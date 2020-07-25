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Шпионы, браконьеры или распространители COVID? Япония сделала мрачное открытие и обвинила Китай

25 июля 2020, 03:05  •  66 • В мире
Япония сделала мрачное открытие и обвинила Китай в появлении у своих берегов так называемых лодок-призраков. Причём КНР они не принадлежали. Среди основных версий - на борту когда-то находились шпионы, браконьеры или распространители COVID-19.
Береговая охрана Японии стала всё чаще обнаруживать "лодки-призраки". Только за последний год таких находок было около 150, а за пять лет - более 600. В декабре 2019 года и вовсе было сделано мрачное открытие: на борту одного из малых судов правоохранители увидели головы двух человек и частично скелетонированные тела пяти человек.
Издание The Sun сообщило, что хозяевами лодок являются граждане Северной Кореи. Япония предъявила обвинения Китаю, так как считает, что эта страна тайно отправила целую армаду рыболовецких судов на промысел в территориальные воды КНДР. Из-за этого северокорейским рыбакам пришлось с риском для жизни на не предназначенных для этого малых судах отправляться в отдалённые акватории. В результате их лодки были сметены сильными волнами и прибиты к японским берегам. По версии издания, Ким Чен Ын оказывает давление на население своей страны, в том числе и на рыбаков, вынуждая их увеличивать объём вылова, так как в КНДР острая нехватка продовольствия.
Около полусотни северокорейских моряков на "лодках-призраках" найдены живыми. Их попытались допросить японские власти, но безрезультатно: рыболовы молчали и только требовали отправить их на родину.
Издание приводит несколько версий того, как трактуют причины мрачной находки в Японии. Некоторые предположения весьма экзотические. Одна из гипотез гласит, что изменение климата заставило кальмаров мигрировать, из-за этого моряки из КНДР стали выходить дальше в море. Они не смогли вернуться домой и со временем погибли от голода и обезвоживания.
Согласно второй версии, на лодках были шпионы, которые тайно высадились на побережье Японии и отправились собирать информацию. Лодки без живых и мёртвых людей заставили некоторых представителей Японии полагать, что раньше на борту были распространители COVID-19, они уже затерялись среди населения городов и других населённых пунктов.

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