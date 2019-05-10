Штаб Зеленского сохранил в тайне уровень присутствия США на его инаугурации

По словам представителей штаба, эта информация относится к дипломатическому протоколу, поэтому не может быть обнародована. "Даже если были или не были такие разговоры, это закрытая информация", - подчеркнули там.

В случае необходимости такие данные будут объявлены по дипканалам, цитирует слова советника избранного украинского президента Дмитрия Разумкова агентство "Украинские новости".

Ранее 8 мая спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что на инаугурации избранного президента Украины будет присутствовать американская делегация "самого высокого уровня". В то же время он отметил, что пока еще неизвестно, кто именно будет входить в делегацию США.