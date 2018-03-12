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Шпионы в интернете маскируются под офицеров и спецслужбы, чтобы следить за россиянами
12 марта 2018, 12:39 • 129 • В России
ВИРТУАЛЬНЫЙ ПЛЕН
А началось все вот с чего.
Недавно в Фейсбуке я прочел пост от знакомого, который меня чаще всего лайкает.
«Получил сообщение от коллеги, что зарегистрирован на странице Центра специального назначения ФСБ, - пишет Игорь. - Со мной поделились проверенной информацией: в Сирии погибли наши военные».
Следом интернет-друг шлет мне проникновенные письма бойца, клянущегося, что был участником боя, в мясорубке которого погибли все его товарищи.
Все письма как под копирку. В них много мелких подробностей, которые должны убедить любого обывателя - письмо настоящее.
С удивлением выясняю - страница Центра спецназначения ФСБ давно у меня в «друзьях».
Я вспомнил: меня в эту группу добавил один из коллег. А я и не против был: среди участников сообщества пяток известных военных журналистов и даже бывший глава одного из подразделений ФСБ России. Целый генерал в отставке, который часто дает теперь комментарии на ТВ. Ежедневно эту страницу просматривают 17 тысяч подписчиков, и каждый месяц аудитория расширяется на тысячу человек.
А теперь выясняется - все эти люди в виртуальном плену у врага!
- Страница Центра спецназа ФСБ фейковая, - предупредил «КП» советник президента Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Павел Евдокимов. - У настоящего Центра спецназа по определению не может быть страниц в соцсетях, как и у действующих сотрудников. Но в интернете только за год появился уже десяток фейковых соцстраниц якобы спецназа ФСБ или ГРУ (армейская разведка. - Ред.). Их задача - сбор информации о сотрудниках наших спецслужб. Серверы этих страниц размещены в США, а обслуживаются они русскоязычными натовцами из Латвии и Эстонии.
КАК ОНИ РАБОТАЮТ
Захожу в Фейсбук, ищу Центр спецназа ФСБ. На письма страница упорно не отвечает, но регулярно публикует новости о ликвидации террористов на Северном Кавказе, о боях в Сирии. На первый взгляд все очень патриотично. Вот рассказ о последнем бое летчика-героя Романа Филипова, некрологи о погибших товарищах...
Но приглядываюсь, и… вот они - небольшие расхождения в символике и названии подразделения. Такими мелочами забавляются в Голливуде, чтобы уйти от юридических претензий: если не так пуговицы пришиты к нашему мундиру, то никто не выкатит иск за то, что артистов нарядили в советскую форму.
- На этой фейковой странице указано, что Центр спецназа ФСБ России работает в доме 1/3 на Большой Лубянке, - говорит мне ветеран Управления «А» ЦСН ФСБ, подполковник запаса Станислав Станкевич. - Но боевое подразделение не может дислоцироваться в центра города, а уж Москвы и подавно.
- Давно за этой страницей наблюдаете?
- С тех пор, как она стала распространять фейковые новости. В марте 2017 года там появился видеоролик, в котором якобы показан российский спецназ при освобождении Пальмиры. Мировые агентства подхватили это. А дальше эта страница выдала материал о гибели в Сирии нашего контрактника. И зарубежные издания снова начали ссылаться на эту страницу. Мы открыто заявили, что страница - вражеская. Но об этом заграничные журналисты не пишут. Им это не надо.
- Как такие страницы работают?
- Психолог, который прятался за этой страницей, сначала выкладывал рисунки о боевой службе «от пользователей», просил их присылать новые. Но рисовать умеют не все, а вот выложить фото техники и бойцов с мест событий всегда проще. Остается поинтересоваться, из какого подразделения автор, где он это снял. Делились воспоминаниями, некрологами на боевых друзей. Откликались, читая их, реальные ветераны, вдовы погибших, друзья.
- Женщины любят читать о героях?
- Автор такой страницы может обратиться к женщине, представиться сотрудником ФСБ, осыпать комплиментами, предложить встретиться. Многие женщины не могут устоять перед мужчинами работа которых - гостайна. А дальше - вхождение в доверие.
- На что еще идут шпионы?
- Такие страницы могут выступать в роли советчика. Консультанты объясняют, как поступить на службу в спецназ, рассказывают о льготах ветеранам боевых действий. Военнослужащие пересылают свои документы, сообщают номера телефона, а дальше идут уже разговоры: «Знаешь, Б. погиб в Сирии. Ты у него занимался боевой подготовкой? Не помнишь, как имя бойца, что рядом с ним на фото, куда он перешел?», «Слышал, что в управлении «В» новый направленец, как он тебе?», «Здорово. Смотри, Г. перевели. Опять врут журналисты. Что там на самом деле случилось, не слышал?». Вариантов может быть миллион!
Плакат «Бдительность - наше оружие!», Иванов Виктор Семенович, 1953/Репродукция
«БОЕЦ» ОРЛОВ
Бывает, страницы шпионов оформляют на подставные лица.
Ветеранам ФСБ России потрудились, чтобы вывести на чистую воду одного такого шпиона.
- Закосить под ветерана силовой структуры не сложно, - объясняет специфику ведомства Станислав Станкевич. - Ведь в интернете никто не попросит показать удостоверение, подтвердить навыки в рукопашном бою. И вот год назад в интернете появилось фото бравого бойца: вся грудь в боевых медалях. Он назвался Орловым и рассказывал о своих геройствах в составе ГРУ, «Альфы», утверждал, что он - инструктор по снайперскому делу. Успел завести тысячи поклонников, среди которых оказались наши офицеры и генералы. Но в переписке Орлов стал делать ошибки, которые настораживали.
- Полный фейк?
- Не совсем. Фото на странице - снимок реального бойца, кавалера ордена Мужества, подполковника запаса Руслана Цветкова. Он служил в ВДВ и ГРУ. Воевал на Северном Кавказе. Но вот страниц в соцсетях не вел.
- И чем дело кончилось?
- Как только «Орлов» понял, что им заинтересовались, он заявил на своей странице, что его ранили в бою: «Те, кто желал мне смерти, могут радоваться». А перед тем как уничтожить свою страницу, написал: «Я выставлял Россию и русских только с хорошей стороны. Я не собираюсь оправдываться, сил нету, и в голове все кругом от уколов обезболивающих...»
Но едва исчез Орлов, в интернете появилась страница нового «героя спецназа» Петрова. Его ветеранам ФСБ тоже пришлось выводить на чистую воду. Он самоуничтожился в соцсетях без словесных прелюдий.
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