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Штамм-звонок: кабмин готовится представить новые меры по борьбе с COVID
12 января 2022, 18:55 • 39 • Политика
Число выявленных в России случаев заражения штаммом «Омикрон» за сутки достигло 698. Об этом стало известно по итогам совещания Владимира Путина с членами правительства. По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, из-за нового варианта COVID-19 России не удастся избежать очередного подъема заболеваемости. На этом фоне правительство до конца недели собирается представить новые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, главным оружием в борьбе с вирусом по-прежнему остается вакцинация. В случае неблагоприятного развития ситуации новые ограничения могут затронуть прежде всего людей пожилого возраста и непривитых граждан. В частности, не исключено, что граждане, находящиеся в группе риска, будут вынуждены уйти на карантин.
Новая угроза
Главной темой первого в этом году совещания Владимира Путина с членами правительства была газификация в регионах. Тем не менее в начале встречи в центре внимания оказались вопросы, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. Это неудивительно, учитывая, что весь мир сейчас пристально следит за новым штаммом «Омикрон», который в ноябре прошлого года был выявлен в ЮАР.
Он более заразный по сравнению со своими предшественниками, включая штамм «Дельта». И у него более короткий инкубационный период — заразившийся может передавать вирус уже через день-два после инфицирования. В результате распространения «Омикрона» многие страны мира в последние дни наблюдают резкий скачок заболеваемости. К примеру, в США было выявлено около 1,3 млн новых случаев заражения COVID-19 за 10 января. Сотни тысяч новых случаев ежедневно фиксируются и в ряде европейских стран.
Участники совещания с членами правительства (в режиме видеоконференции)
Фото: пресс-служба администрации президента России/kremlin.ru
Впрочем, к новым вызовам стоит готовиться и россиянам. В нашей стране пока обнаружено 698 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Еще 11 января глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что уровень инфицирования им за новогодние праздники вырос втрое — до 305 случаев.
Большинство приходится на Москву. Ситуация с COVID в России остается сложной и возможны новые вспышки заболевания, подтвердил Владимир Путин.
«Мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, сложилась негативная традиция, примет на себя первый удар распространения нового штамма. Поэтому мы предполагаем, что при такой контагиозности показатели заболеваемости и выявляемости новой коронавирусной инфекции могут быть кратно превышены», — пояснила Татьяна Голикова, подчеркнув, что нового подъема заболеваемости в стране из-за штамма «Омикрон» не избежать.
Накануне столичный мэр Сергей Собянин отметил, что значительный рост заболеваемости в Москве может начаться уже в ближайшие 7–10 дней. Между тем руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что число новых случаев коронавируса в России и вовсе превысит 100 тыс. в сутки.
На этом фоне правительство намерено до конца недели предложить новые меры по борьбе с инфекцией. Однако приняты они будут только в случае развития «неблагоприятного сценария», уточнила на совещании Татьяна Голикова.
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
— Это вполне реалистичный сценарий, и России вряд ли удастся избежать большого всплеска заболеваемости. Недооценивать опасность «Омикрона» ни в коем случае нельзя. Периодически звучат мнения, что это «живая вакцина», то есть все переболеют этим штаммом в легкой форме и пандемия закончится. Но это не так, — заявил «Известиям» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. — Надо понимать, что за счет большого количества зараженных число госпитализированных и летальных случаев так или иначе будет увеличиваться.
Заглянуть в будущее
Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее предупредил, что не стоит ориентироваться на заявления, согласно которым «Омикрон» вызывает менее тяжелое течение заболевания, чем «Дельта».
«Потому что реанимационные отделения в ковид-госпиталях и вообще койки — мы контактируем с нашими коллегами за рубежом — заполнены», — подчеркнул министр.
По словам Алексея Аграновского, сейчас главным оружием в борьбе с коронавирусом по-прежнему остается вакцинация. Кроме того, важно, чтобы жители страны не отказывались носить средства индивидуальной защиты в местах большого скопления народа.
Что касается конкретных ограничений, то не стоит организовывать массовые мероприятия, уверен вирусолог. Однако введение полного локдауна, как это было в 2020 году после начала пандемии, вряд ли возможно и разумно, считает он.
— Сейчас важно, чтобы в России было достаточно мест для лечения детей, заразившихся коронавирусом. По опыту других стран мы видим, что существенным отличием «Омикрона» является тот факт, что им больше болеют юные пациенты, подростки. Поэтому стоило бы как можно быстрее начать их вакцинацию, — сказал «Известиям» заслуженный врач РФ, сенатор Владимир Круглый. — Нужно быть готовыми к большему поступлению детей, поэтому надо организовывать реанимационные палаты, обеспечить кислород.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В случае неблагополучного развития эпидемиологической ситуации в России, скорее всего, будут введены карантинные ограничения, добавил парламентарий. При этом наиболее уязвимыми группами, которые находятся в зоне риска, остаются и люди старшего возраста, и непривитые, отметил он.
— Чем больше будет подъем заболеваемости, тем более жесткие карантинные меры будут введены, — заметил он. — Привитые люди, конечно, тоже болеют. Но статистически подтверждено, что среди вакцинированных в разы меньше количество госпитализаций. И самое главное, значительно снижается риск смертности.
Владимир Путин на совещании подтвердил, что отечественный препарат «Спутник V» эффективен против «Омикрона». При этом он вновь призвал наращивать вакцинацию и тестирование на коронавирус. По сравнению с другими странами доля привитого населения в России пока недостаточная. По этому показателю РФ занимает 93-е место в мире, в стране полностью вакцинировано меньше 50% населения. Между тем, например, в Великобритании эта цифра достигла 75%, а в Португалии — 88%.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, за последние сутки в РФ от инфекции скончались 745 человек. В общей сложности с начала пандемии в стране умерли свыше 318 тыс.
Стоит добавить, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничения, разумеется, могут затронуть и образовательные учреждения, включая вузы. Впрочем, многие университеты до сих пор ведут занятия в смешанном формате, когда лекции устраивают дистанционно, а лабораторные и практические занятия — в очной форме. При этом за последний год средний показатель вакцинированных сотрудников по российским вузам составляет 75%, напомнил в беседе с «Известиями» ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.
— Сейчас важно, чтобы в целях профилактики коронавирусной инфекции в России сформировалась новая санитарная культура. Надо воспитать, в том числе среди школьников и студентов, ответственное отношение не только к собственному здоровью, но и здоровью окружающих, — подчеркнул он.
Исходя из обстановки
Несмотря на высокую угрозу нового штамма, регионы не принимают экстренных решений. Например, в Республике Крым пока не планируют ужесточать ограничительные меры.
— На сегодняшний день в соответствии с последней редакцией указа главы Республики Крым № 63-У на территории республики QR-коды в общественных местах до 20 января отменяются. Но всё зависит от эпидемиологической ситуации. Пока никаких дополнительных ограничений не планируется, — рассказал «Известиям» пресс-секретарь председателя совета министров Республики Крым.
В Калужской области «Известиям» рассказали о том, что медицинская система готова к новым вызовам.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
— На заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции отмечалось, что в регионе за последние сутки выявлен 131 зараженный COVID-19, — поделились информацией в пресс-службе губернатора региона. — Свободный коечный фонд составляет 37%.
Там добавили, что в области продолжаются проверки соблюдения эпидрежима на транспорте, в ТРЦ и на объектах общественного питания.
В Чувашии помощь заболевшим коронавирусом со штаммом «Омикрон» смогут оказать на базе пяти медицинских организаций республики — в них более 2 тыс. коек. Перевод людей на удаленку и дальнейшее ужесточение ограничительных мер пока не планируется. В пресс-службе Тульской области рассказали «Известиям», что решения об усилении ограничительных мер будут приниматься на совещании оперативного штаба.
От пенсий до прокуратуры
Между тем в открытой части совещания обсуждались и другие важные вопросы. В частности, Владимир Путин поручил кабмину в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, доложил президенту, что уровень газификации России по итогам прошлого года составил 72%. К 2030-му этот показатель должен достичь 83%, заверил он. Министр транспорта Виталий Савельев констатировал, что в 2021-м российские авиакомпании перевезли 112 млн пассажиров, что сопоставимо с доковидным 2019 годом.
Кроме того, в этот же день Владимир Путин принял участие в торжественном заседании, посвященном 300-летию российской прокуратуры. В ходе своего выступления они призвал прокуроров ориентироваться прежде всего на запросы людей. В частности, по его словам, нужно быстро и внимательно реагировать на любые ущемления социальных прав граждан, добиваться своевременных и в полном объеме выплат зарплат, положенных пособий и компенсаций. В первую очередь это касается инвалидов, пенсионеров, детей-сирот, малоимущих и многодетных семей, подчеркнул глава РФ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
«Одна из ваших приоритетных задач — противодействие коррупции, экстремизму и другим видам преступлений, — добавил он. — Необходимо усиление надзора и за соблюдением законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Эту работу нужно вести во взаимодействии с другими государственными структурами, общественными и правозащитными организациями».
Еще одна важная задача заключается в защите прав предпринимателей, заметил Владимир Путин. Кроме того, в поле постоянного внимания прокуратуры должны оставаться вопросы экологии и охраны окружающей среды. В данном случае речь идет прежде всего о строгом соблюдении современных норм и стандартов в этой сфере, подытожил он.
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