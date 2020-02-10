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Шпицберген преткновения: Норвегия использует против России фейки и молчание

10 февраля 2020, 09:39  •  86 • Политика
Шпицберген постепенно превращается в основной камень преткновения в отношениях между Россией и Норвегией. Осло молчаливо игнорирует все запросы Москвы, при этом активно используя фейки для разжигания антироссийской истерии, выгодной Западу.
Посольство России в Осло обвинило норвежские власти в нарушении обязательств в рамках договора по острову Шпицберген. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

Помогут ультиматумы или переговоры

Как подчеркнули дипломаты, на острове накопились проблемы, так как Норвегия игнорирует озабоченность Москвы. В результате глава МИД России Сергей Лавров направил послание норвежской коллеге Ине Эриксен Серейде.
Недовольство властей РФ связано с тем, что российские компании фактически лишены возможностей на подачу заявок на перспективные участки разработки нефтегазовых ресурсов континентального шельфа. Аналогичная ситуация сложилась и с разработкой минеральных ресурсов. При этом никто не оспаривает суверенитет над островом.
"Российская сторона настоятельно призывает норвежскую сторону привести проводимую в отношении регулирования деятельности в районе действия договора политику Норвегии в соответствие с ее международными обязательствами. И таких практических вопросов очень много. Решать их можно через переговоры или ультиматумы", - указано в заявлении ведомства в Facebook.

Страшилки про русский спецназ и китов-шпионов

Конфликт вокруг Шпицбергена активизировался осенью 2019 года, когда издание AldriMer опубликовало фейк о "российском спецназе", который в гражданской одежде высадился на норвежском Шпицбергене и материковой части страны. При этом журналисты ссылались на данные разведки США.
Фейк вызвал возмущение МИД России. Ведомство назвало публикацию откровенным вбросом. Спецслужбы Норвегии также опровергли информацию.
Фейк о "русском спецназе" в Норвегии - это лишь отдельный инцидент в целой череде информационных атак на Россию. Только за последнее время на Западе сняли целый ряд фильмов и сериалов, в которых муссируется тема "российской угрозы".
Апофеозом пропаганды можно назвать сериал "Оккупированные". Его сюжет крутится вокруг вторжения России в Норвегию по просьбе Евросоюза. При этом население Норвегии по сюжету отчаянно партизанит и срывает поставки нефти и газа из России в ЕС.
Пресса ни на шаг не отстаёт от антироссийских фильмов и сериалов. Тема вторжения России поднимается при любом удобном и даже неудобном случае. Замеченная у берегов Норвегии белуха с прикреплённой камерой породила целый ворох статей о том, что Россия готовит животных-шпионов. Особенно эту тему раздувала британская газета The Guardian.

Борьба за Арктику

Ранее стало известно, что президента США Дональда Трампа беспокоит то, что Россия наращивает свое военное присутствие в Арктическом регионе. Как рассказал официальный представитель Белого дома, главными раздражителями для Вашингтона в Арктике являются действия России и активность Китая.
Непосредственно министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что создание объектов военной инфраструктуры для стратегических ядерных сил, а также для войск в Крыму и Арктике является приоритетом для ведомства.
В РФ также работают над созданием группировки метеоспутников, которые будут следить за Арктическим регионом. За реализацию инициативы отвечают Министерство природных ресурсов и экологии, Росгидромет и корпорация "Роскосмос".
Сложность заключается в том, что сейчас у России имеется в пять раз меньше метеоспутников, чем было у Советского Союза. Кроме того, для проводки кораблей используется старая система радиолокационного мониторинга "Север". Развитие Севморпути выявило необходимость её модернизации.

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