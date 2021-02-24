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Штаб Тихановской строит планы по срыву интеграции России и Белоруссии

24 февраля 2021, 19:45  •  69 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Zygimantas Gedvila via www.imago/www.imago-images.de|www.globallookpress.com
Оппозиция собралась разорвать все достигнутые при бацьке соглашения с Москвой
Прозападная белорусская оппозиция, когда придет к власти, отменит все договоренности, достигнутые в ходе последних переговоров между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, которые состоялись на днях в Сочи. В окружении бежавшей за границу экс-кандидата на высший пост в Республике Светланы Тихановской опасаются потери суверенитета Белоруссии и вхождения страны в состав РФ.
Об этом говорил советник домохозяйки Франек Вечерка в интервью украинской газете "День".
"Худшее, что может произойти там за кулисами – это договоренности о независимости Беларуси и распродажи белорусского государственного имущества... И если это действительно было темой разговоров в Сочи, это означает, что Лукашенко просто решил заплатить Путину за поддержку в течение последних месяцев", – считает оппозиционер.
Он пообещал, что новое правительство Республики при смене власти пересмотрит все договоренности между Минском и Москвой.
Впрочем, уверен Вечерка, заявления бацьки о дорожных картах в интеграционных планах являются очередными отговорками Александра Григорьевича, чтобы на самом деле не запускать процесс воссоединения с Россией. Оппозиционер выразил убежденность в том, что ни Лукашенко, ни какой либо иной руководитель Белоруссии не согласится передать Москве "свои рычаги власти, создать совместный орган управления, парламент, общую валюту и армию". А как только кто-то на это пойдет, то сразу лишится поста президента.
"Мы слышим много разговоров, в том числе и публичных, об этих дорожных картах, но не думаю, что на самом деле эти карты и эти договоренности будут выполняться", – резюмировал белорус.
Ранее сама беглая домохозяйка поведала о роли бацьки в истории страны, причем снова украинскому журналисту – стукачу СБУ Дмитрию Гордону. Тихановская обозвала Лукашенко "хитрым, жестким, жестоким", которому сейчас доверяет малая часть населения Белоруссии. По ее словам, Александр Григорьевич в свое время сделал много хорошего, однако, когда он покинет свой пост, об этом мало кто вспомнит. И обещала новую волну протестов уже весной.
Переговоры между Путиным и Лукашенко прошли в Красной поляне 22 февраля и продолжались около шести часов. Темой беседы на высшем уровне, в том числе, стали и денежные вопросы. Лидер РФ напомнил гостю о том, что Россия является самым крупным инвестором в Белоруссии.
Сам бацька сообщил, что почти все дорожные карты по различным направлениям сотрудничества Москвы и Минска готовы к подписанию. Лукашенко заявил со ссылкой на доклад посла Республики в РФ Владимира Семашко, что осталось доработать шесть-семь дорожных карт из 33, передает РИА "Новости".

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