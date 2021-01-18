Штатная трансформация: как реформа изменит работу правительства

Сокращение штатных единиц в правительстве позволит сохранить бюджетные средства, полагают опрошенные «Известиями» парламентарии и эксперты. Однако, по их мнению, эта экономия может не дать значительного эффекта . 18 января глава кабмина Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами отметил, что реформа госаппарата исключит конструкции, которые увеличивают административные издержки и размывают ответственность за принятые решения , что позволит быстрее выполнять задачи по достижению национальных целей развития. В результате оптимизации могут быть не только ликвидированы некоторые ведомства, но и проведена точечная отставка некоторых министров, допускают политологи .

Эффективная система

После проведения оптимизации система государственного управления станет более современной и эффективной, заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

— Вся нормативно-правовая база для этого подготовлена , в том числе в части предельной численности государственных служащих и фонда оплаты труда. В основном за счет имеющихся вакансий в министерствах и ведомствах будут сокращены свыше 32 тыс. штатных единиц, в том числе более 30 заместителей руководителей федеральных органов. При этом фонд оплаты труда останется без изменений, — отметил глава кабмина .

Он подчеркнул, что будут исключены конструкции, которые увеличивают административные издержки и размывают ответственность за принятые решения. Чтобы оперативно разбираться с проблемами граждан, работа исполнительной власти на всех уровнях должна быть четкой и слаженной, добавил премьер.

В Совете Федерации поддерживают усилия главы кабмина по оптимизации работы ведомств.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

— Сокращение штатных единиц — это сокращение «воздуха» для уменьшения расходов. Примерно на 5–7% расходы бюджета будут уменьшены. Это всегда полезно . Любой хозяйственник всегда стремится убрать воздух, — рассказал «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Он также отметил, что парламентарии могут только приветствовать усилия по уменьшению бюрократических барьеров и увеличению скорости прохождения документов . При этом не все депутаты позитивно относятся к административной реформе. Анонсированная оптимизация не решит существующих проблем, полагает первый зампред думского комитета по контролю и регламенту Олег Нилов.

— Это успокоительная пилюля . Народу тяжело, у людей падают доходы, теряются рабочие места, коронавирус, морозы. Д ля того чтобы облегчить людские страдания, решили сократить количество тех, кому живется гораздо «вольготнее» . Думаю, это не принесет никакого экономического эффекта, — отметил в разговоре с «Известиями» депутат.

Он также подчеркнул, что необходимо установить максимальный предел зарплат чиновников и топ-менеджеров. По его мнению, максимальная «получка» не должна превышать уровень доходов президента.

Плановый процесс

Эта реформа — плановая «прополка» государственного аппарата, поэтому ожидать сверхрезультатов не стоит, полагает первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов .

— Это пульсирующий процесс. Сейчас сократят, а потом опять нарастут лишние должности, ведомства, чиновники. Такого, что мы сократим аппарат и навсегда покончим с бюрократией, не будет, — выразил мнение парламентарий.

Михаил Мишустин на совещании выразил уверенность, что реформа позволит повысить оперативность управленческих решений государственного аппарата, эффективнее выполнять задачи по достижению национальных целей развития, которые определил президент . И что особенно важно — оперативно контролировать их выполнение, подчеркнул глава кабмина.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

О предстоящей масштабной оптимизации председатель правительства объявил 16 ноября. В день анонсирования изменений «Известия» первыми узнали об упразднении Россвязи и Роспечати, дублирующих функции Минцифры. Чуть позже не стало и восьми институтов развития.

Справка «Известий» По новым требованиям численность структурных подразделений в министерствах должна составлять не меньше 40 человек, служб и агентств — не менее 25. Планка в самостоятельных отделах будет минимум 10 сотрудников, а в отделах при департаментах или управлениях — пять. Между тем для обеспечивающих подразделений, наоборот, устанавливается верхний предел: там должны работать не более 30% от общего числа сотрудников.

Оптимизация структуры правительства может быть продолжена, сообщал ранее «Известиям» глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Депутат отмечал, что можно было бы подумать об объединении тех ведомств, которые так или иначе связаны с оформлением имущества, недвижимости, земельных участков. В частности, самостоятельный Росреестр мог бы «влиться» в структуру Налоговой службы, предлагал Александр Хинштейн.

Необходимость масштабной административной реформы назрела давно, однако COVID-19 эту работу притормозил, подчеркнул в разговоре с «Известиями» политолог Дмитрий Фетисов.

— С большой вероятностью можно утверждать, что нас может ждать смена руководителей министерств — точечная, но будет . Всё чаще слышим о том, что функции Минспорта могут быть отданы в другое ведомство. Мы видим изменения в структуре департаментов. Окончательного завершения административной реформы стоит ожидать к концу 2021 года, — отметил специалист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ранее собеседники «Известий» в правительстве сообщили, что работа осуществляется в соответствии с установленным порядком и завершится до 1 апреля.

Также в ходе совещания глава правительства обратил внимание профильных вице-премьеров на необходимость контроля за работой объектов энергетики и ЖКХ в регионах в условиях низких температур. В частности, Михаил Мишустин попросил своих заместителей Александра Новака и Марата Хуснуллина оказывать содействие региональным властям, оперативно реагируя на каждый аварийный случай.

В повестке заседания были подняты вопросы о поддержке науки и технологий, а также мерах по улучшению жилищных условий для дальневосточников.