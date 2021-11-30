Штамм в паспорте: что изменится в России из-за «Омикрона»

В России постепенно нормализуется ситуация с коронавирусом, однако из-за выявления нового штамма в других странах расслабляться нельзя . Об этом на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 сообщил премьер Михаил Мишустин. «Омикрон», по словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, в стране еще не обнаружен. Однако из-за новой вариации инфекции срок действия ПЦР-теста сокращен до 48 часов . Также приезжающих из стран с «Омикроном» в России ждет двухнедельный карантин . Как заявили «Известиям» в Госдуме, при серьезном ухудшении мировой эпидситуации власти могут снова закрыть границы.

Стабилизация ситуации

Пока по миру начинает расползаться новый штамм коронавируса, в России постепенно идет на спад распространение инфекции. Впервые за последние месяцы снизилось число пациентов с COVID — сейчас их меньше 1 млн , отметил глава Минздрава Михаил Мурашко. У лучшить общую картину, по его словам, помогла вакцинация. За последнюю неделю от коронавируса привились почти 3 млн россиян, а всего — 70 млн .

Нормализацию ситуации подтвердила и Анна Попова. За прошедшую неделю в России, по ее расчетам, заболеваемость снизилась на 8%, а по сравнению с началом ноября — на 16% . Сейчас в стране еще нет «Омикрона», но его необходимо как можно скорее изучить, подчеркнула она. Также власти решили принять превентивные меры: срок действия ПЦР-теста сокращен до 48 часов, а прибывающих из стран с новым штаммом в России ждет двухнедельный карантин .

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Многие в новогодние праздники решают отправиться в путешествия. Однако глава Роспотребнадзора призвала россиян не уезжать из страны — ведь есть риск не только застрять в другом государстве, но и подхватить новый штамм.

— Ситуация с закрытием границ в мире меняется стремительно. У путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем, — сказала Анна Попова.

Россия уже ограничила авиасообщение и въезд для иностранных граждан из ряда стран , напомнил Михаил Мишустин. Это, по его мнению, необходимо, чтобы минимизировать риск проникновения нового штамма. И даже несмотря на стабилизацию ситуации в российских регионах, расслабляться нельзя, подчеркнул он.

Фото: TASS/AP/Jerome Delay

— Крайне важно соблюдать меры предосторожности. Все санитарно-эпидемиологические требования должны выполняться в полном объеме, — заявил глава кабмина.

Ранее в ЮАР у россиян возникли сложности с возвращением на родину. К счастью, через двое суток им удалось прилететь в Россию. По данным Ростуризма, не менее 500 россиян еще остаются в ЮАР, организованных туристов среди них нет . Вместе с тем Каир уговаривает туристов не переживать. Как сообщили «Известиям» в посольстве Египта, туристы на курортах находятся в безопасности, потому что «Омикрон» еще не добрался до страны.

Давление коронавируса на российскую экономику еще продолжается. Из-за пандемии выросли расходы на выплаты пособий по временной нетрудоспособности, поэтому правительство выделило более 53,5 млрд рублей Фонду соцстрахования на оплату больничных , сообщил Михаил Мишустин. Также кабмин дополнительно направил 5 млрд рублей на страховые выплаты медработникам .

— В ситуации, когда неизвестно, заразился человек после контакта или нет, лучше подстраховаться и остаться дома, чтобы не подвергать риску других. Это и есть ответственное отношение к своему здоровью и окружающих, — отметил председатель правительства.

Возможные ограничения

На фоне распространения нового агрессивного штамма необходимо рассмотреть все возможные способы предосторожности, заявил «Известиям» первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов . Ограничение транспортного сообщения со странами, где был обнаружен «Омикрон», по его мнению, вполне обоснованно. Этот процесс должен происходить автоматически — при первых сообщениях о выявлении нового штамма в другом государстве. Политик также допустил полное закрытие границ при ухудшении эпидситуации в мире. Эта мера, по его мнению, не должна вызвать большого недовольства среди населения . При этом он не исключил, что потребуется ввести новые ограничения для россиян и иностранцев, прибывающих из стран, где еще нет «Омикрона».

— Мировая практика показала, что людей, прилетающих из стран с высокими темпами распространения COVID, эффективнее всего на две недели изолировать . Лучше в этом вопросе перегнуть, чем недогнуть. Это в интересах всего общества, — сказал депутат.

Фото: TASS/AP/AARON UFUMELI

С этим согласны и другие депутаты. Как сообщил «Известиям» член комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник, при необходимости власти будут помогать отраслям, пострадавшим из-за закрытия сообщения между странами .

— В приоритете здоровье людей. Конечно, если будет нужно, транспортным компаниям окажут поддержку. Профильные ведомства просчитают и проанализируют ситуацию на рынке. На основе этого они будут принимать решения, — отметил политик.