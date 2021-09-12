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Штаб оккупационных сил сообщает о потерях ВСУ на Донбассе

12 сентября 2021, 07:35  •  34 • Украина

Штаб объединенных оккупационных сил Украины на Донбассе сообщает о сегодняшних потерях:

«В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. Восемь военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое — боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья трех защитников — средней тяжести, остальных — удовлетворительное. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в официальном заявлении.

Напоминаем, что сегодня, в 20-ю годовщину трагических событий в Нью-Йорке, ВСУ совершили теракт, уничтожив склады с топливом в Донецке.

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