Штаб-квартиру ООН пора перенести из Нью-Йорка! • 115 • Аналитика









Что произошло с визами?

Группа российских дипломатов собиралась вылететь в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН. Однако россияне столкнулись с непреодолимым препятствием – им не выдали визы, что напрочь исключило возможность их проникновения в США.



Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил прессе, что запрета как такового не было. Визы просто не выдали вовремя. И из-за этого дипломаты не смогли отправиться в Нью-Йорк. То есть американцы поступили весьма «технично»: с одной стороны, они не стали ссориться с Россией, открыто запрещая въезд российским дипломатам, а с другой поставили последних в унизительное положение. И отговорка прекрасная: бюрократические проволочки, бывает.



Кстати, еще в июне 2019 года Сенат США одобрил закон о запрете на выдачу виз иностранным гражданам, которые могут быть причастны к вмешательству в американские выборы. Как известно, чаще всего во вмешательстве в американские выборы обвиняют сейчас Россию. И существование такого запрета на законодательном уровне позволяет не пускать в страну неугодных российских политиков, дипломатов, государственных служащих. Никто особо и не будет разбираться в доказательствах, действительно ли они были причастны к вмешательству в американские выборы или нет.



Текущий случай с невыдачей виз – далеко не первый. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал прессе о том, что Соединенные Штаты уже не выдавали визы представителям российской делегации, следовавшей на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Не выдали визу и главе российской делегации на комиссию ООН по разоружению, что привело к срыву мероприятия.



В России задумались: как ответить американцам?

На самом деле, случай с невыдачей виз – действительно вопиющий, тем более, что российские дипломаты летели не с целью посещения Соединенных Штатов, а на заседание международной организации, которая просто расположена в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее не иначе как позором Соединенных Штатов. Впрочем, вряд ли сами американские чиновники сильно огорчились от слов Захаровой – они знали, на что шли, и негативная реакция российских официальных лиц была вполне предсказуемой.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также назвал невыдачу виз неприемлемой и тревожной ситуацией. Но это, как мы понимаем, «дежурное возмущение», а вот последуют ли за ним какие-то конкретные действия, кроме ноты протеста, которую Министерство иностранных дел РФ уже передало американскому послу?



В Государственном департаменте США на все обвинения со стороны России отвечают, что действуют в соответствии с американским законодательством, а каждая заявка на визу обрабатывается индивидуально. То есть, по каждому дипломату вопрос решается индивидуально и если американцы считают, что виза ему не нужна, то он ее и не получит.







Сейчас российские политики и общественные деятели вовсю обсуждают, что же сделать в ответ американцам, чтобы тем не повадно было и впредь так унижать нашу страну. Например, предлагают запретить в России лотерею американских грин-карт. Как мы знаем, по грин-картам многие граждане получают возможность уехать в США.



С другой стороны, будет ли для Вашингтона это наказанием? Ведь и сам Дональд Трамп заявлял, что по грин-картам приезжают худшие люди своих стран. Правда, такое заявление он сделал после того, как 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов на своем автомобиле стал давить людей на велодорожке в Манхэттене. Но, в любом случае, запрет на проведение лотерей грин-карт ударит скорее по тем гражданам, которые мечтают уехать в США, чем по самим Соединенным Штатам. Тем более, что «утечка мозгов» из России в настоящее время идет не только в США, но и, к примеру, в тот же Китай.



Перенос штаб-квартиры ООН

Такие меры как запрет в России лотереи грин-карт не окажут серьезного влияния на сложившуюся ситуацию. Ведь не пускать российских дипломатов в США они не помешают никоим образом. Между тем, проволочки с выдачей виз способны серьезно дезорганизовать участие российских представителей в деятельности Организации Объединенных Наций. И вот это – самая главная проблема, о решении которой и нужно думать российским руководителям.





Единственно верный ход предложил политолог Сергей Марков. Он призвал просто перенести штаб-квартиру Организации Объединенных Наций из Нью-Йорка и вообще с территории Соединенных Штатов Америки. Именно эта мера, по мнению политолога, позволит полностью изменить текущую ситуацию и навсегда избавить ООН от необходимости подчиняться Соединенным Штатам. Здесь Марков абсолютно прав.







Во-первых, Соединенные Штаты не являются и никогда не были нейтральной страной. Это – очень агрессивная, имеющая собственную позицию по каждому вопросу страна, конкурирующая с другими мировыми державами. Поэтому размещение штаб-квартиры ООН на территории США неизбежно будет рассматриваться американским руководством как инструмент утверждения собственных геополитических интересов. Эту ситуацию переломить невозможно.



Во-вторых, плохие отношения США с целым рядом стран мира создают возможность блокировки прибытия их делегаций для участия в мероприятиях ООН. То есть, всегда существует риск, что американское руководство простым росчерком пера может вычеркнуть делегации целого ряда государств из списка участников. Уже сейчас эта ситуация унизительна для членов ООН – России, Ирана, а на очереди могут быть и Китай, и любая другая неугодная американскому руководству страна.



В-третьих, само размещение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке полностью убирает все гарантии безопасности для иностранных делегаций. Американские спецслужбы могут беспрепятственно шпионить за ними, а в крайнем случае американцы даже могут пойти на такое действие, как арест каких-либо иностранных представителей – реальных препятствий к этому у американской стороны нет, так как прилетают иностранные дипломаты в Нью-Йорк, проживают в Нью-Йорке, то есть находятся на американской территории, в полной власти американских властей со всеми проистекающими из этой ситуации последствиями.



Однако возникает вопрос, в какую страну в таком случае можно было бы перенести штаб-квартиру ООН. Собственно, это не столь и важно, но политолог Марков предлагает несколько вариантов, каждый из которых вполне заслуживает права быть рассмотренным на самом высоком уровне. По мнению Маркова, штаб-квартира ООН должна размещаться в Евразии, где расположены основные акторы современной мировой политики за исключением США и пары – тройки других американских государств.



В качестве места размещения штаб-квартиры ООН Марков предлагает, во-первых, Афины. Этот город, столица Греции, в некотором роде – символ мировой демократии. Кроме того, если даже отставить в сторону исторический символизм, Греция – член Европейского союза и НАТО, что обеспечивает ей хорошие отношения с другими европейскими странами и с теми же США.



Почему саудиты сами разбомбили свои НПЗ и порт?



В то же время, Греция – одно из немногих в мире православных государств. Для греков православие – часть национальной идентичности и уже это обстоятельство, а также давние культурные и политические связи, делают Грецию и греческий народ хорошо настроенными в отношении к России. Греция находится на юго-востоке Европы, на Балканском полуострове, и символизирует собой остатки Византийской империи, соединявшей в себе Европу и Азию.



Второй вариант Маркова – Стамбул. Исторический Константинополь, Царьград, Стамбул находится на территории Турции – страны, которая также входит в состав НАТО и имеет тесные связи с США и Западной Европой, но, в то же время, проводит вполне самостоятельную внешнюю политику, принадлежит в цивилизационном отношении к исламскому миру и является, в прямом и переносном смыслах, мостом между Востоком и Западом. Даже сам город расположен одной своей частью в Азии, а одной – в Европе.



Если бы штаб-квартира ООН была бы перенесена в Стамбул, это бы повысило авторитет международной организации в исламском мире, который, как известно, весьма негативно настроен к Соединенным Штатам и к деятельности США на Востоке. Ну и в географическом отношении добраться в Стамбул из большинства европейских, азиатских и многих африканских стран гораздо ближе и проще, чем в Нью-Йорк.



Третий вариант Маркова подразумевает размещение штаб-квартиры ООН в Иерусалиме. Это – очень интересное предложение, поскольку может перевести город под международное управление, что было бы для него даже лучше, чем постоянно находиться в качестве яблока раздора между христианами, иудеями и мусульманами.







Четвертый вариант – Бейрут. Марков мотивирует это предложение тем, что Ливан – страна маленькая, нейтральная, а кроме того – поликонфессиональная: здесь живут христиане и мусульмане, это уникальный пример христианско-мусульманского государства, пытающегося учитывать интересы обеих крупнейших религиозных общин. К тому же, размещение штаб-квартиры ООН в Бейруте стало бы и реверансом Востоку.



Наконец, Марков предлагает разместить штаб-квартиру ООН в Вене. Австрия – небольшая европейская нейтральная страна, не входящая в агрессивные блоки, а Вена – город с богатейшей историей, очень красивой архитектурой, давними культурными традициями. В принципе, помимо Вены под штаб-квартиру ООН с этой точки зрения мог бы подойти и какой-то из швейцарских городов – Цюрих или Женева.



Кроме того, можно было бы дополнить предложение Маркова возможностью размещения штаб-квартиры ООН и в какой-либо стране Юго-Восточной Азии, которые сегодня бурно развиваются и также стараются придерживаться нейтралитета. Например, есть тот же Сингапур – город-государство с идеальным порядком. Есть Куала-Лумпур – столица Малайзии, страны, сочетающей исламскую, буддийскую, индуистскую культуры.



Что интересно, и сами американские власти могут не столь сильно и протестовать против переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. Ведь Дональд Трамп не раз говорил о том, что ООН отжила свое как международная организация, и жаловался на то, что США вкладывают в деятельность международной организации огромные средства. Что ж, у американцев появится прекрасная возможность избавиться от такой затратной проблемы. Скандал с невыдачей виз российским дипломатам, собиравшимся прибыть на Генеральную ассамблею ООН, вновь поставил вопрос о необходимости переноса штаб-квартиры Организации Объединенных Наций из Нью-Йорка в другой город и другую страну. США ввиду своих претензий на мировое лидерство и натянутых отношений с очень многими странами мира не могут размещать международную организацию на своей территории, а ООН не должна находиться в зависимости от американского руководства.Группа российских дипломатов собиралась вылететь в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН. Однако россияне столкнулись с непреодолимым препятствием – им не выдали визы, что напрочь исключило возможность их проникновения в США.Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил прессе, что запрета как такового не было. Визы просто не выдали вовремя. И из-за этого дипломаты не смогли отправиться в Нью-Йорк. То есть американцы поступили весьма «технично»: с одной стороны, они не стали ссориться с Россией, открыто запрещая въезд российским дипломатам, а с другой поставили последних в унизительное положение. И отговорка прекрасная: бюрократические проволочки, бывает.Кстати, еще в июне 2019 года Сенат США одобрил закон о запрете на выдачу виз иностранным гражданам, которые могут быть причастны к вмешательству в американские выборы. Как известно, чаще всего во вмешательстве в американские выборы обвиняют сейчас Россию. И существование такого запрета на законодательном уровне позволяет не пускать в страну неугодных российских политиков, дипломатов, государственных служащих. Никто особо и не будет разбираться в доказательствах, действительно ли они были причастны к вмешательству в американские выборы или нет.Текущий случай с невыдачей виз – далеко не первый. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал прессе о том, что Соединенные Штаты уже не выдавали визы представителям российской делегации, следовавшей на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Не выдали визу и главе российской делегации на комиссию ООН по разоружению, что привело к срыву мероприятия.На самом деле, случай с невыдачей виз – действительно вопиющий, тем более, что российские дипломаты летели не с целью посещения Соединенных Штатов, а на заседание международной организации, которая просто расположена в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее не иначе как позором Соединенных Штатов. Впрочем, вряд ли сами американские чиновники сильно огорчились от слов Захаровой – они знали, на что шли, и негативная реакция российских официальных лиц была вполне предсказуемой.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также назвал невыдачу виз неприемлемой и тревожной ситуацией. Но это, как мы понимаем, «дежурное возмущение», а вот последуют ли за ним какие-то конкретные действия, кроме ноты протеста, которую Министерство иностранных дел РФ уже передало американскому послу?В Государственном департаменте США на все обвинения со стороны России отвечают, что действуют в соответствии с американским законодательством, а каждая заявка на визу обрабатывается индивидуально. То есть, по каждому дипломату вопрос решается индивидуально и если американцы считают, что виза ему не нужна, то он ее и не получит.Сейчас российские политики и общественные деятели вовсю обсуждают, что же сделать в ответ американцам, чтобы тем не повадно было и впредь так унижать нашу страну. Например, предлагают запретить в России лотерею американских грин-карт. Как мы знаем, по грин-картам многие граждане получают возможность уехать в США.С другой стороны, будет ли для Вашингтона это наказанием? Ведь и сам Дональд Трамп заявлял, что по грин-картам приезжают худшие люди своих стран. Правда, такое заявление он сделал после того, как 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов на своем автомобиле стал давить людей на велодорожке в Манхэттене. Но, в любом случае, запрет на проведение лотерей грин-карт ударит скорее по тем гражданам, которые мечтают уехать в США, чем по самим Соединенным Штатам. Тем более, что «утечка мозгов» из России в настоящее время идет не только в США, но и, к примеру, в тот же Китай.Такие меры как запрет в России лотереи грин-карт не окажут серьезного влияния на сложившуюся ситуацию. Ведь не пускать российских дипломатов в США они не помешают никоим образом. Между тем, проволочки с выдачей виз способны серьезно дезорганизовать участие российских представителей в деятельности Организации Объединенных Наций. И вот это – самая главная проблема, о решении которой и нужно думать российским руководителям.Единственно верный ход предложил политолог Сергей Марков. Он призвал просто перенести штаб-квартиру Организации Объединенных Наций из Нью-Йорка и вообще с территории Соединенных Штатов Америки. Именно эта мера, по мнению политолога, позволит полностью изменить текущую ситуацию и навсегда избавить ООН от необходимости подчиняться Соединенным Штатам. Здесь Марков абсолютно прав.Во-первых, Соединенные Штаты не являются и никогда не были нейтральной страной. Это – очень агрессивная, имеющая собственную позицию по каждому вопросу страна, конкурирующая с другими мировыми державами. Поэтому размещение штаб-квартиры ООН на территории США неизбежно будет рассматриваться американским руководством как инструмент утверждения собственных геополитических интересов. Эту ситуацию переломить невозможно.Во-вторых, плохие отношения США с целым рядом стран мира создают возможность блокировки прибытия их делегаций для участия в мероприятиях ООН. То есть, всегда существует риск, что американское руководство простым росчерком пера может вычеркнуть делегации целого ряда государств из списка участников. Уже сейчас эта ситуация унизительна для членов ООН – России, Ирана, а на очереди могут быть и Китай, и любая другая неугодная американскому руководству страна.В-третьих, само размещение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке полностью убирает все гарантии безопасности для иностранных делегаций. Американские спецслужбы могут беспрепятственно шпионить за ними, а в крайнем случае американцы даже могут пойти на такое действие, как арест каких-либо иностранных представителей – реальных препятствий к этому у американской стороны нет, так как прилетают иностранные дипломаты в Нью-Йорк, проживают в Нью-Йорке, то есть находятся на американской территории, в полной власти американских властей со всеми проистекающими из этой ситуации последствиями.Однако возникает вопрос, в какую страну в таком случае можно было бы перенести штаб-квартиру ООН. Собственно, это не столь и важно, но политолог Марков предлагает несколько вариантов, каждый из которых вполне заслуживает права быть рассмотренным на самом высоком уровне. По мнению Маркова, штаб-квартира ООН должна размещаться в Евразии, где расположены основные акторы современной мировой политики за исключением США и пары – тройки других американских государств.В качестве места размещения штаб-квартиры ООН Марков предлагает, во-первых, Афины. Этот город, столица Греции, в некотором роде – символ мировой демократии. Кроме того, если даже отставить в сторону исторический символизм, Греция – член Европейского союза и НАТО, что обеспечивает ей хорошие отношения с другими европейскими странами и с теми же США.В то же время, Греция – одно из немногих в мире православных государств. Для греков православие – часть национальной идентичности и уже это обстоятельство, а также давние культурные и политические связи, делают Грецию и греческий народ хорошо настроенными в отношении к России. Греция находится на юго-востоке Европы, на Балканском полуострове, и символизирует собой остатки Византийской империи, соединявшей в себе Европу и Азию.Второй вариант Маркова – Стамбул. Исторический Константинополь, Царьград, Стамбул находится на территории Турции – страны, которая также входит в состав НАТО и имеет тесные связи с США и Западной Европой, но, в то же время, проводит вполне самостоятельную внешнюю политику, принадлежит в цивилизационном отношении к исламскому миру и является, в прямом и переносном смыслах, мостом между Востоком и Западом. Даже сам город расположен одной своей частью в Азии, а одной – в Европе.Если бы штаб-квартира ООН была бы перенесена в Стамбул, это бы повысило авторитет международной организации в исламском мире, который, как известно, весьма негативно настроен к Соединенным Штатам и к деятельности США на Востоке. Ну и в географическом отношении добраться в Стамбул из большинства европейских, азиатских и многих африканских стран гораздо ближе и проще, чем в Нью-Йорк.Третий вариант Маркова подразумевает размещение штаб-квартиры ООН в Иерусалиме. Это – очень интересное предложение, поскольку может перевести город под международное управление, что было бы для него даже лучше, чем постоянно находиться в качестве яблока раздора между христианами, иудеями и мусульманами.Четвертый вариант – Бейрут. Марков мотивирует это предложение тем, что Ливан – страна маленькая, нейтральная, а кроме того – поликонфессиональная: здесь живут христиане и мусульмане, это уникальный пример христианско-мусульманского государства, пытающегося учитывать интересы обеих крупнейших религиозных общин. К тому же, размещение штаб-квартиры ООН в Бейруте стало бы и реверансом Востоку.Наконец, Марков предлагает разместить штаб-квартиру ООН в Вене. Австрия – небольшая европейская нейтральная страна, не входящая в агрессивные блоки, а Вена – город с богатейшей историей, очень красивой архитектурой, давними культурными традициями. В принципе, помимо Вены под штаб-квартиру ООН с этой точки зрения мог бы подойти и какой-то из швейцарских городов – Цюрих или Женева.Кроме того, можно было бы дополнить предложение Маркова возможностью размещения штаб-квартиры ООН и в какой-либо стране Юго-Восточной Азии, которые сегодня бурно развиваются и также стараются придерживаться нейтралитета. Например, есть тот же Сингапур – город-государство с идеальным порядком. Есть Куала-Лумпур – столица Малайзии, страны, сочетающей исламскую, буддийскую, индуистскую культуры.Что интересно, и сами американские власти могут не столь сильно и протестовать против переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. Ведь Дональд Трамп не раз говорил о том, что ООН отжила свое как международная организация, и жаловался на то, что США вкладывают в деятельность международной организации огромные средства. Что ж, у американцев появится прекрасная возможность избавиться от такой затратной проблемы. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





115 Источник Похожие новости Нужно ли Косово единой Европе? Мятежный край могут вернуть Сербии Не романтике в угоду. Экологическая диктатура как вероятное будущее человечества День борьбы с тоталитаризмом и авторитаризмом. Или с Россией? Штаб-квартиру ООН пора перенести из Нью-Йорка! Опять этот ужасный русский спецназ! После Дня Победы, трава, расти! Новости партнеров