«Штаммовая принадлежность устанавливается»: у девяти вернувшихся из ЮАР россиян выявлен коронавирус

В Роспотребнадзоре заявили, что у девяти вернувшихся из ЮАР россиян выявлен коронавирус, тип обнаруженного штамма выясняют специалисты. В конце ноября в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса, получивший обозначение «омикрон». Эта версия SARS-CoV-2 продолжает распространяться по всему миру, однако в России случаи такой инфекции до сих пор не были выявлены. Глава Красного Креста Франческо Рокка в интервью RT отметил, что «омикрон» доказывает необходимость вакцинации от коронавируса.

У девяти вернувшихся в Россию из ЮАР россиян диагностировали коронавирус, штамм устанавливается, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Среди лиц, прибывших из ЮАР, положительный ПЦР-тест на коронавирус выявлен уже у девяти граждан России, ранее размещённых в обсерваторе. Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, ранее специалисты санитарно-карантинного контроля провели все необходимые мероприятия на рейсах из ЮАР и Эфиопии. В частности, на рейсе из Эфиопии находилось 58 пассажиров непосредственно из ЮАР.

Отмечается, что для граждан организовано экспресс-тестирование в аэропорту, они размещены в обсерваторе, ежедневно проходят ПЦР-тестирование.

Согласно последним данным оперштаба, за прошедшие сутки в России выявлено 32 602 случая коронавируса. В то же время полностью выздоровели 30 593 человека, 1206 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

За всё время наблюдений в РФ выявлено 9 801 613 случаев коронавируса. Зафиксировано 281 278 летальных исходов, выздоровели 8 502 406 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 228 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 587 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1,7 млн человек.

Столичный оперштаб сообщает, что в Москве за сутки выявлено 3301 новый случай заражения коронавирусом. Госпитализировано 842 человека, скончались 92 пациента. На ИВЛ в московских больницах находится 561 человек.

В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 2420 новых случаев COVID-19, в Московской области — 2096. В других российских регионах количество заболевших за 24 часа не превысило отметку в 1 тыс. человек.

Штамм «омикрон»

Глава Красного Креста Франческо Рокка в интервью RT высказался о появлении штамма «омикрон» коронавируса. Он придерживается мнения, что появление «омикрона» служит доказательством необходимости вакцинации от коронавируса.

«Мы называем это самым веским доказательством того, что если не будет вакцинации по всему миру, если возможность привиться не предоставят абсолютно всем людям на земле, то риск возникновения новых штаммов будет крайне высок», — отметил он.

При этом глава организации призвал не винить южноафриканских учёных за то, что они указали научному сообществу на это новое открытие.

«Это просто смехотворно и ставит под угрозу наше будущее, поскольку в дальнейшем другие страны могут утаить свои открытия от научного сообщества из страха перед ограничениями и санкциями, как это было с ЮАР», — добавил Рокка.

Напомним, в конце ноября стало известно, что учёные выявили новый штамм коронавируса. Изначально сообщалось о появлении нового варианта SARS-CoV-2 в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Штамм с крайне высоким количеством мутаций получил название B.1.1.529. Позднее вариант обозначили греческой буквой «омикрон».

На фоне появления нового штамма ряд государств приняли решение об ограничении транспортного сообщения с другими странами. По всему миру продолжают поступать сообщения о выявлении новых заболевших штаммом «омикрон».

Президент ЮАР Сирил Рамапоса тем временем призвал не поддаваться панике из-за распространения нового штамма коронавируса.

Рамапоса отметил, что рост случаев штамма «омикрон» COVID-19 не приводит к увеличению числа госпитализаций, что, по мнению президента ЮАР, «должно воодушевлять».

«Несмотря на то что вирус легко передаётся, это не ведёт к тревожному увеличению количества инфицированных, поступающих в больницы. Данный факт очень важен», — приводит его слова ТАСС.

Федеральная система санитарно-эпидемиологических сведений

В воскресенье, 5 декабря, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил положение о создании федеральной информационной системы санитарно-эпидемиологических сведений в стране.

«В России будет создана федеральная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера... Система позволит более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и принимать необходимые меры», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Отмечается, что новая система будет частью проекта «Санитарный щит», цель которого заключается в сохранении здоровья граждан и их защите от возможных эпидемий.

Ответственность за формирование и ведение системы возложена на Роспотребнадзор.