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Шпионский скандал с одним "но": В Дании осудили гражданина России

10 мая 2021, 20:45  •  63 • Политика
В Дании осудили гражданина России, однако это шпионский скандал, что называется, с одним "но". Приговорив гражданина к реальному сроку, в суде отметили, что русский подлежит высылке из страны. Таким образом, неясно, будет ли гражданин заключён под стражу.
Решением суда датского Ольборга гражданин России приговорён к трём годам лишения свободы по обвинению в сборе и разглашении информации русской разведке. О принятом решении говорится в пресс-релизе суда.
Как отмечено в материалах, осуждённому гражданину России 36 лет. Следствие считает, что русский "в течение ряда лет собирал информацию Технического университета Дании", а также некой компании в Северной Ютландии. Информация передавалась разведке - "в том числе за плату", уточняется в сообщении суда.
В то же время уточняется, что гражданина России должны выслать из Дании. Однако не уточняется, когда именно это произойдёт и будет ли осуждённый отбывать реальный срок согласно приговору.
Слушания по делу гражданина России проходили в Ольборге с 13 апреля.

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