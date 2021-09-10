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Штатам надоели "газовые качели" Украины: Госдеп назвал кризисом отставки в "Нафтогазе"

10 сентября 2021, 04:15  •  148 • Политика
Буквально неделю назад глава государственной газовой компании Незалежной Юрий Витренко выступал с резкими заявлениями во время визита Владимира Зеленского в США.
В США выразили явное недовольство кадровой чехардой в "Нафтогазе", назвав "продолжающимся кризисом руководства" отставки сразу трёх независимых членов наблюдательного совета государственной газовой компании Украины.
В ходе брифинга руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс сообщил о "глубокой обеспокоенности" в Штатах этими событиями, фактически озвучив директиву в адрес руководства Незалежной о том, что Киеву следует ускориться в поиске решения по управлению "Нафтогаза".
Примечательно, что это произошло спустя неделю после визита президента Украины Владимира Зеленского в США, где он встречался с Джо Байденом и поднимал газовую тему – прежде всего, в свете завершения строительства "Северного потока-2" и, соответственно, опасений о прекращении транзита газа из России
Тогда же пока ещё действующий глава "Нафтогаза" Юрий Витренко выступил с резкими заявлениями в адрес Газпрома, параллельно заметив, что "лучшая гарантия энергетической безопасности Украины – не бумаги, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями", хотя его шеф Зеленский как раз и пытался заручиться хотя бы словесной поддержкой хозяина Белого дома.
Вполне вероятно, вскоре может последовать и отставка самого Витренко, экс-министра энергетики, только весной нынешнего года возглавившего "Нафтогаз", когда по решению правительства Украины был уволен предыдущий руководитель компании Андрей Коболев - "за неудовлетворительные результаты". Однако уже 15 июня антикоррупционное агентство Незалежной объявило о выявленных нарушениях при назначении Витренко и потребовало его уволить. Суд в Киеве временно приостановил это предписание, но премьер-министр Денис Шмыгаль вскоре распорядился провести конкурс на пост предправления "Нафтогаза".

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