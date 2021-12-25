Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
"Один манёвр определил судьбу": Смелый прогноз Кедми по Украине подтве...
Главная / В мире

Штамм вируса омикрон и шотландская статистика

25 декабря 2021, 00:35  •  21 • В мире
По данным Службы общественного здравоохранения Шотландии
В некоторых странах – в США, странах Евросоюза, Великобритании, Австралии – ведется учет последствий вакцинации от COVID-19, и соответствующая информация имеется в открытом доступе.
Из всех систем мониторинга «негативов» вакцинации, как представляется, наиболее детализированной является британская. Каждую неделю Агентство по обеспечению безопасности в сфере здравоохранения Великобритании (The UK Health Security Agency – UKHSA) публикует статистический обзор COVID-19 vaccine surveillance report (Отчет о ходе вакцинации против COVID-19).
Великобритания ранее других стран организовала выявление побочных (негативных) последствий применения медикаментов после их регистрации и выхода на рынок. С 1964 года там функционирует система, получившая название Yellow Card Reporting (Информирование желтой картой). «Желтая карта» – специальная форма-извещение ярко-желтого цвета, которую предлагается заполнить и отправить по почте в национальное Агентство по контролю за лекарствами и продуктами здравоохранения (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency – MHRA) в случае возникновения «побочек». На базе информации, собираемой в рамках системы «желтой карты», Министерство здравоохранения Великобритании, Национальная служба здравоохранения, MHPRA, UKHSA и другие государственные ведомства готовят аналитические материалы и регулярные отчёты.
Помимо отчётности по всей Великобритании, имеется также отчетность отдельно по Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии, где есть некоторая специфика, которую не видно в общей отчетности Соединенного Королевства. Предлагаю рассмотреть последний еженедельный «Статистический отчет по Covid-19» (Covid-19 Statistical Report) Службы общественного здравоохранения Шотландии (Public Health Scotland – PHS), опубликованный 15 декабря.
В отчете содержится информация о негативных случаях, связанных с инфицированием коронавирусом за неделю с 4 по 10 декабря. Кроме того, представлена статистика за период в 17 недель. Статистика по трем основным видам «негативов»: 1) количество заболевших COVID-19; 2) количество госпитализированных с диагнозом COVID-19; 3) количество умерших с таким диагнозом. По первым двум видам «негативов» хронологические рамки – с 14 августа по 10 декабря (17 недель). По третьему виду (смертные случаи) – с 7 августа по 3 декабря (также 17 недель).
Всего за 17 недель количество заболевших составило 401.309. Число госпитализаций – 9.747. Число умерших – 1.713.
Статистика по всем видам «негативов» даётся в разбивке по статусу вакцинации: 1) непривитые; 2) привитые частично (1 доза); 3) привитые полностью (2 дозы); 4) получившие дополнительные (бустерные) дозы (3 дозы и более). Я свел эти данные ее в одну таблицу, причем три категории людей, получивших различные дозы препаратов, объединил в группу «Привитые».
Количество случаев заболеваний, госпитализации и смерти с диагнозом «COVID-19» в Шотландии за 17 недель
Вид случаев
Всего
Непривитые
Привитые
Доля привитых, %
Заболевание
401.329
165.528
235.801
59
Госпитализация
9.747
2.869
6.878
71
Смерть
1713
261
1.452
85
Источник: PHS. COVID-19 statistical report. As at 13 December 2021
За неделю 4-10 декабря доля привитых в общем числе заболевших составила 64%; доля госпитализированных – 69%. А доля умерших (с 27 ноября по 3 декабря включительно) – 85%. Т.е. доля привитых среди заболевших оказалась заметно выше, чем в среднем за весь период в 17 недель (на 5 проц. пункта), доля среди госпитализированных несколько ниже (на 2 проц. пункта), а доля среди умерших оказалась равной показателю за период 17 недель.
Если рассматривать динамику заболеваний за все 17 недель, то увидим, что наблюдается некоторая тенденция к росту доли привитых в общем числе заболевших. Еще более ярко выражен рост заболеваемости среди привитых в абсолютном выражении. Так, в течение недели с 25 сентября по 1 октября число заболевших ковидом среди частично вакцинированных (1 доза) составило 930 человек. Среди полностью вакцинированных (2 дозы и более) – 8.793 чел. А вот картина за неделю 4-10 декабря: число заболевших среди частично вакцинированных – 1.920; среди полностью вакцинированных – 13.703. Итак, с конца сентября по первую декаду декабря число заболевших среди частично вакцинированных увеличилось в два с лишним раза, среди полностью вакцинированных – в 1,56 раза.
Чтобы как-то объяснить эту тенденцию к росту числа заболевших среди вакцинированных, власти Великобритании заговорили о новом штамме вируса омикрон. Автор публикации иронично замечает: «Если причина этого внезапного роста имеет какое-либо отношение к появлению омикрона, то совершенно очевидно, что населению, не получившему вакцины, не о чем беспокоиться, а вот у населения, вакцинированного двумя-тремя дозами, возможно, есть основания для опасений».
14 декабря вице-премьер Великобритании сообщил, что в стране с диагнозом заражения омикроном госпитализировано аж 10 человек. И это стало основанием для того, чтобы резко ужесточить режим – обязать всех носить маски, переходить на дистанционную работу и учёбу, активизировать введение паспортов вакцинации. Причем ужесточение для всех – и непривитых, и привитых.
Между тем госпитализации в одной только Шотландии за неделю (4-10 декабря) составили 275 случаев (129 непривитых + 146 привитых). Может быть, среди них найдется 1-2 случая заражения омикроном, но всех повально госпитализируют с диагнозом заражения вирусом штамма дельта, а вопросом о причинах большого вала госпитализаций не задаются. Провалы борьбы с коронавирусом сначала списывали на штамм вируса дельта, теперь таким же образом хотят использовать в качестве алиби экзотический штамм омикрон.
«Распространять среди оппозиционных каналов»: Anonymous раскрыла планы Британии по компрометации российских военных
Самый интересный показатель в шотландском отчете – летальность с диагнозом COVID-19. Иногда утверждают, что высокие показатели смертности среди привитых объясняются тем, что таковых сегодня большинство среди населения. Среднее значение (за период с 7 августа по 3 декабря) доли полностью и частично вакцинированных в населении Шотландии составило, по моим подсчетам, 77,3% (расчет сделан на основе источника: GOV.UK Coronavirus (COVID-19) in the UK). А доля умерших от ковида, которая пришлась на полностью и частично вакцинированных за тот же 17-недельный период, как отмечено в таблице, равна 85%.
Очевидный вывод: относительная смертность среди вакцинированной части населения выше, чем среди непривитых.
Данные отчета позволяют рассчитать дополнительные показатели, например, уровень смертности среди заражённых ковидом. У непривитых число умерших по отношению к числу заболевших составляет 0,15%. Это примерно соответствует тому показателю, который был по прошлому году, когда в Шотландии (и всей Великобритании) вакцинации от ковида еще не было. А вот отношение умерших по отношению к числу заболевших в группе вакцинированных составляет примерно 0,7%.
Т.е. у вакцинированных вероятность умереть в 4,6 раза выше, чем у людей без прививки.
Можно также рассчитать риск смерти тех, кто был госпитализирован с диагнозом COVID-19. Среди непривитых госпитализация закончилась смертью для 9%. Среди привитых – 21%. Получается, что для привитых, попавших в больницу, вероятность угодить в морг и на кладбище в 2,3 раза выше, чем для непривитых.
Есть ещё одно важное обстоятельство, которое следует учитывать. Статистика медицинских служб и Великобритании (Шотландии в том числе), и США, и ЕС учитывает только те смертные случаи, которые происходят в пределах четырех недель после укола. Если, предположим, смерть наступила через два месяца, в статистику летальных исходов она не попадает. А негативный эффект укола может действовать и год, и два… Сколько он может действовать, медики сами до конца не знают. Таким образом, риски умереть у привитых по сравнению с непривитыми ещё больше, чем это следует из отчета.
Статистика по Шотландии показывает: процент вакцинированных во многих странах достиг требуемой ВОЗ планки (сначала 60%, теперь 70%), а ожидаемого чуда не произошло. ВОЗ обещала, что пандемия исчезнет, и люди вернутся к прежней «нормальности», но вирус не уходит. Он продолжает заражать как непривитых, так и привитых. Это мы видим на примере и Израиля, и Великобритании, и США.
И вот появился тезис: мол, привитые, заражаясь, не так тяжело переносят заболевание, у них меньше тяжелых осложнений. У них меньше риск госпитализации, тем более риск смерти. Однако мы видим, что в Шотландии всё наоборот: у вакцинированных процент госпитализированных и особенно процент умерших выше, чем процент заболевших.
Фото: huffingtonpost
Валентин КАТАСОНОВ

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



21
Источник
Похожие новости
23 декабря 2021, 02:25
«Всякому терпению есть предел»: Лавров — о возможном ответе РФ на ситуацию с RT DE и об острых вопросах внешней политики
23 декабря 2021, 18:15
Русские "дарят" Европе газ, но зачем? "Мощная и грустная история" - Попов
24 декабря 2021, 12:55
В Варшаве считают, что настало время Польши
24 декабря 2021, 12:55
Gazeta Polska Codziennie: Место России и Германии займёт Польша
23 декабря 2021, 21:45
"Северному потоку - 2" грозят "вечными" санкциями. На Украине взяли всю вину на себя
22 декабря 2021, 00:10
Посоветоваться с альянсом: готовы ли США на компромисс с Россией по вопросу гарантий безопасности в Европе
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 декабря 2021, 20:30
"Циркон" ударил залпом. Полковник запаса намекнул: "Это значит только ...
24 декабря 2021, 22:50
В словах Лукашенко перед встречей с Путиным услышали подозрительное
24 декабря 2021, 22:50
Михалков на простом примере объяснил, чем отличаются русские и американцы
24 декабря 2021, 22:50
Сенаторы США проговорились, что вооружали Украину для захвата Донбасса
24 декабря 2021, 21:35
«Игнорировали многочисленные требования»: российский суд впервые наложил на Google и ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 декабря 2021, 08:20
"Один манёвр определил судьбу": Смелый прогноз Кедми по Украине подтвердили США
22 декабря 2021, 04:20
Курс на самообеспечение России вывел из себя США
20 декабря 2021, 08:35
Байден объявил спецоперацию против России: Источник указал сроки
19 декабря 2021, 17:25
Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста!
22 декабря 2021, 06:05
В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование
19 декабря 2021, 09:50
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
18 декабря 2021, 02:55
От новости о допросе до билета - четверть часа: Порошенко спешно покинул Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.