Штаб-квартирный вопрос: почему США сократили отчисления в бюджет НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что члены альянса одобрили переход на новую формулу расчёта отчислений в бюджет организации, который составляет порядка $2,5 млрд. Эти деньги идут в том числе на содержание штаб-квартиры организации. Отныне Вашингтон и Берлин будут платить по 16% от общей суммы. Таким образом, доля США стала меньше, а Германии — больше. Оставшиеся 68% распределят между другими участниками. Эксперты отмечают, что эти суммы незначительны по сравнению со средствами, выделяемыми странами НАТО на оборону. Впрочем, такой шаг укладывается в курс Дональда Трампа и будет представлен им как внешнеполитическая победа, считают аналитики.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс одобрил новую формулу расчёта отчислений в бюджет организации. Теперь США будут платить меньше, а доля ФРГ, наоборот, увеличится.

«Это верно, что мы согласились с новой формулой по распределению этих расходов, США заплатят меньше, ФРГ выплатит больше, то есть сейчас США и Германия заплатят одинаково, почти по 16% от бюджета НАТО. Остальное будет распределено между другими союзниками», — приводит РИА Новости заявление Столтенберга, которое он сделал по итогам встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Накануне американские СМИ со ссылкой на источники в администрации Трампа и НАТО сообщили, что Белый дом предпринял меры, чтобы существенно сократить свою долю отчислений в коллективный бюджет Североатлантического альянса. До этого Вашингтон обеспечивал около 22% прямого финансирования блока, которое идёт в том числе на покрытие расходов на содержание штаб-квартиры. Бюджет альянса составляет порядка $2,5 млрд.

По словам руководителя Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимира Батюка, данное решение укладывается в общий курс Трампа в отношении НАТО.

«На фоне оборонных расходов траты на содержание штаб-квартиры и выплату зарплаты бюрократам НАТО — это ничтожные суммы. Однако этот шаг укладывается в стратегию Трампа. Он резко и последовательно требует от своих партнёров и союзников по альянсу увеличения их взноса в НАТО. Президент США не видит никакого смысла в том, чтобы Америка несла бремя по поддержанию демократии во всём мире. Трамп в этом вопросе готов пойти намного дальше Обамы», — отметил эксперт.

Ненужный альянс

Дональд Трамп после своего избрания президентом США последовательно критиковал НАТО как «устаревшую» организацию, а участников — за недостаточный вклад в оборону альянса.

Хозяин Белого дома неоднократно заявлял, что не все страны выделяют на оборонные нужды сумму, равную 2% ВВП, как того требуют договорённости.

Выступая на саммите НАТО в Брюсселе 25 мая 2017 года, Трамп заявил, что 23 из 28 стран «не платят за свою оборону то, что должны, и это нечестно по отношению к американскому народу и налогоплательщикам».

После завершения саммита альянса в июле 2018 года американский лидер снова обрушился с критикой на союзников, в особенности на Германию — он выразил недовольство тем, что Берлин намеревается достичь поставленной цели по оборонным расходам в размере 2% ВВП лишь к 2028—2030 году.

«Я хочу справедливости для США. Мы платим слишком много в НАТО — от 70 до 90%. Зависит от того, как считать. НАТО важно, но альянс помогает Европе больше, чем нам», — подчеркнул президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп

Reuters

© Joshua Roberts

Кроме того, ряд американских СМИ сообщал, что Трамп неоднократно обсуждал с высокопоставленными членами администрации возможность выхода из состава НАТО.

По мнению политолога Александра Асафова, Трамп давно продвигает точку зрения, что Америка не должна нести всё бремя расходов и в одиночку обеспечивать безопасность европейских стран.

«В 2017 году, после того как Трамп пришёл к власти, он сразу начал требовать назад деньги, которые потратили американцы на НАТО. Это был шантаж, который впоследствии он превратил в способ подчинения: если европейские страны не платят, то они должны беспрекословно выполнять то, что говорят американцы. Трамп считает, что он не должен раздавать деньги просто так», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Также политолог отметил, что 45-й президент США наверняка запишет себе в актив то, что ему удалось переложить часть финансового бремени альянса с американских налогоплательщиков на плечи европейцев.

«Для него это очередная внешнеполитическая победа, которая важна при разворачивающейся избирательной кампании. Это то достижение, о котором можно рассказывать избирателю, обывателю, что он, безусловно, и будет делать. В этом больше политического пиара, чем каких-то реальных результатов, однако Трамп будет продолжать давить на партнёров по НАТО, чтобы переложить финансовую нагрузку. При этом он не станет перегибать палку, поскольку понимает, что в результате НАТО может лишиться ряда членов», — пояснил Асафов.

По словам эксперта, полностью отказываться от НАТО Вашингтон не намерен, поскольку не хочет потерять рынок вооружений.

«Сегодня Североатлантический альянс в целом остаётся для американцев рынком вооружений, поскольку все члены НАТО покупают американское оружие, в том числе и устаревшее. Вашингтону этот рынок нужен, как воздух, чтобы удерживать первенство в этой области», — отметил эксперт.

Макрон и европейская армия



НАТО подвергается критике не только со стороны главы Белого дома. Неоднократно негативно высказывался об альянсе и французский лидер Эммануэль Макрон. Так, в интервью журналу The Economist в начале ноября он заявил, что альянс находится в плачевном состоянии.

В качестве примера глава Пятой республики привёл недавние события в Сирии, где Турция начала операцию против курдских формирований без согласования с партнёрами по НАТО. Макрон также отметил, что из-за непоследовательности США как союзника европейским странам придётся задуматься о создании нового механизма обороны.

«Ввиду непостоянства нашего американского партнёра и нарастающего напряжения постепенно упрочивается идея создания механизма европейской безопасности... Я бы добавил, что в какой-то момент нам придётся пересмотреть целесообразность существования НАТО. Мне кажется, что сейчас происходит смерть мозга НАТО. Надо трезво оценивать ситуацию», — заявил Макрон.

О необходимости создать единую европейскую армию, не зависящую от США, французский лидер говорил и ранее. По словам Макрона, она должна быть способна защитить Европу от «Китая, России и даже от США».

«Мы не сможем защитить европейцев, если не примем решение создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя преимущественно самостоятельно, без того, чтобы полностью полагаться на Соединённые Штаты», — сказал тогда Макрон в эфире радиостанции Europe 1.

Трамп раскритиковал это предложение и снова призвал европейские государства увеличить свою долю в финансировании НАТО.

Йенс Столтенберг и президент Франции Эммануэль Макрон

Reuters

© Bertrand Guay

Евросоюз смирится

Европейские союзники сдержанно отреагируют на новый порядок финансирования альянса, считает Асафов.

«Такое положение может вызвать определённый негатив, но в целом это рассматривается как процесс американо-германских взаимоотношений. Он включает в себя такой сложный фактор, как участие ФРГ в проекте «Северный поток — 2», против которого активно выступают американцы, продвигающие на европейский рынок свой СПГ. Сегодня Германии приходится платить за то, что она сотрудничает с геополитическим конкурентом США в энергетической сфере», — пояснил политолог.

Батюк так же считает, что Европе придётся смириться с новыми реалиями.

«Европейские союзники США по альянсу будут категорически против, они это воспримут как предательство, отказ американцев от защиты общих принципов и ценностей. Однако это вряд ли подтолкнёт их к активной самостоятельной внешней политике», — заключил эксперт.