Штамм вируса омикрон и шотландская статистика

По данным Службы общественного здравоохранения Шотландии

В некоторых странах – в США, странах Евросоюза, Великобритании, Австралии – ведется учет последствий вакцинации от COVID-19, и соответствующая информация имеется в открытом доступе.

Из всех систем мониторинга «негативов» вакцинации, как представляется, наиболее детализированной является британская. Каждую неделю Агентство по обеспечению безопасности в сфере здравоохранения Великобритании (The UK Health Security Agency – UKHSA) публикует статистический обзор COVID-19 vaccine surveillance report (Отчет о ходе вакцинации против COVID-19).

Великобритания ранее других стран организовала выявление побочных (негативных) последствий применения медикаментов после их регистрации и выхода на рынок. С 1964 года там функционирует система, получившая название Yellow Card Reporting (Информирование желтой картой). «Желтая карта» – специальная форма-извещение ярко-желтого цвета, которую предлагается заполнить и отправить по почте в национальное Агентство по контролю за лекарствами и продуктами здравоохранения (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency – MHRA) в случае возникновения «побочек». На базе информации, собираемой в рамках системы «желтой карты», Министерство здравоохранения Великобритании, Национальная служба здравоохранения, MHPRA, UKHSA и другие государственные ведомства готовят аналитические материалы и регулярные отчёты.

Помимо отчётности по всей Великобритании, имеется также отчетность отдельно по Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии, где есть некоторая специфика, которую не видно в общей отчетности Соединенного Королевства. Предлагаю рассмотреть последний еженедельный «Статистический отчет по Covid-19» (Covid-19 Statistical Report) Службы общественного здравоохранения Шотландии (Public Health Scotland – PHS), опубликованный 15 декабря.

В отчете содержится информация о негативных случаях, связанных с инфицированием коронавирусом за неделю с 4 по 10 декабря. Кроме того, представлена статистика за период в 17 недель. Статистика по трем основным видам «негативов»: 1) количество заболевших COVID-19; 2) количество госпитализированных с диагнозом COVID-19; 3) количество умерших с таким диагнозом. По первым двум видам «негативов» хронологические рамки – с 14 августа по 10 декабря (17 недель). По третьему виду (смертные случаи) – с 7 августа по 3 декабря (также 17 недель).

Всего за 17 недель количество заболевших составило 401.309. Число госпитализаций – 9.747. Число умерших – 1.713.

Статистика по всем видам «негативов» даётся в разбивке по статусу вакцинации: 1) непривитые; 2) привитые частично (1 доза); 3) привитые полностью (2 дозы); 4) получившие дополнительные (бустерные) дозы (3 дозы и более). Я свел эти данные ее в одну таблицу, причем три категории людей, получивших различные дозы препаратов, объединил в группу «Привитые».

Количество случаев заболеваний, госпитализации и смерти с диагнозом «COVID-19» в Шотландии за 17 недель

Вид случаев Всего Непривитые Привитые Доля привитых, % Заболевание 401.329 165.528 235.801 59 Госпитализация 9.747 2.869 6.878 71 Смерть 1713 261 1.452 85

Источник: PHS. COVID-19 statistical report. As at 13 December 2021

За неделю 4-10 декабря доля привитых в общем числе заболевших составила 64%; доля госпитализированных – 69%. А доля умерших (с 27 ноября по 3 декабря включительно) – 85%. Т.е. доля привитых среди заболевших оказалась заметно выше, чем в среднем за весь период в 17 недель (на 5 проц. пункта), доля среди госпитализированных несколько ниже (на 2 проц. пункта), а доля среди умерших оказалась равной показателю за период 17 недель.

Если рассматривать динамику заболеваний за все 17 недель, то увидим, что наблюдается некоторая тенденция к росту доли привитых в общем числе заболевших. Еще более ярко выражен рост заболеваемости среди привитых в абсолютном выражении. Так, в течение недели с 25 сентября по 1 октября число заболевших ковидом среди частично вакцинированных (1 доза) составило 930 человек. Среди полностью вакцинированных (2 дозы и более) – 8.793 чел. А вот картина за неделю 4-10 декабря: число заболевших среди частично вакцинированных – 1.920; среди полностью вакцинированных – 13.703. Итак, с конца сентября по первую декаду декабря число заболевших среди частично вакцинированных увеличилось в два с лишним раза, среди полностью вакцинированных – в 1,56 раза.

Чтобы как-то объяснить эту тенденцию к росту числа заболевших среди вакцинированных, власти Великобритании заговорили о новом штамме вируса омикрон. Автор публикации иронично замечает: «Если причина этого внезапного роста имеет какое-либо отношение к появлению омикрона, то совершенно очевидно, что населению, не получившему вакцины, не о чем беспокоиться, а вот у населения, вакцинированного двумя-тремя дозами, возможно, есть основания для опасений».

14 декабря вице-премьер Великобритании сообщил, что в стране с диагнозом заражения омикроном госпитализировано аж 10 человек. И это стало основанием для того, чтобы резко ужесточить режим – обязать всех носить маски, переходить на дистанционную работу и учёбу, активизировать введение паспортов вакцинации. Причем ужесточение для всех – и непривитых, и привитых.

Между тем госпитализации в одной только Шотландии за неделю (4-10 декабря) составили 275 случаев (129 непривитых + 146 привитых). Может быть, среди них найдется 1-2 случая заражения омикроном, но всех повально госпитализируют с диагнозом заражения вирусом штамма дельта, а вопросом о причинах большого вала госпитализаций не задаются. Провалы борьбы с коронавирусом сначала списывали на штамм вируса дельта, теперь таким же образом хотят использовать в качестве алиби экзотический штамм омикрон.

Самый интересный показатель в шотландском отчете – летальность с диагнозом COVID-19. Иногда утверждают, что высокие показатели смертности среди привитых объясняются тем, что таковых сегодня большинство среди населения. Среднее значение (за период с 7 августа по 3 декабря) доли полностью и частично вакцинированных в населении Шотландии составило, по моим подсчетам, 77,3% (расчет сделан на основе источника: GOV.UK Coronavirus (COVID-19) in the UK). А доля умерших от ковида, которая пришлась на полностью и частично вакцинированных за тот же 17-недельный период, как отмечено в таблице, равна 85%.

Очевидный вывод: относительная смертность среди вакцинированной части населения выше, чем среди непривитых.

Данные отчета позволяют рассчитать дополнительные показатели, например, уровень смертности среди заражённых ковидом. У непривитых число умерших по отношению к числу заболевших составляет 0,15%. Это примерно соответствует тому показателю, который был по прошлому году, когда в Шотландии (и всей Великобритании) вакцинации от ковида еще не было. А вот отношение умерших по отношению к числу заболевших в группе вакцинированных составляет примерно 0,7%.

Т.е. у вакцинированных вероятность умереть в 4,6 раза выше, чем у людей без прививки.

Можно также рассчитать риск смерти тех, кто был госпитализирован с диагнозом COVID-19. Среди непривитых госпитализация закончилась смертью для 9%. Среди привитых – 21%. Получается, что для привитых, попавших в больницу, вероятность угодить в морг и на кладбище в 2,3 раза выше, чем для непривитых.

Есть ещё одно важное обстоятельство, которое следует учитывать. Статистика медицинских служб и Великобритании (Шотландии в том числе), и США, и ЕС учитывает только те смертные случаи, которые происходят в пределах четырех недель после укола. Если, предположим, смерть наступила через два месяца, в статистику летальных исходов она не попадает. А негативный эффект укола может действовать и год, и два… Сколько он может действовать, медики сами до конца не знают. Таким образом, риски умереть у привитых по сравнению с непривитыми ещё больше, чем это следует из отчета.

Статистика по Шотландии показывает: процент вакцинированных во многих странах достиг требуемой ВОЗ планки (сначала 60%, теперь 70%), а ожидаемого чуда не произошло. ВОЗ обещала, что пандемия исчезнет, и люди вернутся к прежней «нормальности», но вирус не уходит. Он продолжает заражать как непривитых, так и привитых. Это мы видим на примере и Израиля, и Великобритании, и США.

И вот появился тезис: мол, привитые, заражаясь, не так тяжело переносят заболевание, у них меньше тяжелых осложнений. У них меньше риск госпитализации, тем более риск смерти. Однако мы видим, что в Шотландии всё наоборот: у вакцинированных процент госпитализированных и особенно процент умерших выше, чем процент заболевших.