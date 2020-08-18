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Штаб Тихановской представил "переходное" правительство Белоруссии

18 августа 2020, 18:45  •  79 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: EPA
Оппозиция определилась с кандидатами на "трансфер" власти после Лукашенко. Последний назвал это попыткой госпереворота
В Белоруссии создан и утвержден координационный совет оппозиции, об этом пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на сообщения телеграм-каналов NEXTA Live и "Беларусь головного мозга". Структура возникла по поручению участницы президентской гонки, домохозяйки Светланы Тихановской, которая после объявления итогов голосования выехала из Республики в Вильнюс.
Отмечается, что данный совет в ближайшее время намерен создать "политический орган, который возьмет на себя процесс мирной передачи власти".
В представленном списке значатся 15 фамилий. Среди них: координатор штаба не допущенного ЦИК к выборам бывшего банкира Виктора Бабарико Мария Колесникова, доверенное лицо самой Тихановской Ольга Ковалькова, а также лауреат Нобелевской премии по литературе, ярая оппонента бацьки Светлана Алексиевич.
Список не окончательный, в него могут войти и другие оппозиционеры.
Лукашенко уже назвал этот совет попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями.
"У нас достаточно мер, чтобы остудить некоторые горячие головы. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты", – цитирует "Белта" Александра Григорьевича.
Ранее сегодня с таким же предупреждением выступил автор телеграм-канала "Бульба престолов: Biohazard", с той лишь разницей, что в происходящем упрекнул и самого главу государства.
"Координационный совет Тихановской, фактически альтернативное правительство, состоит из националистов и европейских агентов влияния, которых, парадоксально, растил и укреплял режим Лукашенко в период 2010-20", – говорится в сообщении.

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