего государства. С начала мая в Германии оживилась дискуссия о судьбе американского ядерного арсенала, размещенного в стране. Повод дал глава фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених, выступивший за вывод ядерного оружия с территории ФРГ. Разразился скандал, а депутат и его соратники оказались под огнем критики за утрату навыков политического ориентирования и неспособность отличать друзей от врагов. Среди прочих против инициативы выступил глава немецкого МИД и также член СДПГ Хайко Маас. Причина бурной реакции вполне понятна: 84 процента немцев — против ядерного оружия в стране. Когда государственная политика столь радикально не совпадает с общественным мнением, это, разумеется, создает трудности политическим силам, которые ее проводят. Ситуация тем более неприятная потому, что в ее основе — деньги. И немалые. Речь о закупке Германией военных самолетов, предназначенных для реализации программы НАТО по совместному использованию ядерного оружия. Большая доля выделенных средств уйдет, конечно, в США, поскольку приобретены в основном их F/A-18F и частично — европейские Eurofighter, которые придется дорабатывать под применение с ядерным оружием. Доводить их до ума будут тоже американцы, ну а платить — немцы. Внутренняя немецкая склока не осталась без внимания Вашингтона. В середине месяца посол США в Берлине Ричард Гренелл призвал Германию "выполнять обязательства перед союзниками и постоянно инвестировать в коллективный ядерный потенциал альянса". А спустя сутки американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер допустила, что Штаты могут передислоцировать ядерное оружие в Польшу, которая "четко выполняет свои обязательства, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО". Это не первый случай, когда два посла действуют слаженно, играя на амбициях, обидах и страхах двух государств. В прошлом августе была похожая история, когда посол в Берлине заявил о возможности перемещения части американских военных из ФРГ в Польшу, если немцы не доведут расходы на оборону до предусмотренных уставом НАТО двух процентов ВВП. Но есть проблема: за два года работы в Берлине Гренелл превратился для Германии в аналог красной тряпки для быка — из-за хамского отношения и в общем нескрываемого позиционирования себя как главы оккупационной администрации в стране. Правда, похоже, проблема эта скоро будет снята: СМИ сообщили о планах посла в ближайшие недели покинуть занимаемое кресло. И вот на фоне всех этих финансово-военно-политических разборок США заявили о выходе из ДОН — из-за России, которая превратила немецкую жемчужину Кёнигсберг в ощетинившийся оружием и угрожающий Европе Калининград. За годы президентства Дональда Трампа стало понятно, что для нынешнего американского президента никакие существующие международные организации и соглашения сами по себе не представляют ни малейшей ценности. Все они могут быть использованы в удобный момент и сброшены как отыгранная карта, как это случилось с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Угрозы Вашингтона в адрес ООН, ВТО, ВОЗ и множества других базовых структур мировой политической системы стали уже привычными — и нет сомнений, что их могут претворить в жизнь. В подобном контексте принесение американцами в жертву ДОН выглядит сущей мелочью, зато позволяет напомнить Берлину о важности трансатлантической солидарности, использовав "русскую угрозу" — да еще и надавив на больную мозоль из-за утраченного региона. В общем, красивая комбинация "три в одном". Ну а утечка, что вызывающий идиосинкразию посол может покинуть пост, дополнительно намекает, что Вашингтон готов в отношениях с Берлином перейти от кнута (что преобладало в последние годы) к периодической раздаче пряников. Что же касается возможной передислокации американского ядерного оружия, то, пожалуй, вернее всего ситуацию оценили польские журналисты. В издании Rzeczpospolita отметили, что Штаты, вопреки угрозам, не вывели из Германии своих военнослужащих, так что Польше не стоит рассчитывать и на получение ядерного оружия. Что, конечно, весьма обидно для Варшавы — особенно в свете ее державных амбиций и значительных усилий по повышению своего геополитического статуса. Но это явно последнее, что волнует США. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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