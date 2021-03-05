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Шпрехенфюрер взбешён: в Одессе мову обозвали «говяжьей», а не «яловичої»

05 марта 2021, 09:35  •  75 • Украина

Вступать с носителями мовы в диалог, все равно, что зачитывать Конституцию обезьянам, которые кидаются из вольеров дерьмом, а ты им «Фи, не надо». Тем более, когда обезьяны сами сочинили и обложились законами, защищающими исключительно титульный выводок. Но жизнь есть жизнь — если постоянно называть черное белым, а Одессу Одэсой, у людей начинают сдавать нервы.

Я уже упоминала, что перепалками на языковую тему никого не удивишь. Особенно в магазинах и транспорте, которые обслуживают люди подневольные, вынужденные говорить на украинском. Еще веселее, когда в конфликт вмешиваются «понаехи» или какой-нибудь отставной АТОшник а-ля «Я за мову кров пролывав!», а его благодарят выкидыванием из трамвая. И только когда подобная рутина, которую кто-то не поленился снять на телефон, попадает в Интернет, она перерастает в скандал.


И вот, все как раз совпало: Одесса, магазин, русскоязычная покупательница и украиноязычная продавщица; и нервы сдали, и кто-то снял видео, выложив его в Сеть — готовый прецедент, который раздувают свидомые СМИ.

Суть. 3 марта в соцсети попадает фрагмент видео, что называется, вырванный из контекста — невозможно определить, из-за чего разгорелся конфликт — на котором женщина называет мову «говяжьим языком». Действие происходит в магазине одежды, и возмущенная посетительница обращается к его сотруднице: «Если бы мы с вами жили по-человечески, наверное, мы бы с вами договаривались, как все нормальные люди».

Сотрудница отвечает: «Розмовляйтэ на тий мови, як вам зручно, будь ласка, мы вас нэ заставляемо». «Попробуйте вы меня заставить, е-мое!», — парирует посетительница, продолжая возмущаться. Также она интересуется: «Вы знаете, кто были первыми поселенцами в городе?». Оппонентка же продолжает отвечать в духе «говорите, как хотите» и, надо сказать, на суржике, за который Фарион точно бы ей «хоть за горло подержалась».

«Мы не понимаем, почему мы не имеем права…» — негодует посетительница, но права на что именно, из-за качества видео остается непонятным. И в это же время мужчина пишет что-то в жалобную книгу.

Логично было бы предположить, что посетителей попросили перейти на мову, вот они и схватились за жалобную книгу, ведь это незаконно. Или что сами просящие свою мову безбожно коверкали, вот женщина и назвала ее «говяжей». Однако утверждать мы этого не можем — еще раз повторю, видео попало в Сеть в урезанном варианте.

Да и какая разница? Это же Украина, детки! Тут главное не вникать — тут главное реагировать. Поэтому в ситуацию прогнозируемо и моментально вмешался уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь: «Унижение продавцов из-за того, что они выполняли норму закона — недопустимо. Такие действия должны однозначно квалифицироваться по статье 161 Уголовного кодекса Украины, как умышленные, направленные на разжигание национальной вражды и оскорбление чувств граждан по языковому признаку. К сожалению, события в Одессе сопровождались публичным унижением государственного языка!», — заявил он.


Кстати, 161-я статья — это, на минутку, штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумом доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет. Поэтому, собственно, Креминь и призвал патриотическую общественность «безотлагательно обращаться в полицию», если она еще каких русскоязычных увидит или услышит.

Недобор у Креминя по жалобам, видно, получается — когда очередная норма «мовного закона», согласно которой сфера услуг перешла на украинский язык, вступила в силу, то есть в январе нынешнего года, таких жалоб была масса. В основном они касались русскоязычных продавцов и кассиров.

Тогда патриоты устроили настоящий бум, а сейчас поутихли — то ли по Стерненко плачут, то ли лежат с гипертоническими кризами после получения коммунальных платежек. Надо же их как-то простимулировать: «В полицию этих русских, в тюрьму, ату!». И нет, чтобы объяснить своему суржиковому контингенту, что по-украински будет не «говяжий» язык, а «яловичиний». Ведь Креминь же мову защищает, или как?..

Кстати, есть в этой истории еще и детективная составляющая. Когда журналисты местного и, надо сказать, до мозга костей свидомого издания, пришли в упомянутый магазин одежды, чтобы уточнить некоторые нюансы, которые наверняка сыграли бы мовнюкам на руку, то вышла «зрада».

Процитирую: «Когда корреспондент только пришел и до момента, пока персонал не узнал, что в магазин пожаловал журналист, покупателей обслуживали на русском. Показывать книгу жалоб журналисту по непонятной причине отказались. Администратор отметила, что свою претензию в ней покупатели написали на украинском языке». И при этом, как сообщает то же свидомое издание на том же русском языке (чтобы вы понимали, какие в Одессе патриоты — знают, что по-украински их читать не будут), «оказалось, что обслуживать покупателей на государственном языке — принципиальная позиция бутика, которой они, по словам администратора, придерживаются уже много лет.

«Мы говорим на украинском и никогда не переходим на русский, даже если нас очень просят. Мы можем просто молчать, но на русский не перейдем», — заявила администратор. Также в магазине пояснили, что подобные ситуации — не редкость».

То есть, людей там сознательно драконят, чтобы потом отсылать к Креминю и по его протекции в полицию? Поэтому назову адрес магазина, в который ходить не надо: Ришельевская, 31.

А вообще, если отойти от ситуации, когда людям на каждом шагу и ровном месте портят жизнь, и взглянуть на нее шире, то складывается впечатление, что в «мовном гестапо» собрались анонимные мазохисты. Прячутся за ширмой и все видео поглядывают, на котором их жупел то свинячей, то телячей, то говяжей мовой называют («ну, давай, ну еще!»), а граждане-стукачи — и того хуже — говорят и пишут исключительно по-русски. Но вы же, собственно, этого и хотели, паны-извращенцы, — чтобы мову не знали и не уважали? Что ж, вы этого добились.

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