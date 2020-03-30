"Штамм X": стало ясно, кто и как спасет мир от эпидемии • 239 • Аналитика © РИА Новости / Роман Махмутов Мужчина из объединения Times Square Alliance на пустой Таймс-сквер в Нью-Йорке. Архивное фото Как сообщила на выходных американская пресса со ссылкой на главу Центра глобального взаимодействия Госдепа США Лию Гэбриел, на фоне мировой пандемии произошла очень пугающая вещь. Три токсичные машины дезинформации, три империи лжи — китайская, российская и иранская госпропаганды — объединили свои усилия. И теперь отрабатывают "некоторые темы" слаженно — распространяя фейки и ложь относительно коронавируса вообще и в США и на Западе в частности. Госпожа Гэбриел заявила: "Мы видим, как (информационные) платформы России и Кремля вбрасывают ложные темы, их подхватывают другие государственные акторы, включая Пекин, а потом Россия ретвитит их снова так, как будто они изначально исходили от них". Ту же комбинацию из пасов разыгрывают на информационном поле и Пекин с Ираном. Что касается Китая — то он, по словам Гэбриел, особо цинично пытается быть хорошим, продвигая следующие тезисы: "Китай успешно сдержал коронавирус", "Китай призывает к международному сотрудничеству", "ВОЗ хвалит Китай", "Китай экономически устойчив" — и критикуя при этом США. ...Казалось бы, все логично. Сейчас трудный момент для американского величия. По числу заболевших США (данные на воскресное утро, так что сегодня наверняка все хуже) обгоняют Китай уже на 50%, а Россию — в сотню раз. По числу жертв — КНР с ее 3,3 тысячами погибших сильно уступает Италии (более десяти тысяч) и Испании (шесть тысяч), а США и Франция (2,3 тысячи) ударно китайцев нагоняют и скоро, безусловно, обгонят. При этом китайские медицинские маски и специалисты — в Европе, русские военные медики со своей медтехникой — в Европе, а европейцы и американцы разбежались, забаррикадировались и посылают друг другу по видеосвязи лучики поддержки. На этом фоне у лидера свободного мира и блока НАТО, чье единство дожило до первого настоящего общего ЧП, — вариантов нет. Приходится рассказывать с утра до ночи о том, как много происков вражеской пропаганды вокруг. Поэтому Гэбриел разоблачает евразийский информационный заговор, бдительные прибалтийские журналисты оплакивают тот факт, что "увы, большая часть итальянцев поверит кремлевской пропаганде" и что "Италия начнет требовать снятия санкций". А мелкие СМИ разных стран под разными подписями постят одинаковые тексты о том, что в Европе под прикрытием помощи "русские проводят спецоперацию". Какая часть из этой паранойи оплачена Центром глобального взаимодействия Госдепа, неизвестно. Известно, однако, что деньги Центр выделяет. То есть все в порядке. Но есть два нюанса. Во-первых, Лия Гэбриел (бывшая журналистка Fox) назначена на свою государственную должность менее двух месяцев назад. И перед тем как приступить к работе, четко обозначила в интервью, какие государства она будет "мочить" за антиамериканскую пропаганду: "Россию, Китай, Иран". То есть еще до того, как получить доступ к Секретным Государственным Сведениям, и до того, как в мире вообще началась нынешняя пандемия, контрпропагандистка уже знала, кто будет во всем виноват. (Кстати, на этом месте отечественные любители вспоминать о сталинской паранойе и об абсурдных обвинениях в "англо-франко-японском шпионаже" — могут начинать горько смеяться. Потому что перед нами "русско-китайско-иранская агентура", и это все официально, и это говорит глава подразделения американского МИД. А на дворе не 1937-й и не 1949-й, а 2020 год). 1 из 20 Во Франции, где заболели больше 16 тысяч человек и 674 погибли, на два месяца введено чрезвычайное санитарное положение. © РИА Новости / Доминик Бутен 2 из 20 В стране действуют строгие ограничения на передвижение людей. Каждый раз, когда нужно выйти на улицу, требуется заполнить специальный документ. © РИА Новости / Доминик Бутен 3 из 20 Работают лишь аптеки, продуктовые лавки, банки, автозаправки и табачные киоски. Все остальные магазины и учреждения закрыты. © РИА Новости / Доминик Бутен 4 из 20 В Грузии инфицированы 54 человека, под наблюдением находятся более 290, на карантине — около трех тысяч. © Sputnik / Александр Имедашвили 5 из 20 Из-за распространения коронавируса грузинские власти объявили чрезвычайное положение. Скопление более десяти человек карается санкциями. © Sputnik / Александр Имедашвили 6 из 20 В минувшие выходные почти 200 человек, нарушивших правила самоизоляции, принудительно отправили на карантин. © Sputnik / Александр Имедашвили 7 из 20 В России число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек, 262 из них — в Москве. © РИА Новости / Рамиль Ситдиков 8 из 20 В российской столице действует режим повышенной готовности. Метрополитен закупает тепловизоры, дезинфицирует поезда и тоннели и отключает кнопки открытия дверей. © РИА Новости / Сергей Пятаков 9 из 20 Запрещены любые досуговые мероприятия с числом участников больше 50 человек. Музеи и библиотеки закрылись до 10 апреля. © РИА Новости / Владимир Астапкович 10 из 20 В Татарстане, где от COVID-19 лечатся шесть человек, действует особый санитарно-эпидемиологический режим. © РИА Новости / Максим Богодвид 11 из 20 В Чехии число заболевших коронавирусом превысило 1100 человек, зафиксирован один смертельный случай. © РИА Новости / Эдуард Эрбен 12 из 20 По всей стране ввели общенациональный карантин. Жителям рекомендовано не выходить без острой необходимости из дома, а на улице обязательно носить маску. © РИА Новости / Эдуард Эрбен 13 из 20 Людей, вышедших из дома без защитной маски, ждет штраф до трех миллионов крон (около 130 тысяч долларов). © РИА Новости / Эдуард Эрбен 14 из 20 В США COVID-19 больны больше 35 тысяч человек. По числу заражений страна занимает третье место в мире после Китая и Италии. Около трети американцев находятся на карантине. © РИА Новости / Брайан Смит 15 из 20 Власти Нью-Йорка, где число заболевших составляет треть от всех случаев по всей стране, призвали семьи долго не находиться в парках и не переполнять детские площадки. © РИА Новости / Брайан Смит 16 из 20 Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать Нацгвардию для борьбы с коронавирусом в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где ситуация с заболеваемостью самая сложная. © РИА Новости / Брайан Смит 17 из 20 Количество больных COVID-19 в Турции за сутки возросло с 947 до 1256. © Sputnik / Бурджу Окутан 18 из 20 Посол России в Анкаре Алексей Ерхов не исключил возможности эвакуации россиян из Турции из-за ситуации с коронавирусом. © Sputnik / Бурджу Окутан 19 из 20 В Ливане коронавирус диагностировали у 206 человек, подтверждено три смертельных случая. Власти усилили меры по борьбе с инфекцией. © РИА Новости / Михаил Алаеддин 20 из 20 "Все граждане должны оставаться дома, и любой нарушитель данного распоряжения будет преследоваться по закону", — говорится в распоряжении Минздрава Ливана. © РИА Новости / Михаил Алаеддин 1 из 20 Во Франции, где заболели больше 16 тысяч человек и 674 погибли, на два месяца введено чрезвычайное санитарное положение. © РИА Новости / Доминик Бутен 2 из 20 В стране действуют строгие ограничения на передвижение людей. Каждый раз, когда нужно выйти на улицу, требуется заполнить специальный документ. © РИА Новости / Доминик Бутен 3 из 20 Работают лишь аптеки, продуктовые лавки, банки, автозаправки и табачные киоски. Все остальные магазины и учреждения закрыты. © РИА Новости / Доминик Бутен 4 из 20 В Грузии инфицированы 54 человека, под наблюдением находятся более 290, на карантине — около трех тысяч. © Sputnik / Александр Имедашвили 5 из 20 Из-за распространения коронавируса грузинские власти объявили чрезвычайное положение. Скопление более десяти человек карается санкциями. © Sputnik / Александр Имедашвили 6 из 20 В минувшие выходные почти 200 человек, нарушивших правила самоизоляции, принудительно отправили на карантин. © Sputnik / Александр Имедашвили 7 из 20 В России число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек, 262 из них — в Москве. © РИА Новости / Рамиль Ситдиков 8 из 20 В российской столице действует режим повышенной готовности. Метрополитен закупает тепловизоры, дезинфицирует поезда и тоннели и отключает кнопки открытия дверей. © РИА Новости / Сергей Пятаков 9 из 20 Запрещены любые досуговые мероприятия с числом участников больше 50 человек. Музеи и библиотеки закрылись до 10 апреля. © РИА Новости / Владимир Астапкович 10 из 20 В Татарстане, где от COVID-19 лечатся шесть человек, действует особый санитарно-эпидемиологический режим. © РИА Новости / Максим Богодвид 11 из 20 В Чехии число заболевших коронавирусом превысило 1100 человек, зафиксирован один смертельный случай. © РИА Новости / Эдуард Эрбен 12 из 20 По всей стране ввели общенациональный карантин. Жителям рекомендовано не выходить без острой необходимости из дома, а на улице обязательно носить маску. © РИА Новости / Эдуард Эрбен 13 из 20 Людей, вышедших из дома без защитной маски, ждет штраф до трех миллионов крон (около 130 тысяч долларов). © РИА Новости / Эдуард Эрбен 14 из 20 В США COVID-19 больны больше 35 тысяч человек. По числу заражений страна занимает третье место в мире после Китая и Италии. Около трети американцев находятся на карантине. © РИА Новости / Брайан Смит 15 из 20 Власти Нью-Йорка, где число заболевших составляет треть от всех случаев по всей стране, призвали семьи долго не находиться в парках и не переполнять детские площадки. © РИА Новости / Брайан Смит 16 из 20 Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать Нацгвардию для борьбы с коронавирусом в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где ситуация с заболеваемостью самая сложная. © РИА Новости / Брайан Смит 17 из 20 Количество больных COVID-19 в Турции за сутки возросло с 947 до 1256. © Sputnik / Бурджу Окутан 18 из 20 Посол России в Анкаре Алексей Ерхов не исключил возможности эвакуации россиян из Турции из-за ситуации с коронавирусом. © Sputnik / Бурджу Окутан 19 из 20 В Ливане коронавирус диагностировали у 206 человек, подтверждено три смертельных случая. Власти усилили меры по борьбе с инфекцией. © РИА Новости / Михаил Алаеддин 20 из 20 "Все граждане должны оставаться дома, и любой нарушитель данного распоряжения будет преследоваться по закону", — говорится в распоряжении Минздрава Ливана. © РИА Новости / Михаил Алаеддин В режиме изоляции: как коронавирус изменил мир И во-вторых, оно же в-главных. Сейчас в российских СМИ циркулирует надежда на то, что теперь-то, перед лицом общей угрозы всем видно, кто тут цивилизованный, а кто дикарь в пальмовой юбке. И что когда все снимут маски — восприятие России и Китая и их роли в мире изменится. И жителей западных стран уже не получится так обманывать. Да, такой вариант вполне реален. Однако это осознаем не только мы, но и наши глобальные оппоненты. Поэтому нет никаких сомнений в том, что уже готовятся контрмеры против реальности. И деньги (среди тех буквально триллионов долларов, что печатаются сейчас на восстановление величия Америки) на борьбу с ней точно найдутся. Мы даже можем предположить, как это может быть. Во-первых, возникнут "темы-спойлеры", на продвижение которых в СМИ от Аляски до Огненной Земли и от Панамского канала до Малаккского пролива будет брошено много слаженных усилий и средств. Возможно, где-нибудь в мае внезапно весь цивилизованный мир, едва оправившийся от испуга, охватят два топовых новостных сюжета (с онлайнами, обсуждениями и аналитикой), в которых Россия и Китай будут поминаться по двести раз на дню в крайне негативном контексте. Может быть, мы опять кого-нибудь отравим. Понятия не имею кого. Во-вторых, тема "незападных" стран, справившихся с эпидемией лучше и эффективнее западных, будет по возможности задавлена массированным потоком историй о героизме западных врачей и волонтеров (американских, французских, немецких, итальянских и британских). У западных элит в руках достаточно давно существует пульт от реальности. Возможно, сейчас он уже не в состоянии гипнотизировать всю планету, как лет двадцать пять назад. Но по крайней мере он еще в силах редактировать реальность для собственных жителей и аборигенов стран-сателлитов. И для этого держателям пульта зачастую достаточно просто обтекать неудобные факты. Это как с космической гонкой. Поскольку ни спутник, ни Гагарина опровергнуть было невозможно, пульт от реальности свел всю космическую гонку к пилотируемой лунной миссии. Первого спутника не было, первого человека в космосе не было — поскольку на них не обращали специального внимания аудитории. Была только высадка на Луну. Еще ранее Европу — которую в 1941-1945 годах исходили всю солдаты разных армий — удалось всерьез убедить, что не было взятия Берлина, а была только высадка в Нормандии. Поскольку взятие Берлина вспоминали в сто раз реже славного десанта. Ну и в-третьих — максимум через год мы неизбежно увидим прекрасный динамичный триллер, в котором постаревший, но все еще секси Брэд Питт (профессор) в паре с юной певицей Дуа Липой (доктор микробиологии) спасут мир от коронавируса. Называться будет сдержанно: "Штамм Зеро" или "Штамм X". ...И это напоминает нам, что в современном, насквозь инфицированном неизлечимой медийностью мире — мало создать какую-нибудь новую реальность. О ней еще и придется постоянно напоминать, потому что против нее непрерывно работает фабрика агрессивных грез пятого поколения. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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