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Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей
29 июня 2019, 03:09 • 54 • Политика
Член партии «Яблоко» Сергей Митрохин и актер Андрей Соколов отреагировали на заявления штаба Алексея Навального о подделке подписей избирателей на выборах в Мосгордуму.
28 июня глава штаба Навального Леонид Волков в Twitter рассказал о якобы существующем в Москве офисе, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Митрохина, Соколова и других.
«Волков мне написал, что знаю ли я, что какая-то «фабрика» работает по изготовлению подписей на меня. Я его поблагодарил за информацию и попросил его подробности прислать. Он до сих пор не прислал. Ну вообще-то тут я не исключаю, что эти самые люди и были. У меня нет доказательств, конечно, никаких. Но заинтересованность тут весьма очевидна», — приводит «РИА Новости» слова Митрохина.
По словам политика, он не исключает дальнейших провокаций, так как опережает конкурентов.
Андрей Соколов, в свою очередь, отметил, что у него достаточно поддержки избирателей и он не нуждается в фальсификациях.
«Я помню и в прошлые годы появлялись такие сообщения, наверное, это присуще всем избирательным кампаниям, ничего нового в этом нет. Сегодня у меня была встреча с волонтерами, которые помогают собирать подписи, ходят от двери до двери. Могу сказать, что уже собрал достаточно подписей», — подчеркнул он.
Тем не менее по факту заявлений Волкова МВД начало проверку. На месте предположительного офиса работает следственная группа.
Выборы депутатов Московской городской думы состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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