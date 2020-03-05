Штаб Порошенко обратился за помощью к иностранным послам

Пётр Порошенко занервничал в преддверии возможных весенних посадок. Его насторожило сначала выступление Зеленского, где тот пообещал подарить силовикам календарь и УПК — в качестве напоминания базового слогана зе-команды про весну и посадки. Кроме того, 5 марта ВР соберётся опять на внеочередное заседание — будут выносить Руслана Рябошапку. Об этом написал депутат от «Слуги народа» Макс Бужанский.«Зарегистрировал заявление с просьбой назначить на завтра, на 18.30, внеочередное заседание ВР, чтобы проголосовать за отставку Генпрокурора. И приложил к нему собранные сегодня за это 152 подписи. Уверен, завтра мы уволим генпрокурора. И еще успеем с посадками этой весной»,- прогнозирует политик.Неудивительно, что всю ночь экс-главком проводил совещание в кругу своих ближайших сподвижников. «Настроение хреновое. Обсуждают риски ухода Сытника и Рябошапки. Цеголко (пресс-секретарь Порошенко) продумывает PR кампанию. Елисееву поручили срочно организовать встречи с послами ЕС. Порошенко очень рассчитывает, что послы убедят Зеленского, что посадка бывшего лидера - удар по имиджу Украины в целом», - слил информацию инсайдерский источник из фракции «Европейская солидарность». Кстати, именно с этим связана истерика Алексея Гончаренко в парламенте: с трибуны Рады порохобот призвал Зеленского уйти в отставку, уступив свое место Петру Алексеевичу.В общем, увольнение Генпрокурора – дело решенное, хотя в этом вопросе есть чисто организационные нюансы. Дело не в Рябошапке, который вполне смиренно принял новость про свою отставку. Начал сопротивляться его первый зам Виталий Касько, а также прокуроры Трепак (специализировался на амбарной книге Партии регионов) и Чумак – бывший военный прокурор, атошник и член фракции БПП. Вот их интриг следует опасаться куда больше, ведь все трое поклялись хранить верность заветам Сороса.Если удастся, то базовая опорная точка внешних агентов влияния - офис Генпрокурора - будет полностью зачищена. Тем более, что Банковая рассматривает схему ручного управления генеральной прокуратурой: чтобы не повторился казус с Рябошапкой, когда на 100 процентов «человек президента» начал вести проамериканскую политику и демонстративно игнорировать мнение Зеленского, что не могло не сказаться на рейтинге гаранта. Чтобы ситуация не повторилась, НАБУ предупредила остающегося на хозяйстве Касько, открыв против него несколько уголовных дел. НАБУ обвиняет его в незаконном обогащении и превышении полномочий. Должен понять намек, если не дурак.В общем, пока можно сделать два вывода: ГПУ уходит из под внешнего управления, и переходит под контроль Банковой. Для Порошенко наступают тяжелые времена… Кроме того, дамоклов меч завис и над профессиональными антикоррупционерами. Лещенко, Найем, Шабунин уже напряглись, поскольку Зеленский пообещал перетряхнуть все наблюдательные советы, которые заполнены профессиональными грантоедами и соросятами, а решение о «ликвидации» НАБУ и Сытника, крышевавшего , уже принято. Его уволят в пакете с Рябошапкой, тем самым снизив уровень влияния посольства США на внутренюю украинскую политику.