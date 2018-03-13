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«Шпионский триллер»: что изменится после публикации доклада конгресса США об отсутствии связей между Россией и Трампом
13 марта 2018, 16:09 • 137 • В мире
Палата представителей конгресса США заявила, что не нашла доказательств сговора Дональда Трампа и участников его избирательной кампании с Россией во время президентской гонки 2016 года. По словам конгрессмена Майка Конуэя, авторы обвинений в адрес нынешнего главы государства создали «шпионскую историю» из не связанных между собой фактов. В то же время он отметил, что в документе содержится информация о попытках Кремля повлиять на ход выборов. Как выводы доклада отразятся на других ведущихся в Америке расследованиях «российского вмешательства» и улучшатся ли отношения между Москвой и Вашингтоном — в материале RT.
Reuters
Комитет представителей конгресса США по разведке заявил, что завершил расследование дела о «вмешательстве России» в выборы президента США в 2016 году. Следствие не нашло доказательств сговора представителей предвыборной кампании Дональда Трампа с Москвой.
Он также сообщил, что черновой вариант доклада по итогам расследования насчитывает около 150 страниц. Документ будет опубликован во вторник, после ознакомления с ним членов комитета от Демократической партии. Конгрессмен не не исключил, что они внесут существенные поправки в документ республиканцев.
По словам Конуэя, доклад содержит информацию, что Россия якобы пыталась воздействовать на ход президентской гонки в США. Кроме того, текст документа содержит описание связи между досье на Трампа, собранным бывшим сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом, и кампанией Хиллари Клинтон. «Мы заявим, что была попытка использовать зарубежные источники информации со стороны кампании Клинтон», — пояснил республиканец.
«Шпионский триллер»
Комментируя расследование, Майк Конуэй также вспомнил американского писателя Тома Клэнси, который известен своими шпионскими романами. По его мнению, авторы обвинений в адрес Трампа, подобно Клэнси, создали шпионскую историю из абсолютно не связанных между собой вещей.
В российском посольстве в США согласились с этой позицией, опубликовав в Twitter комментарий по поводу результатов расследования.
«Все «российские расследования» (и не только в США) обречены заканчиваться так, как это блестяще заключил @ConawayTX11: «Только Том Клэнси мог взять эту череду непреднамеренных контактов, встреч и тому подобного и вплести это в что-то, напоминающее шпионский триллер», — говорится в сообщении российского посольства.
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