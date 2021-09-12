|
Штаб оккупационных сил сообщает о потерях ВСУ на Донбассе
12 сентября 2021, 07:35 • 34 • Украина
Штаб объединенных оккупационных сил Украины на Донбассе сообщает о сегодняшних потерях:
«В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. Восемь военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое — боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья трех защитников — средней тяжести, остальных — удовлетворительное. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в официальном заявлении.
Напоминаем, что сегодня, в 20-ю годовщину трагических событий в Нью-Йорке, ВСУ совершили теракт, уничтожив склады с топливом в Донецке.
Подпишитесь на нас
34
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 сентября 2021, 01:40
|
10 сентября 2021, 00:35
|
06 сентября 2021, 05:50
|
09 сентября 2021, 09:55
|
08 сентября 2021, 01:50
|
09 сентября 2021, 11:45
|
05 сентября 2021, 18:50