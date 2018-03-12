Шпионы в интернете маскируются под офицеров и спецслужбы, чтобы следить за россиянами

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПЛЕН

А началось все вот с чего.

Недавно в Фейсбуке я прочел пост от знакомого, который меня чаще всего лайкает.

«Получил сообщение от коллеги, что зарегистрирован на странице Центра специального назначения ФСБ, - пишет Игорь. - Со мной поделились проверенной информацией: в Сирии погибли наши военные».

Следом интернет-друг шлет мне проникновенные письма бойца, клянущегося, что был участником боя, в мясорубке которого погибли все его товарищи.

Все письма как под копирку. В них много мелких подробностей, которые должны убедить любого обывателя - письмо настоящее.

С удивлением выясняю - страница Центра спецназначения ФСБ давно у меня в «друзьях».

Я вспомнил: меня в эту группу добавил один из коллег. А я и не против был: среди участников сообщества пяток известных военных журналистов и даже бывший глава одного из подразделений ФСБ России. Целый генерал в отставке, который часто дает теперь комментарии на ТВ. Ежедневно эту страницу просматривают 17 тысяч подписчиков, и каждый месяц аудитория расширяется на тысячу человек.

А теперь выясняется - все эти люди в виртуальном плену у врага!

- Страница Центра спецназа ФСБ фейковая, - пре­дупредил «КП» советник президента Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Павел Евдокимов. - У настоящего Центра спецназа по определению не может быть страниц в соцсетях, как и у действующих сотрудников. Но в интернете только за год появился уже десяток фейковых соцстраниц якобы спецназа ФСБ или ГРУ (армейская разведка. - Ред.). Их задача - сбор информации о сотрудниках наших спецслужб. Серверы этих страниц размещены в США, а обслуживаются они русскоязычными натовцами из Латвии и Эстонии.

КАК ОНИ РАБОТАЮТ

Захожу в Фейсбук, ищу Центр спецназа ФСБ. На письма страница упорно не отвечает, но регулярно публикует новости о ликвидации террористов на Северном Кавказе, о боях в Сирии. На первый взгляд все очень патриотично. Вот рассказ о последнем бое летчика-героя Романа Филипова, некрологи о погибших товарищах...

Но приглядываюсь, и… вот они - небольшие расхождения в символике и названии подразделения. Такими мелочами забавляются в Голливуде, чтобы уйти от юридических претензий: если не так пуговицы пришиты к нашему мундиру, то никто не выкатит иск за то, что артистов нарядили в советскую форму.

- На этой фейковой странице указано, что Центр спецназа ФСБ России работает в доме 1/3 на Большой Лубянке, - говорит мне ветеран Управления «А» ЦСН ФСБ, подполковник запаса Станислав Станкевич. - Но боевое подразделение не может дислоцироваться в центра города, а уж Москвы и подавно.

- Давно за этой страницей наблюдаете?

- С тех пор, как она стала распространять фейковые новости. В марте 2017 года там появился видеоролик, в котором якобы показан российский спецназ при освобождении Пальмиры. Мировые агентства подхватили это. А дальше эта страница выдала материал о гибели в Сирии нашего контрактника. И зарубежные издания снова начали ссылаться на эту страницу. Мы открыто заявили, что страница - вражеская. Но об этом заграничные журналисты не пишут. Им это не надо.

- Как такие страницы работают?

- Психолог, который прятался за этой страницей, сначала выкладывал рисунки о боевой службе «от пользователей», просил их присылать новые. Но рисовать умеют не все, а вот выложить фото техники и бойцов с мест событий всегда проще. Остается поинтересоваться, из какого подразделения автор, где он это снял. Делились воспоминаниями, некрологами на боевых друзей. Откликались, читая их, реальные ветераны, вдовы погибших, друзья.

- Женщины любят читать о героях?

- Автор такой страницы может обратиться к женщине, представиться сотрудником ФСБ, осыпать комплиментами, предложить встретиться. Многие женщины не могут устоять перед мужчинами работа которых - гостайна. А дальше - вхождение в доверие.

- На что еще идут шпионы?

- Такие страницы могут выступать в роли советчика. Консультанты объясняют, как поступить на службу в спецназ, рассказывают о льготах ветеранам боевых действий. Военнослужащие пересылают свои документы, сообщают номера телефона, а дальше идут уже разговоры: «Знаешь, Б. погиб в Сирии. Ты у него занимался боевой подготовкой? Не помнишь, как имя бойца, что рядом с ним на фото, куда он перешел?», «Слышал, что в управлении «В» новый направленец, как он тебе?», «Здорово. Смотри, Г. перевели. Опять врут журналисты. Что там на самом деле случилось, не слышал?». Вариантов может быть миллион!

«БОЕЦ» ОРЛОВ

Бывает, страницы шпионов оформляют на подставные лица.

Ветеранам ФСБ России потрудились, чтобы вывести на чистую воду одного такого шпиона.

- Закосить под ветерана силовой структуры не сложно, - объясняет специфику ведомства Станислав Станкевич. - Ведь в интернете никто не попросит показать удостоверение, подтвердить навыки в рукопашном бою. И вот год назад в интернете появилось фото бравого бойца: вся грудь в боевых медалях. Он назвался Орловым и рассказывал о своих геройствах в составе ГРУ, «Альфы», утверждал, что он - инструктор по снайперскому делу. Успел завести тысячи поклонников, среди которых оказались наши офицеры и генералы. Но в переписке Орлов стал делать ошибки, которые настораживали.

- Полный фейк?

- Не совсем. Фото на странице - снимок реального бойца, кавалера ордена Мужества, подполковника запаса Руслана Цветкова. Он служил в ВДВ и ГРУ. Воевал на Северном Кавказе. Но вот страниц в соцсетях не вел.

- И чем дело кончилось?

- Как только «Орлов» понял, что им заинтересовались, он заявил на своей странице, что его ранили в бою: «Те, кто желал мне смерти, могут радоваться». А перед тем как уничтожить свою страницу, написал: «Я выставлял Россию и русских только с хорошей стороны. Я не собираюсь оправдываться, сил нету, и в голове все кругом от уколов обезболивающих...»

Но едва исчез Орлов, в интернете появилась страница нового «героя спецназа» Петрова. Его ветеранам ФСБ тоже пришлось выводить на чистую воду. Он самоуничтожился в соцсетях без словесных прелюдий.