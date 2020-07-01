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Шрёдер обвинил США в посягательстве на суверенитет ЕС: НАТО затрещит по швам
01 июля 2020, 18:00 • 87 • Политика
Бывший канцлер Германии и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер обвинил США в посягательстве на суверенитет Евросоюза. НАТО буквально затрещит по швам.
Он отметил, что готовящиеся в США санкции против проекта являются намеренным расторжением трансатлантического партнёрства. По словам Шрёдера, финансовые последствия от санкций могут быть серьёзными и поставят под угрозу инвестиции в европейскую инфраструктуру в размере 12 млрд евро. Помимо этого простые европейцы столкнулись бы с дополнительными расходами в размере 4 млрд евро в год.
Шрёдер прямо назвал санкции США против союзника по НАТО в период экономического спада сознательным расторжением трансатлантического партнёрства. Также он назвал действия США нападением на европейскую экономику и недопустимым посягательством на суверенитет Евросоюза и энергобезопасность ЕС, передаёт издание Handelsblatt.
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