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Штаб-квартиру ООН пора перенести из Нью-Йорка!
26 сентября 2019, 18:39 • 115 • Аналитика
Скандал с невыдачей виз российским дипломатам, собиравшимся прибыть на Генеральную ассамблею ООН, вновь поставил вопрос о необходимости переноса штаб-квартиры Организации Объединенных Наций из Нью-Йорка в другой город и другую страну. США ввиду своих претензий на мировое лидерство и натянутых отношений с очень многими странами мира не могут размещать международную организацию на своей территории, а ООН не должна находиться в зависимости от американского руководства.
Что произошло с визами?
Группа российских дипломатов собиралась вылететь в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН. Однако россияне столкнулись с непреодолимым препятствием – им не выдали визы, что напрочь исключило возможность их проникновения в США.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил прессе, что запрета как такового не было. Визы просто не выдали вовремя. И из-за этого дипломаты не смогли отправиться в Нью-Йорк. То есть американцы поступили весьма «технично»: с одной стороны, они не стали ссориться с Россией, открыто запрещая въезд российским дипломатам, а с другой поставили последних в унизительное положение. И отговорка прекрасная: бюрократические проволочки, бывает.
Кстати, еще в июне 2019 года Сенат США одобрил закон о запрете на выдачу виз иностранным гражданам, которые могут быть причастны к вмешательству в американские выборы. Как известно, чаще всего во вмешательстве в американские выборы обвиняют сейчас Россию. И существование такого запрета на законодательном уровне позволяет не пускать в страну неугодных российских политиков, дипломатов, государственных служащих. Никто особо и не будет разбираться в доказательствах, действительно ли они были причастны к вмешательству в американские выборы или нет.
Текущий случай с невыдачей виз – далеко не первый. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал прессе о том, что Соединенные Штаты уже не выдавали визы представителям российской делегации, следовавшей на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Не выдали визу и главе российской делегации на комиссию ООН по разоружению, что привело к срыву мероприятия.
В России задумались: как ответить американцам?
На самом деле, случай с невыдачей виз – действительно вопиющий, тем более, что российские дипломаты летели не с целью посещения Соединенных Штатов, а на заседание международной организации, которая просто расположена в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее не иначе как позором Соединенных Штатов. Впрочем, вряд ли сами американские чиновники сильно огорчились от слов Захаровой – они знали, на что шли, и негативная реакция российских официальных лиц была вполне предсказуемой.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также назвал невыдачу виз неприемлемой и тревожной ситуацией. Но это, как мы понимаем, «дежурное возмущение», а вот последуют ли за ним какие-то конкретные действия, кроме ноты протеста, которую Министерство иностранных дел РФ уже передало американскому послу?
В Государственном департаменте США на все обвинения со стороны России отвечают, что действуют в соответствии с американским законодательством, а каждая заявка на визу обрабатывается индивидуально. То есть, по каждому дипломату вопрос решается индивидуально и если американцы считают, что виза ему не нужна, то он ее и не получит.
Сейчас российские политики и общественные деятели вовсю обсуждают, что же сделать в ответ американцам, чтобы тем не повадно было и впредь так унижать нашу страну. Например, предлагают запретить в России лотерею американских грин-карт. Как мы знаем, по грин-картам многие граждане получают возможность уехать в США.
С другой стороны, будет ли для Вашингтона это наказанием? Ведь и сам Дональд Трамп заявлял, что по грин-картам приезжают худшие люди своих стран. Правда, такое заявление он сделал после того, как 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов на своем автомобиле стал давить людей на велодорожке в Манхэттене. Но, в любом случае, запрет на проведение лотерей грин-карт ударит скорее по тем гражданам, которые мечтают уехать в США, чем по самим Соединенным Штатам. Тем более, что «утечка мозгов» из России в настоящее время идет не только в США, но и, к примеру, в тот же Китай.
Перенос штаб-квартиры ООН
Такие меры как запрет в России лотереи грин-карт не окажут серьезного влияния на сложившуюся ситуацию. Ведь не пускать российских дипломатов в США они не помешают никоим образом. Между тем, проволочки с выдачей виз способны серьезно дезорганизовать участие российских представителей в деятельности Организации Объединенных Наций. И вот это – самая главная проблема, о решении которой и нужно думать российским руководителям.
Единственно верный ход предложил политолог Сергей Марков. Он призвал просто перенести штаб-квартиру Организации Объединенных Наций из Нью-Йорка и вообще с территории Соединенных Штатов Америки. Именно эта мера, по мнению политолога, позволит полностью изменить текущую ситуацию и навсегда избавить ООН от необходимости подчиняться Соединенным Штатам. Здесь Марков абсолютно прав.
Во-первых, Соединенные Штаты не являются и никогда не были нейтральной страной. Это – очень агрессивная, имеющая собственную позицию по каждому вопросу страна, конкурирующая с другими мировыми державами. Поэтому размещение штаб-квартиры ООН на территории США неизбежно будет рассматриваться американским руководством как инструмент утверждения собственных геополитических интересов. Эту ситуацию переломить невозможно.
Во-вторых, плохие отношения США с целым рядом стран мира создают возможность блокировки прибытия их делегаций для участия в мероприятиях ООН. То есть, всегда существует риск, что американское руководство простым росчерком пера может вычеркнуть делегации целого ряда государств из списка участников. Уже сейчас эта ситуация унизительна для членов ООН – России, Ирана, а на очереди могут быть и Китай, и любая другая неугодная американскому руководству страна.
В-третьих, само размещение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке полностью убирает все гарантии безопасности для иностранных делегаций. Американские спецслужбы могут беспрепятственно шпионить за ними, а в крайнем случае американцы даже могут пойти на такое действие, как арест каких-либо иностранных представителей – реальных препятствий к этому у американской стороны нет, так как прилетают иностранные дипломаты в Нью-Йорк, проживают в Нью-Йорке, то есть находятся на американской территории, в полной власти американских властей со всеми проистекающими из этой ситуации последствиями.
Однако возникает вопрос, в какую страну в таком случае можно было бы перенести штаб-квартиру ООН. Собственно, это не столь и важно, но политолог Марков предлагает несколько вариантов, каждый из которых вполне заслуживает права быть рассмотренным на самом высоком уровне. По мнению Маркова, штаб-квартира ООН должна размещаться в Евразии, где расположены основные акторы современной мировой политики за исключением США и пары – тройки других американских государств.
В качестве места размещения штаб-квартиры ООН Марков предлагает, во-первых, Афины. Этот город, столица Греции, в некотором роде – символ мировой демократии. Кроме того, если даже отставить в сторону исторический символизм, Греция – член Европейского союза и НАТО, что обеспечивает ей хорошие отношения с другими европейскими странами и с теми же США.
В то же время, Греция – одно из немногих в мире православных государств. Для греков православие – часть национальной идентичности и уже это обстоятельство, а также давние культурные и политические связи, делают Грецию и греческий народ хорошо настроенными в отношении к России. Греция находится на юго-востоке Европы, на Балканском полуострове, и символизирует собой остатки Византийской империи, соединявшей в себе Европу и Азию.
Второй вариант Маркова – Стамбул. Исторический Константинополь, Царьград, Стамбул находится на территории Турции – страны, которая также входит в состав НАТО и имеет тесные связи с США и Западной Европой, но, в то же время, проводит вполне самостоятельную внешнюю политику, принадлежит в цивилизационном отношении к исламскому миру и является, в прямом и переносном смыслах, мостом между Востоком и Западом. Даже сам город расположен одной своей частью в Азии, а одной – в Европе.
Если бы штаб-квартира ООН была бы перенесена в Стамбул, это бы повысило авторитет международной организации в исламском мире, который, как известно, весьма негативно настроен к Соединенным Штатам и к деятельности США на Востоке. Ну и в географическом отношении добраться в Стамбул из большинства европейских, азиатских и многих африканских стран гораздо ближе и проще, чем в Нью-Йорк.
Третий вариант Маркова подразумевает размещение штаб-квартиры ООН в Иерусалиме. Это – очень интересное предложение, поскольку может перевести город под международное управление, что было бы для него даже лучше, чем постоянно находиться в качестве яблока раздора между христианами, иудеями и мусульманами.
Четвертый вариант – Бейрут. Марков мотивирует это предложение тем, что Ливан – страна маленькая, нейтральная, а кроме того – поликонфессиональная: здесь живут христиане и мусульмане, это уникальный пример христианско-мусульманского государства, пытающегося учитывать интересы обеих крупнейших религиозных общин. К тому же, размещение штаб-квартиры ООН в Бейруте стало бы и реверансом Востоку.
Наконец, Марков предлагает разместить штаб-квартиру ООН в Вене. Австрия – небольшая европейская нейтральная страна, не входящая в агрессивные блоки, а Вена – город с богатейшей историей, очень красивой архитектурой, давними культурными традициями. В принципе, помимо Вены под штаб-квартиру ООН с этой точки зрения мог бы подойти и какой-то из швейцарских городов – Цюрих или Женева.
Кроме того, можно было бы дополнить предложение Маркова возможностью размещения штаб-квартиры ООН и в какой-либо стране Юго-Восточной Азии, которые сегодня бурно развиваются и также стараются придерживаться нейтралитета. Например, есть тот же Сингапур – город-государство с идеальным порядком. Есть Куала-Лумпур – столица Малайзии, страны, сочетающей исламскую, буддийскую, индуистскую культуры.
Что интересно, и сами американские власти могут не столь сильно и протестовать против переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. Ведь Дональд Трамп не раз говорил о том, что ООН отжила свое как международная организация, и жаловался на то, что США вкладывают в деятельность международной организации огромные средства. Что ж, у американцев появится прекрасная возможность избавиться от такой затратной проблемы.
Илья Полонский
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