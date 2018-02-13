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Штаб Путина отказался от бесплатного эфира для дебатов на федеральных каналах

13 февраля 2018, 16:54  •  99 • Политика

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Штаб действующего главы государства Владимира Путина, баллотирующегося на новый срок, заявил об отказе кандидата от бесплатного теле- и радиоэфира на федеральных государственных каналах, выделяемого для дебатов. Об этом сообщила во вторник председатель ЦИК Элла Памфилова перед началом жеребьевки по распределению между кандидатами в президенты и выдвинувшими их партиями эфирного времени на государственных федеральных теле- и радиоканалах.

"Ранее штаб кандидата Путина Владимира Владимировича заявлял об отказе от бесплатного эфира, выделяемого для совместных агитационных мероприятий на каналах общероссийских организаций телерадиовещания. Соответствующее заявление от уполномоченного представителя поступило в ЦИК России 10 февраля", - сказала она.

Каждому кандидату положен час времени на каждом из пяти федеральных телеканалов и трех радиостанциях. При этом половина времени выделяется на агитационные ролики, половина - на дебаты.

Бесплатный эфир для проведения агитации и участия в дебатах будет выделяться кандидатам в президенты и выдвинувшим их партиям на 338 региональных телеканалах и 280 региональных радиостанциях, уточнила Памфилова. Она напомнила, что закон гарантирует зарегистрированным кандидатам возможность использовать на безвозмездной основе эфирное время на теле- и радиоканалах российского и регионального уровня.

Жеребьевка проводится 13 февраля в преддверии начала агитационного периода в СМИ. Он начнется с 17 февраля, за 28 дней до выборов, и завершится в ночь на 17 марта, когда наступит день тишины. Бесплатное эфирное время начнет выделяться кандидатам и партиям с 19 февраля. Бесплатный эфир для агитации кандидатов обязаны предоставлять пять федеральных государственных телеканалов: "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, "ТВ Центр", Общественное телевидение России (ОТР) и три радиостанции: "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ".

По закону кандидат-самовыдвиженец фактически имеет в четыре раза меньше эфирного времени для агитации, чем остальные кандидаты. Как поясняла ранее секретарь ЦИК РФ Майя Гришина, бесплатный эфир делится по достаточно сложной формуле. Треть времени выделяется партиям, которые могут по своему усмотрению передать его своим кандидатам. Половина оставшегося времени отводится на дебаты и другие совместные агитационные мероприятия, например, дискуссии и круглые столы.

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