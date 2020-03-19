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Штаммное время: Путин призвал готовиться к развитию событий с COVID

19 марта 2020, 20:35  •  72 • Политика
Несмотря на то, что в Крыму и Севастополе на сегодняшний день нет ни одного подтвержденного случая заболевания COVID-19, надо быть готовым к любому развитию событий. Об этом на встрече с губернатором Михаилом Развожаевым заявил Владимир Путин, который 19 марта продолжил работу на полуострове. Пока власти региона «все делают правильно», отметил глава государства. На этой неделе отдельные консультации будут проведены с представителями крымских здравниц, которые ожидают наплыва посетителей в связи с закрытием границ большинства европейских государств, рассказал президенту руководитель республики Сергей Аксенов.

Повышенная готовность

В Крыму царит спокойная атмосфера: респираторы пока не стали повседневным аксессуаром, а на полках магазинов есть не только местные вина, но даже пресловутая гречка. А хорошего настроения жителям полуострова добавляют пробивающиеся лучи солнца и дополнительная возможность отдохнуть в середине рабочей недели (18 марта крымчане и севастопольцы отмечают региональный праздник – День воссоединения полуострова с Россией).
Тем не менее, учитывая непростую ситуацию с распространением коронавируса в мире, неудивительно, что во время рабочих встреч обмен поздравлениями, связанными с шестой годовщиной крымской весны, отошел на второй план. Главной темой повестки стала пандемия СOVID-19, которая парализовала жизнь уже многих европейских городов.
Несмотря на то, что в России ситуация относительно стабильна, в Севастополе и Республике Крым с 17 марта введен режим повышенной готовности. На полуострове отменены все массовые мероприятия, включая масштабный концерт, приуроченный к годовщине вхождения полуострова в состав РФ.
— Проведем еще, — заметил Владимир Путин в ответ на слова Михаила Развожаева, который описывал переживания севастопольцев, лишившихся праздника.
Сейчас в Севастополе под контролем находятся дома 77 человек, еще восемь жителей наблюдаются в инфекционной больнице. При этом в городе пока не подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом, уточнил Михаил Развожаев.
— Надо быть готовым к любому развитию событий, так что вы все правильно делаете, — заявил президент, одновременно порадовав и обеспокоив своего собеседника.
Абсолютно серьезно к проблеме подходят и в Республике Крым. На границе досматриваются все приезжающие, а у граждан, которые прибыли из неблагополучных в эпидемиологическом плане стран, берутся биологические пробы. На сегодняшний день в регионе на медицинском амбулаторном контроле находятся 182 человека, в стационарах – еще десять, сообщил Сергей Аксенов.
— При этом ни у кого диагноз «коронавирус», слава богу, пока не подтвердился, — подчеркнул глава республики. — Разработан комплексный план: анализы и пробы всех проходят исследования и получают подтверждения в нашей противочумной лаборатории, все медицинские организации на сегодняшний день оснащены всем необходимым оборудованием.
По поручению президента с полуночи 18 марта Крым закрыл границу с Украиной.
— Мы видим, что сегодня практически в десять раз уменьшился пассажиропоток. Конечно, граждан Российской Федерации и граждан с видом на жительство в Российской Федерации – всех запускаем, то есть никаких вопросов нет. Иностранных граждан на территорию не допускаем, — уточнил Сергей Аксенов.

Мест хватит

Конечно, проблемы в республике все же есть и связаны они, в первую очередь, с дефицитом масок, посетовал глава региона. Хотя пока все медицинские организации и службы, которые непосредственно работают с населением, полностью оснащены необходимыми средствами защиты.
— Около 900 000 масок сегодня в наличии и 800 000 есть в резерве. Около 11 000 одноразовых костюмов для медицинских работников приобретено, — рассказал он. — Лекарственные препараты в полном объеме закуплены. Благодаря поддержке правительства будет дополнительно закуплено на неделе 15 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
В 27 учреждениях здравоохранения республики развернут 71 бокс на 355 мест, готовых принять потенциальных зараженных. Инфекционные больницы готовы дополнительно предоставить еще 690 коек. В целях предотвращения распространения коронавируса на дистанционное обучение переведены студенты высших учебных заведений — Крымского федерального университета и Крымского инженерно-педагогического университета. Пару дней до каникул осталось подождать и школьникам — их внеплановые выходные продлятся до 12 апреля.
— На сегодняшний день создана комиссия по контролю за ценами на продовольствие. Обеспечен на всех складах более чем двухнедельный запас продовольствия для всех супермаркетов, магазинов и так далее, лекарственных препаратов. Мониторятся в ежедневном режиме цены на лекарственные препараты и продукты питания, — подытожил Сергей Аксенов.
Сейчас в Крыму нет никакой паники, подтвердил в беседе с «Известиями» и председатель республиканского отделения «Опоры России» Сергей Лапенко.
— У населения есть небольшие переживания по продуктам питания, как и в других регионах страны. Тем не менее, вчера я лично прошел продуктовый рынок и убедился, что все есть, — отметил он. — Что касается бизнеса, то на 21 марта планируем встречу представителей ведущих бизнес-сообществ для обсуждения ситуации. Рассматривается и возможность запуска горячей линии для консультации предпринимателей.
Неуверенность в завтрашнем дне ощущается и в туристической индустрии, отметил Сергей Лапенко.
- Как говорят, есть два варианта: все будет очень хорошо или очень плохо. Мы надеемся, что в ближайшее время ажиотаж вокруг вируса спадет и все вернется в спокойное русло, - подытожил он.

Новый статус

На встречах затрагивались вопросы социального и экономического характера. В частности, Сергей Аксенов сообщил, что в Республике Крым в этом году будет отремонтировано 106 общественных и 75 общедомовых территорий, а на дорожное строительство будет выделено 17 млрд рублей. Эта цифра не включает средства в размере больше 3 млрд рублей, которые будут выделены по линии нацпроектов. До 2022 года половина дорог в Крыму будет приведена в нормативное состояние, пообещал глава республики.
— Конечно, сегодня есть проблемы с доходами граждан, как и везде по стране, ситуация достаточно тяжёлая, — заявил Сергей Аксенов. — Сегодня у нас за чертой бедности около 17% населения, к 2024 году должны достигнуть показателя 8%, хотя на этом, конечно, останавливаться нельзя – дойти надо без исключения до каждого человека.
О социально-экономических проблемах Владимир Путин говорил и с Михаилом Развожаевым. Президент поддержал предложение врио губернатора присвоить жителям осажденного Севастополя статус ветеранов Великой Отечественной войны. Глава региона уточнил, что речь идет о людях, которые с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942-го находились в блокадном городе.
— Они в штольнях, в подвалах работали, перевязывали раненых и так далее, — сказал он.
В настоящее время в городе-герое проживают 1217 таких граждан, которые получают лишь региональную поддержку. К 75-летию Победы они смогут получить статус «Житель осаждённого Севастополя».
В этот же день Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время беседы «обстоятельно обсуждалась ситуация вокруг пандемии коронавируса с учетом того, что Россия и Китай с самого начала наладили тесное сотрудничество в борьбе с инфекцией», сообщили в Кремле.
— C российской стороны дана высокая оценка достигнутых руководством КНР и всем китайским народом результатов в противодействии распространению заболевания, добавили в пресс-службе главы государства.
Также в ходе беседы стороны высказались за дальнейшее оказание взаимопомощи и расширение сотрудничества в области медицины и разработки лекарственных препаратов.

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