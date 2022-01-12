Штамм-звонок: кабмин готовится представить новые меры по борьбе с COVID

Число выявленных в России случаев заражения штаммом «Омикрон» за сутки достигло 698 . Об этом стало известно по итогам совещания Владимира Путина с членами правительства. По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, из-за нового варианта COVID-19 России не удастся избежать очередного подъема заболеваемости . На этом фоне правительство до конца недели собирается представить новые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией . По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, главным оружием в борьбе с вирусом по-прежнему остается вакцинация. В случае неблагоприятного развития ситуации новые ограничения могут затронуть прежде всего людей пожилого возраста и непривитых граждан. В частности, не исключено, что граждане, находящиеся в группе риска, будут вынуждены уйти на карантин .

Новая угроза

Главной темой первого в этом году совещания Владимира Путина с членами правительства была газификация в регионах. Тем не менее в начале встречи в центре внимания оказались вопросы, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией . Это неудивительно, учитывая, что весь мир сейчас пристально следит за новым штаммом «Омикрон», который в ноябре прошлого года был выявлен в ЮАР.

Он более заразный по сравнению со своими предшественниками, включая штамм «Дельта». И у него более короткий инкубационный период — заразившийся может передавать вирус уже через день-два после инфицирования. В результате распространения «Омикрона» многие страны мира в последние дни наблюдают резкий скачок заболеваемости. К примеру, в США было выявлено около 1,3 млн новых случаев заражения COVID-19 за 10 января. Сотни тысяч новых случаев ежедневно фиксируются и в ряде европейских стран .

Участники совещания с членами правительства (в режиме видеоконференции) Фото: пресс-служба администрации президента России/kremlin.ru

Впрочем, к новым вызовам стоит готовиться и россиянам. В нашей стране пока обнаружено 698 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса , сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Еще 11 января глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что уровень инфицирования им за новогодние праздники вырос втрое — до 305 случаев.

Большинство приходится на Москву. Ситуация с COVID в России остается сложной и возможны новые вспышки заболевания , подтвердил Владимир Путин.

«Мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, сложилась негативная традиция, примет на себя первый удар распространения нового штамма. Поэтому мы предполагаем, что при такой контагиозности показатели заболеваемости и выявляемости новой коронавирусной инфекции могут быть кратно превышены» , — пояснила Татьяна Голикова, подчеркнув, что нового подъема заболеваемости в стране из-за штамма «Омикрон» не избежать .

Накануне столичный мэр Сергей Собянин отметил, что значительный рост заболеваемости в Москве может начаться уже в ближайшие 7–10 дней. Между тем руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что число новых случаев коронавируса в России и вовсе превысит 100 тыс. в сутки.

На этом фоне правительство намерено до конца недели предложить новые меры по борьбе с инфекцией. Однако приняты они будут только в случае развития «неблагоприятного сценария» , уточнила на совещании Татьяна Голикова.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

— Это вполне реалистичный сценарий, и России вряд ли удастся избежать большого всплеска заболеваемости. Недооценивать опасность «Омикрона» ни в коем случае нельзя. Периодически звучат мнения, что это «живая вакцина», то есть все переболеют этим штаммом в легкой форме и пандемия закончится. Но это не так , — заявил «Известиям» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. — Надо понимать, что за счет большого количества зараженных число госпитализированных и летальных случаев так или иначе будет увеличиваться.

Заглянуть в будущее

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее предупредил, что не стоит ориентироваться на заявления, согласно которым «Омикрон» вызывает менее тяжелое течение заболевания, чем «Дельта» .

«Потому что реанимационные отделения в ковид-госпиталях и вообще койки — мы контактируем с нашими коллегами за рубежом — заполнены», — подчеркнул министр.

По словам Алексея Аграновского, сейчас главным оружием в борьбе с коронавирусом по-прежнему остается вакцинация. Кроме того, важно, чтобы жители страны не отказывались носить средства индивидуальной защиты в местах большого скопления народа.

Что касается конкретных ограничений, то не стоит организовывать массовые мероприятия, уверен вирусолог. Однако введение полного локдауна, как это было в 2020 году после начала пандемии, вряд ли возможно и разумно, считает он.

— Сейчас важно, чтобы в России было достаточно мест для лечения детей, заразившихся коронавирусом. По опыту других стран мы видим, что существенным отличием «Омикрона» является тот факт, что им больше болеют юные пациенты, подростки . Поэтому стоило бы как можно быстрее начать их вакцинацию, — сказал «Известиям» заслуженный врач РФ, сенатор Владимир Круглый. — Нужно быть готовыми к большему поступлению детей, поэтому надо организовывать реанимационные палаты, обеспечить кислород.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В случае неблагополучного развития эпидемиологической ситуации в России, скорее всего, будут введены карантинные ограничения, добавил парламентарий . При этом наиболее уязвимыми группами, которые находятся в зоне риска, остаются и люди старшего возраста, и непривитые, отметил он.

— Чем больше будет подъем заболеваемости, тем более жесткие карантинные меры будут введены, — заметил он. — Привитые люди, конечно, тоже болеют. Но статистически подтверждено, что среди вакцинированных в разы меньше количество госпитализаций. И самое главное, значительно снижается риск смертности.

Владимир Путин на совещании подтвердил, что отечественный препарат «Спутник V» эффективен против «Омикрона». При этом он вновь призвал наращивать вакцинацию и тестирование на коронавирус . По сравнению с другими странами доля привитого населения в России пока недостаточная. По этому показателю РФ занимает 93-е место в мире, в стране полностью вакцинировано меньше 50% населения. Между тем, например, в Великобритании эта цифра достигла 75%, а в Португалии — 88%.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, за последние сутки в РФ от инфекции скончались 745 человек. В общей сложности с начала пандемии в стране умерли свыше 318 тыс.

Стоит добавить, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничения, разумеется, могут затронуть и образовательные учреждения, включая вузы . Впрочем, многие университеты до сих пор ведут занятия в смешанном формате, когда лекции устраивают дистанционно, а лабораторные и практические занятия — в очной форме. При этом за последний год средний показатель вакцинированных сотрудников по российским вузам составляет 75% , напомнил в беседе с «Известиями» ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

— Сейчас важно, чтобы в целях профилактики коронавирусной инфекции в России сформировалась новая санитарная культура . Надо воспитать, в том числе среди школьников и студентов, ответственное отношение не только к собственному здоровью, но и здоровью окружающих, — подчеркнул он.

Исходя из обстановки

Несмотря на высокую угрозу нового штамма, регионы не принимают экстренных решений . Например, в Республике Крым пока не планируют ужесточать ограничительные меры.

— На сегодняшний день в соответствии с последней редакцией указа главы Республики Крым № 63-У на территории республики Q R-коды в общественных местах до 20 января отменяются. Но всё зависит от эпидемиологической ситуации. Пока никаких дополнительных ограничений не планируется , — рассказал «Известиям» пресс-секретарь председателя совета министров Республики Крым.

В Калужской области «Известиям» рассказали о том, что медицинская система готова к новым вызовам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— На заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции отмечалось, что в регионе за последние сутки выявлен 131 зараженный COVID-19, — поделились информацией в пресс-службе губернатора региона. — Свободный коечный фонд составляет 37%.

Там добавили, что в области продолжаются проверки соблюдения эпидрежима на транспорте, в ТРЦ и на объектах общественного питания.

В Чувашии помощь заболевшим коронавирусом со штаммом «Омикрон» смогут оказать на базе пяти медицинских организаций республики — в них более 2 тыс. коек. Перевод людей на удаленку и дальнейшее ужесточение ограничительных мер пока не планируется . В пресс-службе Тульской области рассказали «Известиям», что решения об усилении ограничительных мер будут приниматься на совещании оперативного штаба .

От пенсий до прокуратуры

Между тем в открытой части совещания обсуждались и другие важные вопросы. В частности, Владимир Путин поручил кабмину в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6% . Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, доложил президенту, что уровень газификации России по итогам прошлого года составил 72%. К 2030-му этот показатель должен достичь 83%, заверил он. Министр транспорта Виталий Савельев констатировал, что в 2021-м российские авиакомпании перевезли 112 млн пассажиров, что сопоставимо с доковидным 2019 годом.

Кроме того, в этот же день Владимир Путин принял участие в торжественном заседании, посвященном 300-летию российской прокуратуры . В ходе своего выступления они призвал прокуроров ориентироваться прежде всего на запросы людей. В частности, по его словам, нужно быстро и внимательно реагировать на любые ущемления социальных прав граждан, добиваться своевременных и в полном объеме выплат зарплат, положенных пособий и компенсаций . В первую очередь это касается инвалидов, пенсионеров, детей-сирот, малоимущих и многодетных семей, подчеркнул глава РФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

« Одна из ваших приоритетных задач — противодействие коррупции, экстремизму и другим видам преступлений , — добавил он. — Необходимо усиление надзора и за соблюдением законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Эту работу нужно вести во взаимодействии с другими государственными структурами, общественными и правозащитными организациями».