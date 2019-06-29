Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей

Член партии «Яблоко» Сергей Митрохин и актер Андрей Соколов отреагировали на заявления штаба Алексея Навального о подделке подписей избирателей на выборах в Мосгордуму.

28 июня глава штаба Навального Леонид Волков в Twitter рассказал о якобы существующем в Москве офисе, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Митрохина, Соколова и других.

«Волков мне написал, что знаю ли я, что какая-то «фабрика» работает по изготовлению подписей на меня. Я его поблагодарил за информацию и попросил его подробности прислать. Он до сих пор не прислал. Ну вообще-то тут я не исключаю, что эти самые люди и были. У меня нет доказательств, конечно, никаких. Но заинтересованность тут весьма очевидна», — приводит «РИА Новости» слова Митрохина.

По словам политика, он не исключает дальнейших провокаций, так как опережает конкурентов.

Андрей Соколов, в свою очередь, отметил, что у него достаточно поддержки избирателей и он не нуждается в фальсификациях.

«Я помню и в прошлые годы появлялись такие сообщения, наверное, это присуще всем избирательным кампаниям, ничего нового в этом нет. Сегодня у меня была встреча с волонтерами, которые помогают собирать подписи, ходят от двери до двери. Могу сказать, что уже собрал достаточно подписей», — подчеркнул он.

Тем не менее по факту заявлений Волкова МВД начало проверку. На месте предположительного офиса работает следственная группа.

Выборы депутатов Московской городской думы состоятся в единый день голосования 8 сентября.