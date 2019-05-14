Штаб Зеленского оценил ультиматум Климкина Европе из-за санкций против России

Дмитрий Разумков, спикер по политическим вопросам штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, оценил заявление главы МИД страны Павла Климкина о возможном отказе от исполнения Минских соглашений в случае «снятия санкционного давления» на Россию в Совете Европы.

«Это очень серьёзное заявление со стороны министра, потому что к «Минску» привязана большая часть санкций, которые осуществляются по отношению к России. И так легко отмахиваться от этого процесса, мне кажется, является неправильным», — заявил Разумков в интервью телеканалу NewsOne.

По его словам, несмотря на то что данные «соглашения пока неэффективны», альтернативы им нет.

«По сути, «Минск» — это большая «дорожная карта», и, если по ней шагами идти, можно было бы прийти к миру», — заключил Разумков.

Ранее Климкин предупредил ЕС, что при снятии санкционного давления с России Киев может отказаться от выполнения условий Минских соглашений.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек выразил мнение, что Евросоюз не воспринимает серьёзно слова дипломата.