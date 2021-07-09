Штаммом марш: премьер призвал регионы нарастить коечный фонд для больных COVID

Ситуация с распространением COVID-19 в России остается сложной, поэтому премьер-министр Михаил Мишустин призвал глав регионов работать на опережение и наращивать коечный фонд . Тем более что в большинстве субъектов растут темпы заболеваемости, сообщила на заседании президиума координационного совета при кабмине глава Роспотребнадзора Анна Попова. Преодолеть распространение коронавируса и снизить риск новых мутаций поможет лишь массовая и одновременная вакцинация, считают опрошенные «Известиями» специалисты . Тем не менее потребности в полном локдауне сейчас нет, отметили в Совфеде. Умеренно позитивные новости 9 июля сообщил лишь мэр Москвы Сергей Собянин — по его словам, обстановка в столице стабилизируется . Между тем в Минздраве назвали субъекты, которым необходимо усилить работу по иммунизации.

Заразный рост

Заболеваемость коронавирусом растет в большинстве российских регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

« Еще раз обращаю внимание глав регионов: надо действовать на опережение , оперативно реагировать на изменения. Не ждать, когда закончатся места для пациентов, а прогнозировать потребность и наращивать коечный фонд », — подчеркнул глава кабмина.

Он добавил, что правительство направило регионам еще около 2,5 млрд рублей, которые пойдут на обеспечение лекарствами россиян, проходящих лечение от коронавируса на дому. Это позволит обеспечить препаратами почти 790 тыс. человек. Также премьер поручил Минздраву обеспечить возможность бесплатной реабилитации для пациентов , перенесших ковид.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Несмотря на ухудшение обстановки, о которой рассказал премьер, в Москве, наоборот, наблюдается стабилизация ситуации. «Мы видим даже некоторое снижение заболеваемости», — отметил столичный градоначальник Сергей Собянин . Тем не менее он добавил, что обстановка остается сложной и прогнозировать дальнейший спад пока трудно. По словам мэра, в ближайшие дни первым компонентом вакцины будет обеспечено около 3,5 млн москвичей.

В Минздраве сообщили о регионах-аутсайдерах и призвали их активизировать прививочную кампанию.

« Есть ряд регионов, которым необходимо нарастить темпы вакцинации . Мы видим для них риски. Это Владимирская область и ряд регионов Северо-Кавказского федерального округа — Кабардино-Балкария, Дагестан», — перечислил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Лучше всего с работой в этом направлении справляются Белгородская область, Ненецкий автономный округ, Тыва, Чечня и Чукотка, добавил министр. А самый большой прирост по темпам вакцинации за последнюю неделю показывают Москва, Краснодарский край, Адыгея, Башкортостан, Липецкая, Московская, Брянская, Смоленская и Тверская области.

Однако на фоне повышенного спроса на прививки отмечались некоторые задержки в распределении вакцин, добавил глава ведомства . Тем не менее, по его словам, на сегодня первым компонентом вакцины уже привито около 30 млн россиян .

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, доля заболеваемости, которая приходится на Москву и Санкт-Петербург, снизилась по сравнению с другими регионами.

«Доля оставшихся регионов в структуре заболеваемости за прошедшую неделю увеличилась с 44 до 52%», — признала главный санитарный врач.

За последние сутки в России выявили 25 766 случаев COVID-19. Из них на Москву приходится 6643, на Санкт-Петербург — 1951.

Иного выхода нет

Ситуация в последнее время серьезно ухудшилась, а единственный способ переломить негативную тенденцию — массовая и одновременная вакцинация, отметил в разговоре с «Известиями» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский .

— Появление новых штаммов у нас не будет предметом национальной гордости, но исключать их возникновение нельзя. Вакцинирование снижает риск появления новых штаммов. Оно не только спасает каждую жизнь, но и общество в целом, — добавил специалист.

В Совете Федерации тоже считают, что альтернативы вакцинации в борьбе с COVID-19 нет.

— Уже понятно, что это наиболее действенный способ остановить распространение пандемии. Безусловно, нужно соблюдать и карантинные меры, сохранять запрет на массовые мероприятия. Тем не менее полный локдаун сейчас вряд ли необходим . Понятно, что нужно наращивать темпы вакцинации. Я думаю, что опыт стран, где удалось быстро провести массовую иммунизацию, доказывает действенность этого пути, — отметил в разговоре с «Известиями» кандидат медицинских наук, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Он напомнил, что в России есть несколько зарегистрированных вакцин, которые доказали свою эффективность не только в нашей стране, но и за рубежом. Сенатор подчеркнул, что необходимо быстрее испытывать препараты для подростков. «Эту группу необходимо начать прививать как можно скорее», — подытожил специалист.

Риски побочных реакций после вакцинации намного ниже, чем после болезни, полагает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

— В регионах вакцинация растет. Я сейчас нахожусь в Якутске, тут закончился «Спутник V», зато появилась «ЭпиВакКорона», — рассказал парламентарий.